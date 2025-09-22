Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

Del revuelo al alto impacto: cómo los líderes empresariales pueden obtener el retorno de la inversión (ROI) con agentes de IA

Profesionales que trabajan con notas adhesivas en un pizarrón blanco

Autor

Robert Wilmot

Managing Partner, Canada

IBM Consulting

Los agentes de IA ya no son experimentales, sino operativos. Pero para muchos líderes ejecutivos, los resultados fueron decepcionantes. Según el estudio de altos ejecutivos del IBM Institute for Business Values de 2025, solo el 25 % de las iniciativas de IA han generado el retorno de la inversión (ROI) esperado, y solo el 16 % han escalado a toda la empresa. Estas cifras revelan una brecha crítica entre la ambición y la ejecución.

El problema no es la IA en sí, sino cómo se está desplegando. El éxito con agentes de IA requiere mucho más que entusiasmo. Exige un enfoque estructurado, transparente y alineado con el negocio que equilibre la experimentación con la gobernanza y el ahorro de costos con el crecimiento a largo plazo.

Entonces, ¿cómo pueden los ejecutivos convertir a los agentes de IA de proyectos piloto a valor real para el negocio? Comenzando con la mentalidad correcta, basando sus estrategias en casos de uso que ahorren costos y diseñando la arquitectura para la escala y la flexibilidad.

Comience con el costo y luego escale con el crecimiento

Uno de los errores más comunes que cometen los ejecutivos es empezar con una perspectiva errónea del retorno ROI. Muchos líderes apuntan a un crecimiento transformador y de primera línea desde el primer día, pero las implementaciones de IA más exitosas a menudo comienzan con ahorros de costos.

¿Por qué? Porque los beneficios son más fáciles de medir y más rápidos de obtener, y proporcionan el caso de negocio fundamental para escalar.

Por ejemplo, considere una empresa industrial que gestiona millones de documentos no estructurados. Al desplegar agentes de IA para analizar estos datos federados y dispersos, podrían reducir la carga de trabajo manual de los costosos analistas y mejorar la toma de decisiones.

Este proceso tiene el potencial de reducir costos, mejorar los ingresos y permitir que los analistas se centren en un trabajo de mayor valor. O tomemos como ejemplo una empresa que utiliza agentes de IA para automatizar su flujo de trabajo de tramitación de reclamaciones. Esta empresa podría lograr pagos más rápidos, clientes más felices y la capacidad de escalar sin aumentar la cantidad de personal.

Estos ejemplos no son visiones descabelladas. Son casos de uso prácticos impulsados por el ROI que generan impulso para una transformación más amplia en toda la empresa.

Para ayudar a guiar su estrategia de IA y garantizar que logre el ROI que espera, aquí hay cuatro pasos aplicables en la práctica que debe considerar.

Paso 1: Identifique el caso de uso correcto

Evite la necesidad de “dispersar” la IA en toda la empresa. En su lugar, comience con casos de uso claros y de alto impacto. Busque estas señales que indican que está listo para la IA:

  • Tareas repetitivas o de baja categoría bien definidas (por ejemplo, entrada de datos o tramitación de reclamaciones)
  • Transferencias manuales entre sistemas y personas (por ejemplo, flujos de trabajo de pedido a cobro)
  • Disponibilidad de datos de calidad para fundamentar los agentes de IA y realizar mediciones comparativas
  • Interpretación compleja de políticas (por ejemplo, cumplimiento de RR. HH. o elegibilidad de seguros)
  • Alto costo o ineficiencia (por ejemplo, mantenimiento de código existente)

Empiece poco a poco, demuestre su valor y escale a partir de ahí.

Paso 2: Determine una línea de base

Si no conoce su punto de partida, no puede medir el ROI. Sin embargo, muchas organizaciones carecen de líneas de base claras de tiempo, costo o calidad. Antes de desplegar agentes de IA, realice un ejercicio de descomposición de procesos:

  • ¿Cuánto tiempo lleva este proceso actualmente?
  • ¿Cuánto cuesta?
  • ¿Cuales son los puntos débiles?

