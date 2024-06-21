Gran parte de la conversación sobre seguridad en la era de la IA generativa se refiere a sus implicaciones en la ingeniería social y otras amenazas externas. Pero los profesionales de la seguridad de la información no deben pasar por alto cómo la tecnología también puede ampliar en gran medida la superficie de ataque de amenazas internas.

Ante la prisa por adoptar las herramientas GenAI, muchas empresas ya se han encontrado metiendo en problemas. El año pasado, Samsung supuestamente prohibió el uso de herramientas de IA generativa en el lugar de trabajo después de que se sospechara que empleados compartían datos sensibles en conversaciones con ChatGPT de OpenAI.

Por defecto, OpenAI registra y archiva todas las conversaciones, potencialmente para su uso en el entrenamiento de futuras generaciones del Modelos de lenguaje extensos (LLM). Por ello, información sensible, como secretos corporativos, podría reaparecer más adelante en respuesta a una instrucción del usuario. En diciembre, los investigadores estaban probando la susceptibilidad de ChatGPT a la filtración de datos cuando descubrieron una técnica sencilla para extraer los datos de entrenamiento del LLM (PDF), demostrando así la viabilidad del concepto. OpenAI podría haber parcheado esta vulnerabilidad desde entonces, pero es poco probable que sea la última.

Con el rápido crecimiento del uso no autorizado de la IA generativa en el negocio, TI debe intervenir para encontrar el equilibrio adecuado entre innovación y riesgo cibernético. Es posible que los equipos de seguridad ya estén familiarizados con el término TI en la sombra, pero la nueva amenaza en el bloque es la IA en la sombra o el uso de IA fuera del gobierno de la organización. Para evitar que eso suceda, los equipos de TI deben revisar sus políticas y tomar todas las medidas posibles para reforzar el uso responsable de estas herramientas.