Etiquetas
Herramientas de análisis

Estrategia de arquitectura de datos para la calidad de los datos

Maravillosa biblioteca construida en los años 60

Autor

Grzegorz Przybycień

Senior Product Manager

Watson Knowledge Catalog

La mala calidad de los datos es una de las principales barreras que enfrentan las organizaciones que aspiran a ser más basadas en datos. Las decisiones comerciales inoportunas y los procesos comerciales mal informados, las oportunidades de ingresos perdidas, las iniciativas comerciales fallidas y los sistemas de datos complejos pueden deberse a problemas de calidad de los datos. Solo uno de estos problemas puede resultar costoso para una organización. Tener que lidiar con todos ellos puede ser devastador.

Varios factores determinan la calidad de los datos de tu compañía, como la precisión, la integridad, la consistencia, por nombrar algunos. Pero hay otro factor de la calidad de los datos que no recibe el reconocimiento que merece: su arquitectura de datos.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Cómo la arquitectura de datos adecuada mejora la calidad de los datos

La arquitectura de datos adecuada puede ayudar a su organización a mejorar la calidad de los datos porque proporciona la infraestructura que determina cómo se recopilan, transportan, almacenan, protegen, utilizan y comparten los datos para casos de uso de business intelligence y ciencia de datos.

La primera generación de arquitecturas de datos representada por el almacén de datos empresarial y las plataformas de business intelligence se caracterizó por miles de trabajos, tablas e informes de ETL que solo un pequeño grupo de ingenieros de datos especializados entendía, lo que resultó en un impacto positivo subestimado en el negocio. La próxima generación de plataformas de big data y los trabajos por lotes de larga duración operados por un equipo central de ingenieros de datos a menudo han llevado a pantanos de lagos de datos.

Ambos enfoques eran arquitecturas típicamente monolíticas y centralizadas organizadas en torno a funciones mecánicas de ingesta, procesamiento, limpieza, agregación y servicio de datos. Esto creó una serie de cuellos de botella organizacionales y tecnológicos que prohíben la integración y escala de datos a lo largo de varias dimensiones: cambio constante del ámbito de datos, proliferación de fuentes de datos y consumidores de datos, diversidad de Transformación y procesamiento de datos que los casos de uso requieren, y velocidad de respuesta al cambio.

Mixture of Experts | 12 de diciembre, episodio 85

Decodificación de la IA: Resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el revuelo de la IA para ofrecerle las últimas noticias e insights al respecto.
Vea todos los episodios de Mixture of Experts

¿Qué hace una arquitectura de datos moderna por su empresa?

Una arquitectura de datos moderna, como Data Mesh y Data Fabric, tiene como objetivo conectar fácilmente nuevas fuentes de datos y acelerar el desarrollo de canales de datos específicos de cada caso de uso en entornos on premises, híbridos y multicloud. En combinación con una administración efectiva del ciclo de vida de los datos, que evoluciona hacia los datos como administración de productos, una arquitectura de datos moderna puede permitir que su organización:

  • Permita que los administradores de datos garanticen el cumplimiento, la protección y la seguridad de los datos.
  • Aumente la confianza en los datos al obtener visibilidad de dónde provienen los datos, cómo han cambiado y quién los está utilizando
  • Monitoree e identifique los problemas de calidad de los datos más cerca del origen para mitigar el impacto potencial en los procesos o cargas de trabajo descendentes
  • Adopte de manera eficiente plataformas de datos y nuevas tecnologías para una gestión de datos eficaz
  • Aplique metadatos para contextualizar los datos existentes y nuevos para que se puedan buscar y detectar
  • Realizar perfiles de datos (el proceso de examinar, analizar y crear resúmenes de conjuntos de datos)
  • Reduzca la duplicación y fragmentación de datos

Debido a que su arquitectura de datos dicta cómo se estructuran sus activos de datos y Recursos de gestión de datos, desempeña un papel crítico en la eficacia de su organización para realizar estas tareas. Es decir, la arquitectura de datos es un elemento fundamental de su estrategia empresarial para una mayor calidad de los datos. Las capacidades críticas de las soluciones modernas de gestión de calidad de datos de alta calidad requieren que una organización:

  • Aplique la gobernanza de datos en toda la organización complementando los procesos manuales de calidad de datos con metadatos y tecnologías relacionadas con la IA (enlace externo a ibm.com).
  • Realizar un control de la calidad de los datos basado en reglas preconfiguradas.
  • Crear un linaje de modelado de datos para realizar un análisis de la causa principal de los problemas de calidad de los datos
  • Haz que el valor de un conjunto de datos sea inmediatamente comprensible
  • Practique una higiene de datos adecuada en todas las interfaces

