La inteligencia artificial (IA) debe diseñarse para incluir y equilibrar la supervisión humana, la agencia y la responsabilidad sobre las decisiones a lo largo del ciclo de vida de la IA. El primer Principio de confianza y transparencia de IBM establece que el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana. La inteligencia humana aumentada significa que el uso de la IA mejora la inteligencia humana, en lugar de operar independientemente de ella o reemplazarla. Todo esto implica que los sistemas de IA no deben ser tratados como seres humanos, sino más bien vistos como mecanismos de apoyo que pueden potenciar la inteligencia y el potencial humano.

La IA que potencia la inteligencia humana mantiene la responsabilidad humana en las decisiones, incluso cuando está respaldada por un sistema de IA. Por lo tanto, los seres humanos necesitan mejorar sus habilidades, y no perderlas, al interactuar con un sistema de IA. El apoyo al acceso inclusivo y equitativo a la tecnología de IA y a la formación integral de los empleados y su posible reciclaje profesional refuerza aún más los principios de los Pilares de la IA confiable de IBM, lo que permite que la participación en la economía impulsada por la IA se base en la equidad, la transparencia, la explicabilidad, la solidez y la privacidad.