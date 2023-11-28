Mejores prácticas para aumentar la inteligencia humana con IA

La inteligencia artificial (IA) debe diseñarse para incluir y equilibrar la supervisión humana, la agencia y la responsabilidad sobre las decisiones a lo largo del ciclo de vida de la IA. El primer Principio de confianza y transparencia de IBM establece que el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana. La inteligencia humana aumentada significa que el uso de la IA mejora la inteligencia humana, en lugar de operar independientemente de ella o reemplazarla. Todo esto implica que los sistemas de IA no deben ser tratados como seres humanos, sino más bien vistos como mecanismos de apoyo que pueden potenciar la inteligencia y el potencial humano. 

La IA que potencia la inteligencia humana mantiene la responsabilidad humana en las decisiones, incluso cuando está respaldada por un sistema de IA. Por lo tanto, los seres humanos necesitan mejorar sus habilidades, y no perderlas, al interactuar con un sistema de IA. El apoyo al acceso inclusivo y equitativo a la tecnología de IA y a la formación integral de los empleados y su posible reciclaje profesional refuerza aún más los principios de los Pilares de la IA confiable de IBM, lo que permite que la participación en la economía impulsada por la IA se base en la equidad, la transparencia, la explicabilidad, la solidez y la privacidad. 

Mejores prácticas 

Para poner en práctica el principio de aumentar la inteligencia humana, recomendamos las siguientes mejores prácticas:

  1. Emplea la IA para aumentar la inteligencia humana, en lugar de operar de forma independiente o reemplazarla.
  2. En una interacción entre humanos e IA, notifique a las personas que están interactuando con un sistema de IA y no con un ser humano.
  3. Diseñe interacciones entre humanos e IA para incluir y equilibrar la supervisión humana en todo el ciclo de vida de la IA. Dirección de los sesgos y promover la responsabilidad humana y la agencia sobre los resultados de los sistemas de IA.
  4. Desarrollar políticas y prácticas para fomentar un acceso inclusivo y equitativo a la tecnología de IA, permitiendo que un amplio abanico de personas participe en la economía impulsada por la IA.
  5. Ofrecer programas integrales de formación y reciclaje de personal para fomentar una fuerza laboral diversa que pueda adaptarse al uso de la IA y compartir en las ventajas de las innovaciones impulsadas por la IA. Colabora con Recursos Humanos para ampliar el ámbito de trabajo de cada empleado.

Para obtener más información sobre estándares y perspectivas regulatorias sobre supervisión humana, investigación, coordinación de decisiones de IA, casos de uso de muestra e indicadores clave de rendimiento, consulte nuestro punto de vista sobre el aumento de la inteligencia humana a continuación.

