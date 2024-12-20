Los hackers pueden usar la IA para mostrar las vulnerabilidades de diferentes productos MFT y hacer que la IA escriba código para explotar esos hacks. Una de las mayores debilidades de los sistemas MFT más antiguos es que dependen de reglas preestablecidas para identificar riesgos. Si un hacker encuentra la manera de eludir esas reglas, es posible que el sistema no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde.

La IA adopta un enfoque diferente: puede analizar eventos en tiempo real y aprender cómo se ve el comportamiento "normal" en sus transferencias de archivos y marcar cualquier cosa que no encaje. También puede detectar códigos de eventos que están marcados para hackeo, como una dirección IP de una lista de bloqueo que intenta iniciar sesión, un certificado revocado o un ataque de denegación del servicio (DoS). La IA también puede detectar cargas de archivos sin restricciones, como lo que ocurrió recientemente con cierto software de transferencia de archivos.

Para usar otro ejemplo, supongamos que su sistema normalmente ejecuta transferencias de archivos durante el horario comercial, pero de repente hay una gran cantidad de datos que se transfieren a algún lugar desconocido en medio de la noche. Un sistema MFT mejorado con IA no esperaría a que usted se dé cuenta. Detendría la transferencia, investigaría la anomalía y llamaría a su equipo de TI para evitar una posible filtración de datos. Este tipo de defensa proactiva cambia las cosas. Significa que las empresas pueden responder a las amenazas al instante en lugar de después de que el daño ya esté hecho.