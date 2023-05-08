El riesgo asociado a la adopción de la IA en los seguros puede dividir en dos categorías: tecnológica y de uso.

Riesgo tecnológico: confidencialidad de los datos

El principal riesgo tecnológico es la cuestión de la confidencialidad de los datos. El desarrollo de la IA ha permitido la recopilación, el almacenamiento y el procesamiento de información a una escala sin precedentes, lo que hace que sea extremadamente fácil identificar, analizar y utilizar datos personales a bajo costo sin el consentimiento de otros. El riesgo de filtración de datos personales derivado de la interacción con tecnologías de IA es una de las principales fuentes de preocupación y desconfianza de los consumidores.

La llegada de la IA generativa, en la que la IA manipula sus datos para crear nuevos contenidos, supone un riesgo adicional para la confidencialidad de los datos corporativos. Por ejemplo, alimentar un sistema de IA generativa como Chat GPT con datos corporativos para producir un resumen de investigación corporativa confidencial significaría que una huella de datos quedaría indeleble en el servidor externo en la nube de la IA y sería accesible para las consultas de la competencia.

Riesgo tecnológico—seguridad

Los algoritmos de IA son los parámetros que optimizan los datos de entrenamiento que le dan a la IA su capacidad para dar insights. Si se filtran los parámetros de un algoritmo, un tercero podría copiar el modelo, lo que causaría pérdidas económicas y de propiedad intelectual al propietario del modelo. Además, si los parámetros del modelo del algoritmo de IA fueran modificados ilegalmente por un ciberatacante, se produciría un deterioro del rendimiento del modelo de IA y se derivarían consecuencias indeseables.

Riesgo tecnológico: transparencia

La característica de caja negra de los sistemas de IA, especialmente la IA generativa, hace que el proceso de decisión de los algoritmos de IA sea difícil de entender. Crucialmente, el sector asegurador es una industria regulada financieramente donde la transparencia, explicabilidad y auditabilidad de los algoritmos es de importancia clave para el regulador.

Riesgo de uso: imprecisión

El rendimiento de un sistema de IA depende en gran medida de los datos a partir de los cuales aprende. Si un sistema de IA se capacita con datos inexactos, con sesgo o plagiados, dará resultados indeseables incluso si está técnicamente bien diseñado.

Riesgo de uso: abuso

Aunque un sistema de IA pueda funcionar correctamente en sus análisis, toma de decisiones, coordinación y otras actividades, sigue existiendo el riesgo de que se utilice de forma indebida. El propósito de uso del operador, el método de uso, el rango de uso, etc., podrían pervertirse o desviarse, y estar destinados a causar efectos adversos. Un ejemplo de ello es el uso del reconocimiento facial para el seguimiento ilegal de los movimientos de las personas.

Riesgo de uso: dependencia excesiva

La dependencia excesiva de la IA ocurre cuando los usuarios empiezan a aceptar recomendaciones incorrectas de IA, cometiendo errores de comisión. Los usuarios tienen dificultades para determinar los niveles adecuados de confianza porque desconocen lo que la IA puede hacer, su rendimiento o su funcionamiento. Un corolario de este riesgo es el debilitamiento del desarrollo de habilidades del usuario de IA. Por ejemplo, un ajustador de reclamos cuya capacidad para manejar nuevas situaciones, o considerar múltiples perspectivas, se deteriora o se restringe solo a los casos a los que la IA también tiene acceso.