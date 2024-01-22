Es la noticia que ninguna organización quiere escuchar: ha sido víctima de un ataque de ransomware y ahora se pregunta qué hacer a continuación.

Lo primero que debes tener en cuenta es que no estás solo. Más del 17 por ciento de todos los ciberataques involucran ransomware, un tipo de malware que mantiene los datos o el dispositivo de la víctima bloqueados a menos que la víctima pague un rescate al hacker. De las 1350 organizaciones encuestadas en un estudio reciente, el 78 por ciento sufrió un ataque de ransomware exitoso.

Los ataques de ransomware utilizan varios métodos o vectores para infectar redes o dispositivos, incluido engañar a las personas para que hagan clic en enlaces maliciosos mediante correos electrónicos de phishing y explotar vulnerabilidades en software y sistemas operativos, como el acceso remoto Los delincuentes cibernéticos suelen solicitar pagos de rescate en Bitcoin y otras criptomonedas difíciles de rastrear, proporcionando a las víctimas claves de descifrado en el pago para desbloquear sus dispositivos.

La buena noticia es que, en caso de un ataque de ransomware, hay pasos básicos que cualquier organización puede seguir para ayudar a contener el ataque, proteger la información confidencial y asegurar la continuidad de negocio minimizando el tiempo de inactividad.