Utilice datos internos o puntos de referencia de la industria (como los del Institute for Business Value de IBM) para establecer una imagen clara del "antes". Esta información es crítica para demostrar el ROI a los stakeholders.

Paso 3: Establezca la arquitectura adecuada

Una decisión que a menudo se pasa por alto en la estrategia de IA es la arquitectura. Muchos proveedores están impulsando agentes de IA vinculados a sus plataformas. Pero la mayoría de las empresas ejecutan entornos heterogéneos. Depender del agente de IA de un solo proveedor puede limitar la flexibilidad y la innovación.

En su lugar, considere una capa de orquestación abierta que pueda ubicarse por encima de sus sistemas existentes e integrarse con múltiples agentes de IA. Este enfoque:

  • Evita el vendor lock-in (dependencia de proveedores)
  • Permite cambios más rápidos a medida que evoluciona la tecnología
  • Apoya la transparencia y la gobernanza en toda la empresa

En un entorno que cambia rápidamente, la agilidad arquitectónica es una ventaja competitiva.

Paso 4: Mida el ROI de la manera correcta

El ROI de los agentes de IA se puede medir de tres maneras principales:

  1. Rapidez en los resultados: ¿cuánto más rápido puede completar un proceso?
  2. Costo del servicio: ¿cuánto más barato resulta ofrecer el mismo resultado?
  3. Nuevas capacidades: ¿qué puede hacer ahora que antes no?

Las dos primeras son fáciles de medir. La tercera, las nuevas capacidades, es más difícil de cuantificar, pero a menudo es la más transformadora. Por ejemplo, obtener insights de documentos de hace décadas o refactorizar código existente que nadie se atrevía a tocar.

No ignore estas oportunidades "nuevas netas". Solo tenga claro que podrían requerir un ROI diferente, centrado en el valor estratégico en lugar de los ahorros inmediatos.

Actúe con urgencia, no con prisa

¿Cuál es el mayor concepto erróneo sobre la IA agéntica? Que es demasiado difícil o demasiado fácil de implementar con excelentes resultados.

La verdad está en el punto intermedio. Los agentes de IA no son una solución mágica ni un proyecto científico. Son una herramienta poderosa, cuando se utilizan con propósito, estructura y visión.

Para los líderes ejecutivos, el camino a seguir es claro:

  • Comience con el ahorro de costos
  • Construya una base sólida
  • Escale con confianza
  • Y alinee la IA con su estrategia de negocio en todo momento

Para aprender más sobre cómo IBM puede ayudarle a orquestar y gobernar la IA y los agentes de IA en toda su empresa, visite IBM watsonx Orchestrate

Recursos

Escale la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía del comprador de agentes de IA 2025

Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Reinvente la productividad empresarial con agentes y asistentes de IA

Descubra cómo los agentes y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

El comienzo de la empresa agéntica: poner la IA a trabajar en toda su tecnología

Manténgase actualizado sobre los nuevos agentes de IA emergentes, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad

Aprenda formas de utilizar la IA para tener más creatividad y eficiencia, y comenzar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso informático de Anthropic y el texto generado por IA con marcas de agua de Google

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras investigan a profundidad el futuro de los agentes de IA y otros temas.

Cómo Comparus utiliza un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de IBM watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
Soluciones relacionadas
Agentes de IA para empresas

Cree, implemente y gestione poderosos asistentes y agentes de IA que automaticen flujos de trabajo y procesos con IA generativa.

         Explore watsonx Orchestrate
    Soluciones de agentes de IA de IBM

    Construya el futuro de su empresa con soluciones de IA en las que pueda confiar.

         Explorar las soluciones de agentes de IA
    Servicios de IA de IBM Consulting

    Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.

         Explorar los servicios de inteligencia artificial
    Dé el siguiente paso

    Ya sea que elija personalizar aplicaciones y habilidades predefinidas o crear y desplegar servicios agénticos personalizados utilizando un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx responde a sus necesidades.

         Explore watsonx Orchestrate Explore watsonx.ai