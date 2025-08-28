Los equipos de seguridad de hoy se enfrentan a muchos desafíos como hackers sofisticados, una superficie de ataque, en expansión, una explosión de datos y una complejidad de infraestructura creciente que obstaculizan su capacidad de proteger los datos, gestionar el acceso de los usuarios y detectar y responder rápidamente a las amenazas de seguridad de IA.



IBM Security proporciona soluciones transformadoras impulsadas por IA que optimizan el tiempo de los analistas y, por consiguiente, aceleran la detección y mitigación de amenazas de IA, agilizan las respuestas y protegen la identidad del usuario y los conjuntos de datos, al mismo tiempo que mantienen a los equipos de ciberseguridad informados y a cargo.