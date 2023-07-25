Los equipos de DevOps, ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), plataforma, ITOps y desarrolladores están bajo presión para mantener el rendimiento de las aplicaciones mientras operan de manera más rápida e inteligente que nunca. Un área que ha experimentado avances significativos en los últimos años es la observabilidad. Ha revolucionado la forma en que los equipos de TI abordan la prevención de incidentes.
Sin embargo, persisten algunos conceptos obsoletos que limitan la productividad y el éxito de los equipos modernos de ingeniería de software.
En esta entrada en el blog, arrojaremos luz sobre un mito que rodea la observabilidad: "Puede omitir el monitoreo y confiar en los registros".
En nuestra serie de blogs, hemos desacreditado los siguientes mitos de observabilidad hasta ahora:
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La respuesta rápida es que los registros pueden ser tediosos, y propensos a errores, y requieren mucho tiempo debido a su naturaleza manual. Si bien los registros se han utilizado durante mucho tiempo para comprender el comportamiento del sistema, han sido menos útiles cuando los equipos necesitan resolver problemas o hacer ajustes en tiempo real. Por ejemplo, en entornos de producción, control de calidad o ensayo, ejecutar el modo de depuración plantea desafíos con los registros. Sin la instrumentación adecuada en la ubicación precisa con los datos necesarios de antemano, es imposible realizar cambios en tiempo real u observarlos en acción. Eso significa un esfuerzo manual significativo que implica no solo implementar el código, sino también reconstruir el contexto mientras se examina simultáneamente el código real.
El uso de registros para rastrear transacciones individuales (como se hizo con registros de solicitudes de servidores web monolíticos) generalmente significa que debe tener en cuenta los gastos de las tasas de transacción de la aplicación, todos los microservicios, la red y el almacenamiento, y las semanas de retención de datos. Por supuesto, todo esto equivale a demasiado dinero.
No es necesario permanecer revisando los registros cuando existen soluciones avanzadas de observabilidad que ofrecen una hoja de ruta exacta para los problemas.
La conclusión es que usar únicamente registros significa que va demasiado lento. Monitorear sus sistemas es crítico, y ahora existen soluciones avanzadas que brindan capacidades de monitoreo en tiempo real que incorporan la combinación perfecta de datos de monitoreo, rastreos e información de registro. Estas soluciones no solo ingieren toda la información crítica, sino que también capturan automáticamente todos los demás datos necesarios. La observabilidad en tiempo real elimina la necesidad de un registro extenso, que presentaba varios desafíos, como la depuración y la identificación de las causas principales de los problemas. Además, el costo de almacenar registros transaccionales requiere grandes esfuerzos analíticos para comprender todos los datos.
Si bien las herramientas de monitoreo de registros alguna vez se consideraron fundamentales para rastrear transacciones individuales, enfrentan desafíos importantes en un entorno de microservicios. Chris Farrell, vicepresidente de servicios de valor de automatización de IBM, describió recientemente cómo ha evolucionado el ámbito de la observabilidad en su artículo de LinkedIn, “Logging is the New Floppy Disk”.
La observabilidad en tiempo real surge como un factor fundamental para impulsar un desarrollo eficiente, una resolución proactiva de problemas y una supervisión eficaz. Al pasar de una dependencia generalizada de los registros a la observación en tiempo real, las organizaciones pueden desbloquear beneficios significativos. Las plataformas avanzadas de observabilidad ingieren selectivamente datos críticos, aprovechando métricas de rendimiento, datos de configuración y eventos directamente de los sistemas que se monitorean.
El monitoreo en tiempo real proporciona insights oportunos que el análisis de registros no. La implementación de soluciones de transmisión y análisis en tiempo real ayuda a mejorar la observabilidad al permitir un monitoreo y alertas oportunos.
El tiempo real se refiere a la capacidad de capturar y procesar datos instantáneamente, proporcionando insights y visualización inmediatos. En el contexto de la observabilidad, las capacidades en tiempo real ofrecen un enfoque más moderno que tiene numerosas ventajas.
Si bien las métricas, los registros y los rastreos son componentes importantes, son simplemente detalles de implementación dentro de una estrategia más amplia. De ahí la necesidad de cambiar nuestra atención hacia la utilización efectiva de varios tipos de datos y explorar nuevas dimensiones de observabilidad. La observabilidad en tiempo real puede mejorar significativamente los procesos de desarrollo y los resultados operativos. Al adoptar este enfoque, las organizaciones pueden tener la siguiente experiencia:
Es hora de redefinir la observabilidad y aprovechar el poder de los insights en tiempo real para impulsar la innovación y la excelencia operativa.
La solución de observabilidad de IBM, IBM® Instana, está diseñada específicamente para ser nativa de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (por ejemplo, granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en todas las aplicaciones móviles y web e infraestructura. Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.
Esté pendiente de nuestro próximo blog, donde desmentimos otro mito común sobre la observabilidad. Esta vez, desafiaremos la noción de que la observabilidad es valiosa únicamente para los SRE. Prepárese para descubrir los beneficios y aplicaciones más amplios.
Descubra la importancia de la observabilidad y cómo puede ayudarlo a obtener insights sobre los comportamientos del sistema.
IBM Instana Observability puede ayudarle a lograr un retorno de la inversión (ROI) del 219 % y reducir en un 90 % el tiempo que los desarrolladores dedican a la resolución de problemas
Identifique y arregle rápidamente el origen del problema. Los datos en tiempo real y de gran fidelidad ofrecen una visibilidad completa de los entornos dinámicos de aplicaciones e infraestructuras.
Aumente la automatización y las operaciones de TI con IA generativa, alineando todos los aspectos de su infraestructura de TI con las prioridades empresariales.
IBM SevOne Network Performance Management es un software de monitoreo y análisis que proporciona visibilidad e información en tiempo real sobre redes complejas.
Descubra cómo la IA para las operaciones de TI ofrece los insights que necesita para ayudar a impulsar un rendimiento empresarial excepcional.