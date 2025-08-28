Aumente la velocidad, precisión y productividad de los equipos de seguridad por medio de soluciones impulsadas por IA
Los equipos de seguridad de hoy se enfrentan a muchos desafíos como hackers sofisticados, una superficie de ataque, en expansión, una explosión de datos y una complejidad de infraestructura creciente que obstaculizan su capacidad de proteger los datos, gestionar el acceso de los usuarios y detectar y responder rápidamente a las amenazas de seguridad de IA.
IBM Security proporciona soluciones transformadoras impulsadas por IA que optimizan el tiempo de los analistas y, por consiguiente, aceleran la detección y mitigación de amenazas de IA, agilizan las respuestas y protegen la identidad del usuario y los conjuntos de datos, al mismo tiempo que mantienen a los equipos de ciberseguridad informados y a cargo.
Las herramientas de IA pueden identificar datos ocultos, buscar anomalías en el acceso a los datos y alertar a los profesionales de ciberseguridad sobre posibles amenazas potenciales de posibles amenazas de actores maliciosos que accedan a los datos o información confidencial, lo que ahorra un tiempo valioso en la detección y solución de problemas en tiempo real.
El análisis de riesgos impulsado por IA puede producir resúmenes de incidentes para alertas de alta fidelidad y automatizar las respuestas a incidentes, acelerando las investigaciones y el triaje de alertas en un promedio del 55 %. La tecnología de IA también ayuda a identificar vulnerabilidades en distintos panoramas de amenazas y a defenderse de los delincuentes y los delitos cibernéticos.
Los modelos de IA pueden ayudar a equilibrar la seguridad con la experiencia del usuario analizando el riesgo de cada intento de inicio de sesión y verificando a los usuarios a través de datos conductuales, simplificando el acceso para usuarios verificados y reduciendo el costo del fraude hasta un 90 %. Además, los sistemas de IA ayudan a prevenir el phishing, el malware y otras actividades maliciosas, asegurando una postura de alta seguridad dentro de los sistemas de seguridad.
Proteja los modelos y agentes de IA. Detecte automáticamente la IA en la sombra. Unifique equipos para lograr una IA confiable.
Obtenga visibilidad de su postura criptográfica. Evalúe y priorice las vulnerabilidades criptográficas para proteger sus datos críticos.
La solución IBM Verify, modernizada y modular, proporciona un contexto profundo impulsado por IA para la gestión de identidad y acceso (IAM) tanto de los consumidores como de la fuerza laboral. Proteja a sus usuarios y aplicaciones, dentro y fuera de la empresa, con un enfoque de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés de inglés) nativo de la nube y con baja fricción.
Las empresas modernas con personal remoto tienen dificultades para gestionar y proteger sus dispositivos distribuidos. MaaS360 ayuda a gestionar estos dispositivos, monitorearlos en busca de actividades maliciosas e implementar medidas de seguridad. Descubra cómo puede combinar la seguridad y la productividad con MaaS360.
Vea una demostración de cómo QRadar Suite puede acelerar el tiempo de respuesta utilizando una experiencia de analistas unificada, IA avanzada y automatización, y una plataforma abierta que se conecta con sus herramientas existentes.
IBM es consciente de que los puntos débiles de los clientes han pasado de centrarse en el fraude a tener que encontrar un equilibrio entre ofrecer una experiencia de usuario fluida y garantizar la seguridad de las interacciones digitales. Trusteer ayuda a establecer la confianza en la identidad perfectamente a lo largo del recorrido omnicanal del cliente. A través de la inteligencia basada en la nube, respaldada por la IA y el aprendizaje automático patentado, Trusteer proporciona un enfoque holístico para la identificación de clientes nuevos y existentes, sin afectar negativamente la experiencia del usuario.
Programe tiempo para hablar con un representante de IBM sobre las necesidades únicas de ciberseguridad de su organización y analice cómo pueden ayudar las soluciones impulsadas por IA.