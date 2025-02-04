La startup china de IA DeepSeek está emergiendo como un actor competitivo en el ámbito de la IA generativa , pero los expertos en seguridad expresan preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades en su plataforma.
Un informe de la empresa de seguridad Wiz planteó por primera vez preguntas sobre la confiabilidad de DeepSeek, identificando una vulnerabilidad significativa. Tras la revelación de la vulnerabilidad, DeepSeek “aseguró rápidamente la exposición”, según Wiz. Aunque los detalles siguen siendo limitados, los investigadores también observaron preocupaciones sobre cómo la empresa gestiona la información de los usuarios. Otras pruebas de seguridad realizadas por un equipo conjunto de Cisco y la Universidad de Pensilvania descubrieron que los mecanismos de seguridad de DeepSeek-R1 luchaban contra instrucciones adversas específicas, y los investigadores pudieron eludir las restricciones en múltiples casos.
DeepSeek también ha experimentado interrupciones en el servicio, lo que ha avivado aún más el debate sobre los riesgos de depender de servicios de IA de terceros. Aunque estas cuestiones son habituales entre los proveedores de IA basados en la nube, los expertos advierten que cualquier plataforma que maneje datos corporativos confidenciales debe demostrar que cuenta con medidas de seguridad sólidas.
"Por razones de privacidad, no recomendaría construir sobre su oferta de servicios alojados en la nube", dice Ruben Boonen, líder de desarrollo de capacidades de CNE con IBM X-Force Adversary Services. "Hay un riesgo".
Para las compañías que consideran la integración de IA, los protocolos de seguridad son un factor clave. Muchos proveedores de IA orientados a empresas ofrecen opciones de despliegue local para reducir la dependencia de los servicios en la nube. IBM, por ejemplo, proporciona soluciones de IA de nivel empresarial que se pueden alojar de forma privada, mientras que Meta ha lanzado modelos de código abierto que las organizaciones pueden ejecutar dentro de sus centros de datos.
Boonen señala que el modelo de DeepSeek también se puede ejecutar localmente, eliminando las preocupaciones sobre los riesgos de seguridad en la nube. Sin embargo, advierte que las empresas que dependen de sus servicios basados en la nube deben prestar especial atención a las posibles vulnerabilidades.
Parte de la discusión en torno a DeepSeek implica la incertidumbre sobre si los clientes pueden optar por no participar en la recopilación de datos para el entrenamiento de IA. Si bien empresas como OpenAI ofrecen tales opciones, no está claro si DeepSeek ofrece garantías similares.
"En el caso de OpenAI, tienes cierta confianza en que si les dices que no entrenen con tus datos, en realidad no lo hacen", dice Boonen. "No estoy familiarizado con las exclusiones voluntarias de DeepSeek; incluso si están bien descritas, tendría menos confianza en su aplicación".
Maryam Ashoori, directora senior de gestión de producto en IBM watsonx, anunció en LinkedIn que las compañías ahora pueden "desplegar estos modelos de forma segura en las instalaciones o en la nube que elijan", destacando los modelos de watsonx.ai nuevo sistema de despliegue con un solo clic para los modelos de IA destilada de DeepSeek.
Obtenga insights para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Vea por qué IBM ha sido nombrado actor principal y obtenga insights para seleccionar el proveedor de servicios de consultoría de ciberseguridad que mejor se adapte a las necesidades de su organización.
Descubra cómo está cambiando el panorama de seguridad actual y cómo afrontar los desafíos y aprovechar la resiliencia de la IA generativa.
Conozca las amenazas más recientes y fortalezca sus defensas en la nube con el informe IBM® X-Force sobre el escenario de amenazas en la nube.
Descubra cómo la seguridad de datos ayuda a proteger la información digital del acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de todo su ciclo de vida.
Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.
Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.
Aumente la velocidad, precisión y productividad de los equipos de seguridad con soluciones cibernéticas potenciadas por IA.
Ya sea que necesite una solución de seguridad de datos, gestión de endpoints o gestión de identidad y acceso (IAM), nuestros expertos están listos para trabajar con usted para lograr una postura de seguridad sólida. Transforme su negocio y gestione el riesgo con un líder global del sector en servicios de consultoría de ciberseguridad, en la nube y de seguridad gestionada.