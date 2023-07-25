Los equipos de DevOps, ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), plataforma, ITOps y desarrolladores están bajo presión para mantener el rendimiento de las aplicaciones mientras operan de manera más rápida e inteligente que nunca. Un área que ha experimentado avances significativos en los últimos años es la observabilidad. Ha revolucionado la forma en que los equipos de TI abordan la prevención de incidentes.

Sin embargo, persisten algunos conceptos obsoletos que limitan la productividad y el éxito de los equipos modernos de ingeniería de software.

En esta entrada en el blog, arrojaremos luz sobre un mito que rodea la observabilidad: "Puede omitir el monitoreo y confiar en los registros".

En nuestra serie de blogs, hemos desacreditado los siguientes mitos de observabilidad hasta ahora: