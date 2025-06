La primera fase de una evaluación física de IBM X-Force es recopilar inteligencia sobre nuestros objetivos. Por supuesto, no le pedimos al cliente esta información. Porque no lo necesitamos. Es sorprendente lo que se puede descubrir sobre una empresa con solo observar a sus empleados en su vida diaria.

Por ejemplo, podría visitar la cuenta de Instagram de la compañía para ver fotos de los empleados. ¿Usan uniforme? ¿Tienen un código de vestimenta? Es información que puedo utilizar para integrarme. (Y usted pensaba— no, esperaba— que nadie mirara las fotos de la fiesta de fin de año de la oficina).

Si tengo mucha suerte, podría echar un vistazo a una insignia de empleado, lo que me ayudará a crear una falsificación convincente. No me permitirá entrar, pero me quitará calor mientras camino por el campus.

Tal vez encuentre una lista de proveedores en su sitio web. Ahora puedo personificar al repartidor de material de oficina.

Quizá me dirija a su edificio y haga una pequeña vigilancia. ¿Qué puertas usan los empleados? ¿Hay entradas separadas para el público? ¿Tienen seguridad y dónde se encuentran apostados?

Incluso los detalles que, en apariencia, son más insignificantes pueden usarse en su contra. Por ejemplo, podría averiguar su horario de recolección de basura. Raro, lo sé, pero síganme la idea: si el día de la basura es el miércoles, pasaré el martes por la noche porque sé que la basura está llena. Eso significa que hay muchas posibilidades de que encuentre una contraseña de red garabateada en un post-it o una nota confidencial que alguien no se molestó en triturar.

(Sé cómo me están mirando ahora mismo. Puedo sentirlo a través de la pantalla. ¡No es que disfrute esta parte del trabajo! Así que si pudiera triturar sus documentos confidenciales, sería genial para mí. De verdad.)