Cuando se utilizan modelos fundacionales de código abierto, la Gobernanza de la IA es crítico en todo el ciclo de vida del modelo. Comenzando con una evaluación de riesgos, las organizaciones primero deben decidir si el modelo es seguro para su uso. Lo que se considera seguro para uso general o individual podría no ser adecuado para casos de uso empresarial.

En el caso de DeepSeek-R1, las organizaciones pueden decidir que el autoalojamiento del modelo o su ejecución a través de un producto de estudio de IA, como IBM watsonx.ai es relativamente seguro. Sin embargo, el uso de la aplicación DeepSeek puede presentar desafíos de datos y seguridad. Muchos países han prohibido el uso de la aplicación DeepSeek por este motivo.

Una vez aprobados los modelos, los validadores de modelos pueden agregarlos a un inventario de modelos, que realiza un seguimiento de la utilización y el rendimiento del modelo, al tiempo que designa los casos de uso a los que se podrían aplicar los modelos. Esta colección de modelos permite a los desarrolladores de IA identificar los modelos disponibles y a los equipos de aseguramiento, datos y seguridad rastrear dónde se utilizan los modelos.

Las hojas informativas de IA capturan los datos del modelo a lo largo del ciclo de vida y aumentan la transparencia sobre lo que hay dentro del modelo y cómo se utiliza. Las hojas informativas demuestran qué modelo fundacional se utilizó, incluyendo instrucciones de parámetros, plantillas y evaluación.

Existen preocupaciones con respecto a la seguridad de algunos modelos de código abierto y la facilidad de inyección de instrucciones y jailbreaking para generar resultados dañinos. La observabilidad y las barandillas pueden monitorear el estado del modelo, la precisión y la deriva, y limitar el discurso de odio, las blasfenias y otros contenidos dañinos.