Cómo crear una arquitectura de datos que mejore la calidad de los datos

Una Estrategia de datos puede ayudar a los Data Architect a crear e implementar una arquitectura de datos que mejore la calidad de los datos. Los pasos para desarrollar una estrategia de datos eficaz incluyen:

1. Describir los objetivos de negocio que desea que sus datos le ayuden a lograr

Por ejemplo, una institución financiera puede buscar mejorar el cumplimiento normativo, reducir costos y aumentar los ingresos. Las partes interesadas pueden identificar casos de uso empresarial para determinados tipos de datos, como la realización de análisis de datos en tiempo real a medida que se ingieren, con el fin de automatizar la toma de decisiones y reducir los costos.

2. Hacer un inventario de los activos de datos existentes y mapear los flujos de datos actuales

Este paso incluye identificar y catalogar todos los datos de toda la organización en una lista de inventario centralizada o federada, eliminando así los silos de datos. La lista debe detallar dónde reside cada conjunto de datos y qué aplicaciones y casos de uso dependen de él. A continuación, selecciona los datos necesarios para tus casos de uso clave y prioriza aquellos dominios de datos que los incluyan.

3. Desarrollo de una nomenclatura estandarizada

Una convención de nomenclatura y un formato de datos alineado (clases de datos) para los datos utilizados en toda la organización ayudan a garantizar la coherencia y la interoperabilidad de los datos entre departamentos (dominios) y casos de uso.

4. Determinar qué cambios deben realizarse en la arquitectura existente

Decida los cambios que optimizarán sus datos para lograr sus objetivos comerciales. Investigación de los diferentes tipos de arquitecturas de datos modernas, como una estructura de datos y una malla de datos, puede ayudarle a decidir cuál es la estructura de datos más adecuada para las necesidades de su empresa.

5. Decidir los KPI para medir la eficacia de una arquitectura de datos

Cree KPI y utilice analytics avanzados que vinculen la medida del éxito de su arquitectura con la calidad de los datos.

6. Creación de una hoja de ruta de arquitectura de datos

Las compañías pueden desarrollar un plan de despliegue para implementar la arquitectura y gobernanza de datos en tres o cuatro dominios de datos por trimestre.

Arquitectura de datos e IBM

Una arquitectura de datos bien diseñada crea una base para la calidad de los datos a través de la transparencia y la estandarización que enmarca la forma en que su organización ve, usa y habla sobre los datos.

Como se mencionó anteriormente, una estructura de datos es una de esas arquitecturas. Un data fabric automatiza el descubrimiento de datos, la gobernanza y la gestión de la calidad de los datos, y simplifica el acceso de autoservicio a los datos distribuidos en un ámbito de nube híbrida. Puede abarcar las aplicaciones que generan y utilizan datos, así como cualquier cantidad de repositorios de almacenamiento de datos, como almacenes de datos, lagos de datos (que almacenan grandes cantidades de big data), bases de datos NoSQL (que almacenan datos no estructurados) y bases de datos relacionales que utilizan SQL.

Aprenda más sobre los beneficios de el tejido de datos e IBM Cloud Pak for Data.

 

Recursos

Predicciones de Gartner para 2024: cómo afectará la IA a los usuarios de analytics

Obtenga insights únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y analytics.
El lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA

Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobernanza. Descubra el poder de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costos de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analytics, con todos sus datos, en cualquier lugar.
The Data Differentiator

Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Gestión de datos para IA y analytics a escala

Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de analytics e IA.
Cómo alinear con éxito su estrategia de IA, datos y analytics

Vincule su estrategia de datos y analytics a los objetivos empresariales al seguir estos 4 pasos clave.
Superar la baja adopción para tomar decisiones inteligentes

Analice en profundidad por qué pueden persistir los retos de la business intelligence y qué significa para los usuarios de una organización.
Soluciones relacionadas
Herramientas y soluciones de analytics

Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.

 Explorar las soluciones de analytics
Servicios de consultoría en datos y analytics

Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.

 Descubra los servicios de analytics
IBM Cognos Analytics

Presentamos Cognos Analytics 12.0: insights impulsados por IA para una mejor toma de decisiones.

 Explorar Cognos Analytics
Dé el siguiente paso

Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.

 Explorar las soluciones de analytics Descubra los servicios de analytics