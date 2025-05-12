Durante décadas, las adquisiciones se han definido por su capacidad para reducir costos y mejorar la eficiencia. En consecuencia, las tecnologías tradicionales de automatización y adquisición han mejorado los procesos, pero no han cambiado de manera fundamental la forma en que las adquisiciones aportan valor.
Pero hoy en día, los directores de adquisiciones (CPO) y los líderes de adquisiciones están bajo una presión cada vez mayor para hacer algo más que simplemente generar ahorros. Deben sortear las interrupciones de la cadena de suministro, mitigar el riesgo, ayudar a garantizar el cumplimiento y contribuir a objetivos estratégicos más amplios. Con el auge de la IA generativa, la función está experimentando una transformación, una que va más allá de la automatización transaccional a la inteligencia estratégica y la extracción de valor.
Según el informe del Institute for Business Value de IBM “Smart procurement made smarter,” las empresas que utilizan la IA en las adquisiciones están obteniendo resultados medibles, como:
Estos resultados lo dejan claro: la IA no solo mejora las adquisiciones, sino que las está redefiniendo.
Históricamente, la tecnología de adquisiciones se ha centrado en automatizar tareas como el procesamiento de órdenes de compra, la conciliación de facturas y la gestión de contratos. Aunque estas mejoras optimizaron las operaciones, hicieron poco para elevar la influencia estratégica de las adquisiciones.
La IA generativa está cambiando esta situación al permitir a los equipos de adquisiciones:
Estas capacidades marcan un punto de inflexión para las adquisiciones, transformándolas de una función de back-office a una palanca estratégica para la resiliencia, la innovación y la creación de valor a largo plazo.
Los equipos de adquisiciones están bajo una presión cada vez mayor a medida que aumentan las expectativas, los presupuestos se ajustan y las necesidades comerciales se vuelven más complejas. Para seguir el ritmo, las adquisiciones deben evolucionar de un rol tradicional impulsado por procesos a un socio estratégico para impulsar el valor del negocio. El verdadero desafío no se trata solo de herramientas obsoletas, sino de un cambio en la mentalidad.
En lugar de simplemente automatizar lo que se ha hecho antes, las organizaciones líderes están reimaginando el papel de las adquisiciones para influir de manera proactiva y dar forma a los resultados del negocio. Esto significa:
• Anticiparse al cambio a través de insights predictivos, no solo reaccionar ante él
• Encontrar valor en nuevos lugares, a través de un abastecimiento más inteligente, sustentabilidad e innovación de
proveedores • Incorporar inteligencia en cada paso para alinear las adquisiciones con las prioridades empresariales en evolución
La próxima evolución de las adquisiciones radica en la inteligencia adaptativa, sistemas de IA que aprenden y evolucionan continuamente. Los equipos de adquisiciones preparados para el futuro aprovecharán la IA no solo para automatizar procesos, sino también para generar insights estratégicos que transformen las adquisiciones en una ventaja competitiva. Con el 62% de los ejecutivos esperando que la IA generativa acelere el ritmo de descubrimiento, lo que lleva a nuevas fuentes de innovación de productos y servicios.
Las organizaciones que adoptan la inteligencia de adquisiciones impulsada por IA pueden esperar:
Las adquisiciones impulsadas por IA ya no son un concepto del futuro, sino que están ocurriendo ahora. La IA permite a las organizaciones repensar su estrategia de adquisiciones desde cero. Las empresas que no se adapten a este cambio corren el riesgo de quedarse atrás en un mercado que cambia rápidamente.
Según el reciente informe de IBV “La guía del director ejecutivo (CEO) para las adquisiciones”, aquellos que actúan ahora no solo impulsarán el ahorro de costos, sino que también posicionarán las adquisiciones como un contribuyente clave para el crecimiento y la resiliencia de toda la empresa.
