La IA revoluciona el riesgo cibernético Explore el nuevo campo de batalla para atacantes y defensores.

Ciberseguridad de la inteligencia artificial (IA)

Aumente la velocidad, precisión y productividad de los equipos de seguridad por medio de soluciones impulsadas por IA

Conozca nuestras soluciones Obtenga el informe del costo de una filtración de datos 2025
Bola azul neón brillante rodeada de varias líneas

Reúna a los equipos de seguridad y gobernanza de la IA 

Gartner® Market Guide for AI TRiSM comparte orientación sobre cómo reunir a los equipos.

Obtener el informe
IA para acelerar las defensas de seguridad

Los equipos de seguridad de hoy se enfrentan a muchos desafíos como hackers sofisticados, una superficie de ataque, en expansión, una explosión de datos y una complejidad de infraestructura creciente que obstaculizan su capacidad de proteger los datosgestionar el acceso de los usuarios y detectar y responder rápidamente a las amenazas de seguridad de IA.

IBM Security proporciona soluciones transformadoras impulsadas por IA que optimizan el tiempo de los analistas y, por consiguiente, aceleran la detección y mitigación de amenazas de IA, agilizan las respuestas y protegen la identidad del usuario y los conjuntos de datos, al mismo tiempo que mantienen a los equipos de ciberseguridad informados y a cargo.
Leer el informe para proteger la IA generativa

La IA inteligente comienza con una seguridad y gobernanza más inteligentes

Únase a esta conversación con el líder de ciberseguridad de una de las 20 principales empresas de atención médica que figura en la lista de Fortune 500 para conocer las mejores prácticas para proteger la IA.

Regístrese para el webinar
Beneficios
Protección de datos en entornos de nube híbrida

Las herramientas de IA pueden identificar datos ocultos, buscar anomalías en el acceso a los datos y alertar a los profesionales de ciberseguridad sobre posibles amenazas potenciales de posibles amenazas de actores maliciosos que accedan a los datos o información confidencial, lo que ahorra un tiempo valioso en la detección y solución de problemas en tiempo real.
Generación de amenazas más precisas y priorizadas

El análisis de riesgos impulsado por IA puede producir resúmenes de incidentes para alertas de alta fidelidad y automatizar las respuestas a incidentes, acelerando las investigaciones y el triaje de alertas en un promedio del 55 %. La tecnología de IA también ayuda a identificar vulnerabilidades en distintos panoramas de amenazas y a defenderse de los delincuentes y los delitos cibernéticos. 

