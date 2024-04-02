La evolución de un director de seguridad de la información (CISO): cómo ha cambiado su función

En los últimos años, el rol del director de seguridad de la información (CISO) ha dado otro cambio significativo ante el aumento de los ataques cibernéticos y los crecientes riesgos de interrupción del negocio, multas y daños a la reputación. Según el Informe del director de seguridad de la información (CISO) de Splunk, el 86 % de los encuestados dice que el rol ha cambiado tanto desde que se convirtió en director de seguridad de la información (CISO) que es casi un trabajo diferente. El rol ha pasado de ser principalmente un rol técnico a más de un líder empresarial.

En lugar de implementar la ciberseguridad, los CISO ahora se enfocan en ayudar a los líderes de la organización a comprender la importancia de la ciberseguridad y liderar el pensamiento estratégico para la estrategia cibernética de la organización. Los CISO cierran la brecha entre el lenguaje técnico que llega fácilmente al departamento de TI y el lenguaje empresarial de la alta dirección.

Este cambio también provocó una remodelación de la estructura organizacional, ya que el 47 % de los CISO ahora reportan directamente a su CEO, según el informe de Splunk. Al hacer que el CISO responda al CEO en lugar del CIO, la organización ilustra la importancia de la ciberseguridad como una prioridad clave. Además, los CISO ahora tienen una mayor influencia con un puesto en la mesa ejecutiva y, a menudo, incluso en la junta directiva.