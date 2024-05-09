Ingeniería social en la era de la IA generativa: predicciones para 2024

Los avances en los modelos de lenguaje grandes (LLM) están impulsando una carrera armamentista entre los estafadores de ciberseguridad y de ingeniería social. Así es como se desarrollará en 2024.

Para las empresas, la IA generativa es tanto una maldición como una oportunidad. A medida que las empresas se apresuran a adoptar la tecnología, también asumen una nueva capa de riesgo cibernético. El miedo constante a perder algo tampoco ayuda. Pero los delincuentes cibernéticos no solo tienen en la mira a los modelos de IA en sí mismos. En una época en la que la falsificación es la nueva normalidad, también están utilizando la IA para crear ataques de ingeniería social alarmantemente convincentes o generar desinformación a escala.

Si bien el potencial de la IA generativa para ayudar a los procesos creativos y analíticos es indudable, los riesgos son menos claros. Después de todo, los correos electrónicos de phishing creados con la tecnología son más convincentes que aquellos llenos de errores tipográficos y gramaticales. Las imágenes de perfil creadas en sintetizadores de imágenes son cada vez más difíciles de distinguir de las reales. Ahora, estamos llegando a una etapa en la que incluso los videos deepfake pueden engañarnos fácilmente.

Gracias a estas tecnologías, los ciberdelincuentes pueden crear identidades muy convincentes y ampliar su alcance a través de las redes sociales, el correo electrónico e incluso las llamadas de audio o videollamadas en directo. Es cierto que aún es pronto para la IA generativa en la ingeniería social, pero no hay duda de que llegará a dar forma a todo el panorama de la delincuencia cibernética en los próximos años. Con eso en mente, estas son algunas de nuestras principales predicciones de delitos cibernéticos impulsadas por IA generativa para 2024.