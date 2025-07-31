TF: Una crítica cuando se trata de la IA responsable es la sofocación de la innovación. ¿Podría describir este equilibrio entre ética y creatividad?

PB: Creo que cuando las personas se muestran críticas con respecto al tema de la ética y el gobierno de la IA, o con respecto al tema de la regulación en lo que se refiere a la IA, lo que expresan es su preocupación por la posible represión de la innovación y la creatividad. Pero yo señalaría la estadística de fracaso del 75 % a la que hacen referencia muchos analistas.

El 75 % de las inversiones en IA fracasan. Se quedan estancados. Se quedan estancados en la prueba de concepto. Nunca aportan el retorno de la inversión (ROI) esperado que buscan los inversores. Y una de las principales razones por las que fracasan es porque no se han ganado la confianza de la gente o la gente confía DEMASIADO en la IA.

El objetivo principal debe ser elegir la IA adecuada para resolver el problema que aumentará nuestra inteligencia, y luego hacer esa IA correctamente haciendo el trabajo duro necesario para ganarse la confianza de las personas. No hay una opción fácil aquí.

Los sistemas de IA deben estar seguros contra los adversarios. Deben reflejar la intención de manera adecuada. Deben tener resultados justos, ser transparentes y verdaderamente explicables, y mantener nuestra privacidad de datos. Los agentes deben ser observables para que podamos rastrear lo que realmente está sucediendo. Y sí, dado el insaciable apetito que la IA tiene por la energía y el agua, necesitamos que estos sistemas también sean ambientalmente sostenibles.

No se puede tener confianza sin tener responsabilidad. He escrito mucho sobre el tema de la responsabilidad y hemos publicado muchos documentos del IBV sobre este tema. Gartner publicó este año un artículo excelente en el que detallaba a sus clientes cómo responsabilizar contractualmente a los proveedores de los resultados de la IA.

Y como he mencionado anteriormente, nada de esto es fácil. No hay una opción fácil para desarrollar la IA de una manera que merezca nuestra confianza, pero el esfuerzo es de vital importancia. Y una vez que hace el esfuerzo fundacional, ENTONCES puede ir rápido como se explica bien en esta analogía de la pista de carreras. Especialmente a medida que nuevas tecnologías como la IA agéntica continúan evolucionando, será necesaria una mayor gobernanza.