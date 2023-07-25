Desmintiendo mitos sobre la observabilidad - Parte 1: Por qué no puede omitir el monitoreo y confiar solo en los registros

25 de julio de 2023

Lectura de 4 minutos

Ajuma Bella Salifu

Los equipos de DevOps, ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), plataforma, ITOps y desarrolladores están bajo presión para mantener el rendimiento de las aplicaciones mientras operan de manera más rápida e inteligente que nunca. Un área que ha experimentado avances significativos en los últimos años es la observabilidad. Ha revolucionado la forma en que los equipos de TI abordan la prevención de incidentes.

Sin embargo, persisten algunos conceptos obsoletos que limitan la productividad y el éxito de los equipos modernos de ingeniería de software.

En esta entrada en el blog, arrojaremos luz sobre un mito que rodea la observabilidad: "Puede omitir el monitoreo y confiar en los registros".

En nuestra serie de blogs, hemos desacreditado los siguientes mitos de observabilidad hasta ahora:

¿Por qué es un mito?

La respuesta rápida es que los registros pueden ser tediosos, y propensos a errores, y requieren mucho tiempo debido a su naturaleza manual. Si bien los registros se han utilizado durante mucho tiempo para comprender el comportamiento del sistema, han sido menos útiles cuando los equipos necesitan resolver problemas o hacer ajustes en tiempo real. Por ejemplo, en entornos de producción, control de calidad o ensayo, ejecutar el modo de depuración plantea desafíos con los registros. Sin la instrumentación adecuada en la ubicación precisa con los datos necesarios de antemano, es imposible realizar cambios en tiempo real u observarlos en acción. Eso significa un esfuerzo manual significativo que implica no solo implementar el código, sino también reconstruir el contexto mientras se examina simultáneamente el código real.

El costo de los registros

El uso de registros para rastrear transacciones individuales (como se hizo con registros de solicitudes de servidores web monolíticos) generalmente significa que debe tener en cuenta los gastos de las tasas de transacción de la aplicación, todos los microservicios, la red y el almacenamiento, y las semanas de retención de datos. Por supuesto, todo esto equivale a demasiado dinero.

Realidad: Confiar únicamente en los registros implica que está progresando a un ritmo más lento

No es necesario permanecer revisando los registros cuando existen soluciones avanzadas de observabilidad que ofrecen una hoja de ruta exacta para los problemas.

La conclusión es que usar únicamente registros significa que va demasiado lento. Monitorear sus sistemas es crítico, y ahora existen soluciones avanzadas que brindan capacidades de monitoreo en tiempo real que incorporan la combinación perfecta de datos de monitoreo, rastreos e información de registro. Estas soluciones no solo ingieren toda la información crítica, sino que también capturan automáticamente todos los demás datos necesarios. La observabilidad en tiempo real elimina la necesidad de un registro extenso, que presentaba varios desafíos, como la depuración y la identificación de las causas principales de los problemas. Además, el costo de almacenar registros transaccionales requiere grandes esfuerzos analíticos para comprender todos los datos.

Si bien las herramientas de monitoreo de registros alguna vez se consideraron fundamentales para rastrear transacciones individuales, enfrentan desafíos importantes en un entorno de microservicios. Chris Farrell, vicepresidente de servicios de valor de automatización de IBM, describió recientemente cómo ha evolucionado el ámbito de la observabilidad en su artículo de LinkedIn, “Logging is the New Floppy Disk”.

¿Qué es la observabilidad en tiempo real y por qué es el enfoque más moderno para el estado de las aplicaciones?

La observabilidad en tiempo real surge como un factor fundamental para impulsar un desarrollo eficiente, una resolución proactiva de problemas y una supervisión eficaz. Al pasar de una dependencia generalizada de los registros a la observación en tiempo real, las organizaciones pueden desbloquear beneficios significativos. Las plataformas avanzadas de observabilidad ingieren selectivamente datos críticos, aprovechando métricas de rendimiento, datos de configuración y eventos directamente de los sistemas que se monitorean.

El monitoreo en tiempo real proporciona insights oportunos que el análisis de registros no. La implementación de soluciones de transmisión y análisis en tiempo real ayuda a mejorar la observabilidad al permitir un monitoreo y alertas oportunos.

El tiempo real se refiere a la capacidad de capturar y procesar datos instantáneamente, proporcionando insights y visualización inmediatos. En el contexto de la observabilidad, las capacidades en tiempo real ofrecen un enfoque más moderno que tiene numerosas ventajas.

Las ventajas de la observabilidad en tiempo real

Si bien las métricas, los registros y los rastreos son componentes importantes, son simplemente detalles de implementación dentro de una estrategia más amplia. De ahí la necesidad de cambiar nuestra atención hacia la utilización efectiva de varios tipos de datos y explorar nuevas dimensiones de observabilidad. La observabilidad en tiempo real puede mejorar significativamente los procesos de desarrollo y los resultados operativos. Al adoptar este enfoque, las organizaciones pueden tener la siguiente experiencia:

  • Ganancias masivas de eficiencia: la observabilidad en tiempo real permite a los desarrolladores recuperar un tiempo valioso, con ganancias potenciales de eficiencia de hasta el 50 %. Al eliminar el esfuerzo manual que implica la actualización del código para la depuración, los equipos pueden centrarse más en las tareas de desarrollo reales, acelerando su productividad.
  • Monitoreo mejorado y resolución rápida de problemas: la observabilidad en tiempo real proporciona información de monitoreo más sólida, ofreciendo insights inmediatos sobre el rendimiento del sistema. La resolución de problemas se vuelve más rápida y eficaz, lo que permite una rápida identificación y resolución de problemas. Esto agiliza las operaciones y minimiza el tiempo de inactividad.
  • Ejecución mejorada por parte de los equipos de desarrollo y operaciones: con la observabilidad en tiempo real, tanto los equipos de desarrollo (Dev) como de operaciones (Ops) pueden alinearse de manera más efectiva. Los insights en tiempo real cierran la brecha entre estos equipos, fomentando la colaboración y permitiendo una ejecución más fluida de los proyectos. Esta sinergia lleva a mejores resultados generales y una mejor prestación de servicios.
  • Reducción de costos: la observabilidad en tiempo real elimina la necesidad de cargos trimestrales exorbitantes de ingesta y almacenamiento a menudo asociados con las soluciones tradicionales de observabilidad. Al capturar métricas y seguimientos, e incorporar solo una pista de datos de registro, las organizaciones pueden lograr una observabilidad integral sin incurrir en costos innecesarios.

Es hora de redefinir la observabilidad y aprovechar el poder de los insights en tiempo real para impulsar la innovación y la excelencia operativa.

Observabilidad en números con IBM Instana

La solución de observabilidad de IBM, IBM® Instana, está diseñada específicamente para ser nativa de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (por ejemplo, granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en todas las aplicaciones móviles y web e infraestructura. Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.

¿Qué sigue?

Esté pendiente de nuestro próximo blog, donde desmentimos otro mito común sobre la observabilidad. Esta vez, desafiaremos la noción de que la observabilidad es valiosa únicamente para los SRE. Prepárese para descubrir los beneficios y aplicaciones más amplios.

 
