Muchas organizaciones comienzan sus migraciones a la nube con una importante deuda tecnológica derivada de las aplicaciones heredadas. La deuda tecnológica se produce cuando las organizaciones no actualizan o reemplazan las aplicaciones más antiguas al final de sus ciclos de vida porque tenían otras prioridades o eligieron parchear un problema en lugar de reemplazar toda la aplicación. Esta deuda heredada puede transferirse a menudo a la nube, donde el camino más corto para migrar la aplicación es “lifting and shifting” o realojar. Con el método "lift and shift", los equipos de TI migran una copia exacta de una aplicación o carga de trabajo de las instalaciones a una nube pública o privada. Se trata de un método expeditivo para trasladar aplicaciones o cargas de trabajo a la nube, pero puede acarrear mayores costes porque es probable que la aplicación "desplazada" no sea lo suficientemente flexible o escalable como para aprovechar la capacidad del entorno de la nube de aumentar y reducir su escala en función de las necesidades de datos. Las organizaciones deben investigar cada aplicación para determinar si necesitan reemplazarla por algo nativo de la nube.