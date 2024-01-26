DORA y su migración a criptografía quantum-safe

DORA establece un conjunto de requisitos para la gestión de riesgos de ICT, la notificación de incidentes, las pruebas de resiliencia operativa, el intercambio de información sobre amenazas cibernéticas y vulnerabilidades, y la gestión de riesgos de terceros. Como parte de esos requisitos y en el contexto de la protección de datos y la criptografía, establece en el artículo 9 (“Protección y prevención”) que las entidades financieras “utilizarán soluciones y procesos de TIC” que “(a) garanticen la seguridad de los medios de transferencia de datos” o “(c) evitar […] el deterioro de la autenticidad e integridad, las violaciones de confidencialidad y la pérdida de datos”.

Otros elementos a considerar en el contexto del Artículo 9 se mencionan en el Artículo 15 y se exponen en los estándares técnicos regulatorios relacionados (en borrador), que la ESA publicó el 17 de enero de 2024. En concreto, JC 2023 86 proporciona requisitos detallados sobre orientación criptográfica. Además, en sus preámbulos se afirma lo siguiente:

“Dados los rápidos desarrollos tecnológicos en el campo de las técnicas criptográficas, las entidades financieras […] deben mantenerse al tanto de los desarrollos relevantes en criptoanálisis y considerar las principales prácticas y estándares y, por lo tanto, deben seguir un enfoque flexible basado en la mitigación y el monitoreo para lidiar con el ámbito dinámico de amenazas criptográficas, incluidas las de los avances quantum”.

A continuación, profundizaremos en las amenazas criptográficas mencionadas y las implicaciones que podrían tener en las instituciones financieras en el contexto de la computación cuántica.