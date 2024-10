Tendencia: inteligencia artificial y aprendizaje automático

Estamos entrando en el segundo año de adopción generalizada de herramientas de IA generativa. Por ello, las organizaciones están cada vez más interesadas en ver cómo pueden aplicar todo el conjunto de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (AM) para mejorar sus procesos empresariales. Una encuesta reciente del IBM Institute for Business Value descubrió que tres de cada cuatro directores ejecutivos dicen que el beneficio competitivo depende de quién tiene la IA generativa más avanzada.

Cada vez es más evidente que, en los próximos años, la IA mostrará muchos casos de uso en los que aumentará las actividades humanas y agilizará las tareas, frente a la eliminación de grupos grandes de mano de obra. Por ejemplo, la IA generativa como motor de instrucciones mejorará la eficiencia al reducir significativamente el tiempo que tardan los humanos en crear esquemas, concebir ideas y aprender información importante. También creará chatbots más inteligentes que puedan responder a preguntas sencillas, lo que mejorará la experiencia del cliente y liberará a los representantes del servicio de atención al cliente para que se ocupen de problemas más importantes.

Además, el aprendizaje automático será una herramienta increíblemente poderosa para las organizaciones basadas en datos que buscan aprovechar mejor sus prácticas de análisis de datos. Por ejemplo, el ML aplicado ayudará a las organizaciones que dependen de la cadena de suministro a participar en una mejor toma de decisiones, en tiempo real. Esto les permitirá hacer frente de manera efectiva a las condiciones ambientales y de mercado que podrían ralentizar la entrega de materias primas, productos terminados o ambos. Pero las organizaciones aún necesitan humanos para decidir qué acciones tomar en función de lo que muestran los datos analizados por ML.

Tendencia: automatización

Al igual que la IA y el ML, la automatización será un gran impulsor de la productividad humana. Es probable que las organizaciones que atraviesan transformaciones digitales descubran grandes áreas de trabajo manual que pueden y deben automatizar. Por ejemplo, la automatización de procesos robóticos (RPA) puede automatizar actividades de comercio electrónico como el procesamiento de pedidos, la gestión de inventario y la resolución de problemas de clientes.

Tendencia: Computación en la nube

Las organizaciones pasaron los últimos años migrando a la nube. Ya sea que empleen la nube pública, Cloud Private o el entorno multinube, están eliminando el oneroso paso de mantener sus propios centros de datos. Los proveedores de servicios en la nube emplean tecnologías en la nube para mantener el tiempo de actividad y la seguridad, de modo que las organizaciones puedan centrarse en sus negocios principales.

Tendencia: ciberseguridad

En virtud de mover muchos servicios en línea, las organizaciones corren un mayor riesgo de sufrir ataques digitales. Es probable que la postura de seguridad existente de una organización creada para sistemas heredados para una fuerza laboral menos distribuida tenga dificultades en el entorno moderno. Una forma en que las organizaciones están tomando la ciberseguridad de frente es a través de la adopción del movimiento 'shift-left'. Este enfoque implica trasladar las consideraciones de ciberseguridad al comienzo del ciclo de desarrollo, al integrarlas más directamente en el código.

Otra forma en que las organizaciones están experimentando con medidas de seguridad avanzadas es a través de blockchain, que puede mejorar la integridad de los datos y proteger las transacciones.

Tendencia: Edge computing e Internet of Things

Los dispositivos más distribuidos requerirán una mayor interconexión para generar valor. Internet of the Things (IoT) permite que las tecnologías se conecten y se comuniquen entre sí. Por ejemplo, los fabricantes pueden usar IoT en sus fábricas para saber cuándo sus máquinas necesitan reparación, lo que se conoce como mantenimiento preventivo. El edge computing hace que el IoT sea más eficiente y poderoso al acercar las aplicaciones empresariales a las fuentes de datos, como los dispositivos IoT o los servidores edge locales.

Tendencia: Transformaciones en toda la industria

Las transformaciones digitales afectan a diferentes industrias de maneras únicas. Por ejemplo, los hospitales y proveedores de atención médica aprovecharon la pandemia para repensar todas sus prácticas. Desviaron dinero y recursos para establecer poderosos servicios de telesalud, como videoconferencias, y mejorar el acceso de los pacientes a los historiales médicos. Pero hacerlo requirió una inversión significativa en protección de datos y mejoras de ciberseguridad , ya que una filtración de datos que contuviera información médica confidencial podría ser catastrófica.

Los proveedores de servicios financieros aumentaron su uso de API para poder acceder a ecosistemas más amplios y conectarse con más socios. Y las organizaciones de consumidores encontraron formas de ampliar la experiencia del cliente digitalmente, como cuando Wimbledon creó comentarios hablados generados por IA en videoclips en la aplicación y el sitio web de Wimbledon.

Tendencia: código bajo o sin código

La transformación digital está cambiando completamente el desarrollo tecnológico a través del advenimiento de enfoques de codificación más visual. El código bajo ayuda al equipo de DevOps al simplificar algunos aspectos de la programación y sin código se puede introducir a personas que no sean desarrolladores en el proceso de desarrollo. Este enfoque ejemplifica cómo la transformación digital combina los avances tecnológicos, como la programación orientada visualmente, con cambios culturales. Este cambio hace que el desarrollo sea más accesible para quienes no son tecnólogos, al dividir los silos y alentar a todos a participar en la creación de productos y soluciones.

Tendencia: trabajo remoto

El cambio hacia una fuerza laboral distribuida ya estaba ocurriendo antes de la pandemia. Si bien algunas compañías están ordenando a los trabajadores que regresen a la oficina a tiempo completo, muchas optan por un trabajo híbrido o lugares de trabajo totalmente remotos. Como tal, necesitan repensar sus flujos de trabajo, cómo realizan un seguimiento de elementos como la productividad y la asistencia, y cómo implementan las tecnologías digitales necesarias para hacer su trabajo. Por ejemplo, es posible que las organizaciones necesiten configurar una red privada virtual (VPN) más estable y poderosa para permitir que los empleados inicien sesión y accedan a documentos confidenciales.