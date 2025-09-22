Los agentes de IA ya no son experimentales, sino operativos. Pero para muchos líderes ejecutivos, los resultados fueron decepcionantes. Según el estudio de altos ejecutivos del IBM Institute for Business Values de 2025, solo el 25 % de las iniciativas de IA han generado el retorno de la inversión (ROI) esperado, y solo el 16 % han escalado a toda la empresa. Estas cifras revelan una brecha crítica entre la ambición y la ejecución.

El problema no es la IA en sí, sino cómo se está desplegando. El éxito con agentes de IA requiere mucho más que entusiasmo. Exige un enfoque estructurado, transparente y alineado con el negocio que equilibre la experimentación con la gobernanza y el ahorro de costos con el crecimiento a largo plazo.

Entonces, ¿cómo pueden los ejecutivos convertir a los agentes de IA de proyectos piloto a valor real para el negocio? Comenzando con la mentalidad correcta, basando sus estrategias en casos de uso que ahorren costos y diseñando la arquitectura para la escala y la flexibilidad.