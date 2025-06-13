¿Cuáles son las métricas clave para medir la gobernanza de la IA?

Para comenzar, aquí hay una historia sobre uno de mis clientes favoritos de todos los tiempos: un gran departamento de policía. Este cliente se distinguió de la cultura de cualquier otro que se encontró anteriormente. Cuando comenzamos nuestro compromiso con los miembros del consejo de gobierno de IA del departamento de policía, muchos de ellos no sabían por qué estaban allí.

La razón era que todos tenían una amplia experiencia en el dominio policial. Dirían que no eran expertos en inteligencia artificial (IA) o machine learning (ML). Le preguntaban: "¿Para qué me necesitan en este consejo de gobernanza?".

Por esa razón, nuestro esfuerzo comenzó con explicar por qué estaban allí y por qué era importante tener a mano su sabiduría y experiencia de dominio en el tema en cuestión. Pero no nos detuvimos ahí, tuvimos que demostrar por qué se necesitaban. Necesitaban aprender y comprender que lo que aportaban a estas soluciones de IA era muy crítico para hacer bien la IA. Para que la implementación de IA tenga éxito, es esencial poner a las personas primero.

La forma en que nos conectamos con ellos fue demostrándoles activamente que la parte difícil de hacer bien la IA no era estrictamente técnica en absoluto. Contar con expertos en el dominio (verdaderos expertos en el ámbito de la vigilancia) es esencial. Estas personas entienden los datos, el contexto en el que se recopilaron y las relaciones entre los puntos de datos, lo que garantiza que la IA correcta se construya, mantenga y gobierne de manera responsable.

Algunas de las tácticas que utilizamos fueron ejercicios de pensamiento de diseño que nacieron del propio gremio de diseño de IA de IBM. Estos ejercicios de Design thinking abordan preguntas como:

¿Tenemos a las personas adecuadas en la sala?

¿Cuál es el problema central que estamos tratando de resolver?

¿Tenemos los datos correctos y la comprensión adecuada de los datos según los expertos en el dominio para hacer que esta iniciativa de IA cobre vida?

¿Qué principios tácticos de IA deben reflejarse en nuestros sistemas de IA para ganar la confianza del público? ¿Y cómo definimos los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para dar vida a esos principios?

¿Cuáles son los efectos no deseados de estos modelos de IA?

¿Cómo abordaría la mitigación de riesgos de una manera intencional?

¿Quiénes son todos los personajes que necesitamos construir?

¿Qué necesitamos comunicar sobre el uso previsto y no previsto de esta IA?

Este trabajo introspectivo debe realizarse en un entorno que priorice la humildad y la inclusión, la seguridad psicológica e incluya a personas con diversas experiencias vividas en el mundo. El resultado de este trabajo es que los equipos finalmente tienen el lenguaje que necesitaban desde hace mucho tiempo. Les permite comunicar claramente a los creadores o compradores lo que se debe desarrollar o adquirir para curar de manera responsable las soluciones de IA.