Durante décadas, las adquisiciones se han definido por su capacidad para reducir costos y mejorar la eficiencia. En consecuencia, las tecnologías tradicionales de automatización y adquisición han mejorado los procesos, pero no han cambiado de manera fundamental la forma en que las adquisiciones aportan valor.

Pero hoy en día, los directores de adquisiciones (CPO) y los líderes de adquisiciones están bajo una presión cada vez mayor para hacer algo más que simplemente generar ahorros. Deben sortear las interrupciones de la cadena de suministro, mitigar el riesgo, ayudar a garantizar el cumplimiento y contribuir a objetivos estratégicos más amplios. Con el auge de la IA generativa, la función está experimentando una transformación, una que va más allá de la automatización transaccional a la inteligencia estratégica y la extracción de valor.