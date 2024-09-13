Plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles

Diseñe, cree prototipos y lance aplicaciones al mercado rápidamente con IBM Cloud.
La plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de IBM

Las ofertas de IBM Cloud facilitan la vinculación de su aplicación a los servicios de IBM Watson al aliviar los problemas relacionados con la autenticación y la escala. Los desarrolladores pueden controlar quién utiliza su aplicación y cómo. Los usuarios pueden interactuar con funciones y notificaciones dinámicas y segmentadas de las aplicaciones. Cree, lance y mantenga aplicaciones móviles nativas, híbridas o basadas en la web.
Déjenos el back-end de los móviles a nosotros
Despliegue aplicaciones de seguridad móvil más rápido

Ofrezca la mejor experiencia móvil a sus clientes con IBM Cloud detrás de escena.
Mejore sus aplicaciones con IBM Watson y más

Amplíe las características de sus aplicaciones móviles con datos meteorológicos, integración con dispositivos IoT, IA y más de otros 300 servicios de IBM Cloud.
Llegue a los clientes dondequiera que estén

Empaquete y despliegue las aplicaciones que desee ejecutar de forma nativa, multiplataforma o como aplicaciones móviles basadas en un sitio web.

Acelere el tiempo de creación de valor de su aplicación móvil

IBM Cloud App ID

Agregue autenticación, asegure los backends y las API, y administre datos específicos del usuario para sus aplicaciones móviles y web
IBM Push Notifications

Envíe y gestione notificaciones push en móviles y sitios web mediante una interfaz de usuario intuitiva, SDK de cliente y API REST simples.
Configuración de IBM Cloud App

Velocidad de configuración a través de un almacén de configuración con banderas de características que modifican las configuraciones del entorno sobre la marcha.
IBM API Connect

Cree, exponga, gestione y monetice API en distintas nubes con esta plataforma de API completa, intuitiva y escalable.
IBM Cloudant

Utilice esta base de datos distribuida y totalmente gestionada para cargas de trabajo pesadas y aplicaciones web y móviles de rápido crecimiento.
IBM ayuda a ExxonMobil a crear una nueva aplicación de recompensas

La colaboración de IBM y ExxonMobil produjo la aplicación Exxon Mobil Rewards+, que combina los beneficios del programa de lealtad de la empresa de energía con la comodidad de una aplicación de pago móvil.

 Lea el estudio de caso
El Masters crea nuevas formas de ver el torneo

IBM, que impulsa la aplicación Masters, creo una nueva función que permite a los aficionados ver todas las tomas de sus jugadores favoritos a medida que avanza el torneo.

 Lea el estudio de caso
IBM y el Abierto de EE. UU. crean nuevas oportunidades de participación para los aficionados

IBM diseñó y desarrolló la aplicación y el sitio web del Abierto de EE. UU., incluidas experiencias para los fanáticos, que ayudan a interactuar con los fanáticos de todo el mundo durante todo el torneo.

 Lea el estudio de caso
Descubra más sobre la plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de IBM Desarrollo de aplicaciones iOS
Obtenga información sobre el desarrollo de aplicaciones para iOS, incluidos los requisitos para desarrolladores, los lenguajes de programación, la API y las bibliotecas, y mucho más.
Desarrollo de aplicaciones móviles
Descubra todo lo que necesita saber sobre el desarrollo de aplicaciones móviles. incluyendo plataformas, desarrollando tanto para Android como para iOS, y mucho más.
Cómo crear una aplicación para Android
Comience el camino hacia la creación de aplicaciones para Android. Obtenga información sobre los kits de inicio, Java y Kotlin, la solución de problemas, la distribución y mucho más.
Desarrollo de programas para Android
Descubra los beneficios de Android. Obtenga los recursos clave y conozca los recursos clave que pueden ayudarle a mejorar los resultados.
