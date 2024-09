Cuando los pacientes necesitan ayuda, no quieren (o no pueden) quedarse esperando. Los recursos de los centros sanitarios son finitos, por lo que la ayuda no siempre está disponible de forma instantánea o 24x7, e incluso los pequeños retrasos pueden crear frustración y sentimientos de aislamiento o provocar el empeoramiento de ciertas afecciones.

Los chatbots de atención médica con IA de IBM® watsonx Assistant pueden ayudar a los proveedores a hacer dos cosas: dedicar su tiempo a lo que es necesario y capacitar a los pacientes que llaman para obtener respuestas rápidas a preguntas sencillas.

IBM watsonx Assistant se basa en modelos de aprendizaje profundo, aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural (PLN) para comprender preguntas, buscar las mejores respuestas y completar transacciones mediante el uso de IA conversacional.