 
Equilibrio de las necesidades de acceso de los usuarios y seguridad

Los modelos de IA pueden ayudar a equilibrar la seguridad con la experiencia del usuario analizando el riesgo de cada intento de inicio de sesión y verificando a los usuarios a través de datos conductuales, simplificando el acceso para usuarios verificados y reduciendo el costo del fraude hasta un 90 %.  Además, los sistemas de IA ayudan a prevenir el phishing, el malware y otras actividades maliciosas, asegurando una postura de alta seguridad dentro de los sistemas de seguridad.
Solutions Servicios de detección y respuesta a amenazas de IBM (TDR)
Estos servicios aprovechan las soluciones basadas en IA para identificar y responder rápidamente a los incidentes de seguridad. Mediante algoritmos de IA avanzados, proporcionan detección proactiva de amenazas y respuesta a incidentes, coordinando las defensas contra las ciberamenazas y los hackers, salvaguardando así los datos confidenciales.
IBM Guardium
IBM Guardium es una plataforma de seguridad de datos que proporciona visibilidad completa a lo largo del ciclo de vida de los datos y ayuda a abordar las necesidades de cumplimiento de datos. Cuenta con detección integrada de valores atípicos de IA basada en múltiples factores de riesgo, con funcionalidad que proporciona a las organizaciones un monitoreo de datos superior y una identificación más rápida de las amenazas a los datos.
IBM QRadar SIEM
IBM QRadar SIEM despliega AI para proporcionar tecnologías avanzadas de detección, investigación y respuesta a amenazas. Desarrollado sobre una base abierta, potencia a los analistas de seguridad con inteligencia de amenazas y automatización mejoradas, lo que les permite trabajar con mayor velocidad, eficiencia y precisión en todas sus herramientas de seguridad.
IBM Verify
IBM Verify emplea avances de AI para brindar un análisis en profundidad para la gestión de acceso a la identidad (IAM) tanto de consumidores como de fuerza laboral. Protege a sus usuarios y aplicaciones, al funcionar de manera eficiente tanto dentro como fuera de la empresa, a través de una metodología fluida de software como servicio (SaaS) nativa de la nube.
IBM MaaS360
MaaS360, aprovechando las capacidades de la IA, facilita la gestión y la seguridad de los dispositivos empresariales. Proporciona una amplia visibilidad y control sobre varios dispositivos y plataformas. Mediante parches predictivos, aplicación de políticas basadas en riesgos y acciones contextuales de dispositivos, refuerza la postura general de seguridad.
Servicios gestionados de detección y respuesta de IBM
Los servicios gestionados de detección y respuesta (MDR, siglas en inglés de Managed Detection and Response) de IBM Security aplican acciones automatizadas e iniciadas por humanos para proporcionar visibilidad y detener amenazas en redes y endpoints. Con un enfoque unificado e impulsado por IA, los cazadores de amenazas pueden tomar acciones decisivas y responder a las amenazas más rápido.
IBM Trusteer
Trusteer usa la IA y el aprendizaje automático para establecer la confianza de la identidad digital. Mediante el análisis de diversos puntos de datos y del comportamiento de los usuarios, puede distinguir con precisión entre usuarios legítimos y posibles actores maliciosos, proporcionando una seguridad sin fisuras que no compromete la experiencia del usuario.
watsonx.governance™
Kit de herramientas integral para la gobernanza de la IA a lo largo del ciclo de vida de la IA, que permite gestionar el riesgo, el cumplimiento y todo el ciclo de vida. Ayuda a comprender, categorizar y proteger datos confidenciales, garantizando el cumplimiento normativo.

Últimas demostraciones de productos

Demostración de Guardium AI Security Demostración de Guardium Quantum Safe Demostración de Verify Demostración de MaaS360 Demostración de QRadar Demostración de Trusteer
Casos de estudio
Jóvenes usando sus computadoras portátiles y comiendo pizza en una oficina moderna
Sutherland Global Services
Sutherland ofrece excelentes experiencias del cliente a sus clientes a través de una combinación de consultoría, servicios, implementación de soluciones de software patentadas y de terceros, y ofertas de SaaS y PaaS, incluida la implementación de IA para mejorar la seguridad de los datos.
Empleado usa auriculares en conferencia telefónica en su escritorio con una computadora portátil
Credico
Credico, una empresa de servicios profesionales, logró el cumplimiento del 100 % de la política de tabletas y mejoró la seguridad de los endpoints con IBM® MaaS360, una solución UEM impulsada por IA, que les permite gestionar entre 2000 y 3000 tabletas para un conjunto diverso de oficinas de ventas independientes (ISO) repartidas por EE. UU., Canadá y otros países.
Paciente en consulta virtual con el médico en una computadora portátil
United Family Healthcare
Para proteger mejor los datos y las aplicaciones de sus pacientes y para cumplir con la normativa, United Family Healthcare desplegó una plataforma de operaciones de seguridad con IA que aumentó la visibilidad y aceleró el tiempo para detectar, contener y responder a los ataques de ransomware a través de la IA.
Recursos IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Aprenda cómo proteger a su gente y sus datos de los ciberataques. Obtenga insights más profundos sobre las tácticas de los atacantes, así como recomendaciones para proteger su organización de manera proactiva.
El poder de la IA: seguridad
Las investigaciones muestran que las organizaciones que despliegan completamente la IA de seguridad y la automatización han experimentado una reducción promedio de 3 USD millones en costos de filtración de datos.
Academia de IA de IBM
Conozca los elementos de la IA empresarial, incluida la confianza, la transparencia y la gobernanza.
Dé el siguiente paso

Programe tiempo para hablar con un representante de IBM sobre las necesidades únicas de ciberseguridad de su organización y analice cómo pueden ayudar las soluciones impulsadas por IA.

 Hable con un experto de X-Force