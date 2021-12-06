Definir “valor” en el desarrollo ágil de productos es un desafío para organizaciones de todos los tamaños. La definición a menudo se enmarca y responde desde una perspectiva operativa, centrándose en métricas como la entrega a tiempo, la productividad o la previsibilidad. Las empresas también definen el valor desde una perspectiva de resultados que se centra en el beneficio financiero, la satisfacción del usuario o la entrega del alcance del producto.

Surgen numerosos desafíos al definir el valor desde estas perspectivas. Al analizar el valor desde una perspectiva operativa, es posible optimizar las métricas sin obtener realmente valor para el negocio o el usuario. Desde una perspectiva de resultados, no siempre es evidente cómo se relacionan las métricas entre sí e incluso pueden tener propósitos cruzados. Además, a menudo no está claro cómo combinar valores distintos para priorizar o mejorar un proceso o resultado.

IBM® Garage ha desarrollado una secuencia de pasos y herramientas versátiles para alinear el valor del negocio y del usuario y nos referimos a esto como orquestación de valor. Utilizamos la orquestación de valor para guiar la estrategia de UX del producto y la transformación de la experiencia y ofrecer valor continuamente en un entorno ágil. Esta metodología se ha desplegado y refinado en múltiples industrias y clientes de Fortune 500. A continuación se detallan los métodos y hallazgos: