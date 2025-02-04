La startup china de IA DeepSeek está emergiendo como un actor competitivo en el ámbito de la IA generativa , pero los expertos en seguridad expresan preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades en su plataforma.

Un informe de la empresa de seguridad Wiz planteó por primera vez preguntas sobre la confiabilidad de DeepSeek, identificando una vulnerabilidad significativa. Tras la revelación de la vulnerabilidad, DeepSeek “aseguró rápidamente la exposición”, según Wiz. Aunque los detalles siguen siendo limitados, los investigadores también observaron preocupaciones sobre cómo la empresa gestiona la información de los usuarios. Otras pruebas de seguridad realizadas por un equipo conjunto de Cisco y la Universidad de Pensilvania descubrieron que los mecanismos de seguridad de DeepSeek-R1 luchaban contra instrucciones adversas específicas, y los investigadores pudieron eludir las restricciones en múltiples casos.

DeepSeek también ha experimentado interrupciones en el servicio, lo que ha avivado aún más el debate sobre los riesgos de depender de servicios de IA de terceros. Aunque estas cuestiones son habituales entre los proveedores de IA basados en la nube, los expertos advierten que cualquier plataforma que maneje datos corporativos confidenciales debe demostrar que cuenta con medidas de seguridad sólidas.

"Por razones de privacidad, no recomendaría construir sobre su oferta de servicios alojados en la nube", dice Ruben Boonen, líder de desarrollo de capacidades de CNE con IBM X-Force Adversary Services. "Hay un riesgo".