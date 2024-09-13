Las ofertas de IBM Cloud facilitan la vinculación de su aplicación a los servicios de IBM Watson al aliviar los problemas relacionados con la autenticación y la escala. Los desarrolladores pueden controlar quién utiliza su aplicación y cómo. Los usuarios pueden interactuar con funciones y notificaciones dinámicas y segmentadas de las aplicaciones. Cree, lance y mantenga aplicaciones móviles nativas, híbridas o basadas en la web.
Ofrezca la mejor experiencia móvil a sus clientes con IBM Cloud detrás de escena.
Amplíe las características de sus aplicaciones móviles con datos meteorológicos, integración con dispositivos IoT, IA y más de otros 300 servicios de IBM Cloud.
Empaquete y despliegue las aplicaciones que desee ejecutar de forma nativa, multiplataforma o como aplicaciones móviles basadas en un sitio web.
Agregue seguridad de autenticación a la aplicación móvil y permita que los usuarios inicien sesión con cuentas personalizadas o cuentas sociales existentes para proteger los servicios de back-end. Acceda a las fuentes de datos de forma segura, independientemente de dónde estén alojadas.
Mantenga la participación de sus usuarios relevante y efectiva. Obtenga insights sobre el rendimiento de su aplicación de los usuarios. Obtenga insights sobre el rendimiento de su aplicación y cómo se emplea.
Manténgase conectado con sus usuarios y brinde un compromiso significativo mediante la incorporación de un servicio push unificado para enviar notificaciones en tiempo real a aplicaciones móviles y sitios web.
Asegúrese de que sus aplicaciones móviles empresariales funcionen perfectamente tanto en modo offline como en línea mediante el uso de almacenamiento cifrado en el dispositivo y automatice la sincronización de datos con las bases de datos de backend.
Cree una aplicación móvil más inteligente con acceso a los servicios de IBM Watson. Agregue una interfaz de lenguaje natural para automatizar las interacciones del usuario como un chatbot, o derive insights de personalidades de datos transaccionales y de redes sociales.
Escale aplicaciones móviles sin servidor automáticamente Resuelva los obstáculos del desarrollo al eliminar las restricciones de infraestructura. Puede comenzar poco a poco y crecer perfectamente de una manera eficiente y rentable.
Agregue autenticación, asegure los backends y las API, y administre datos específicos del usuario para sus aplicaciones móviles y web
Envíe y gestione notificaciones push en móviles y sitios web mediante una interfaz de usuario intuitiva, SDK de cliente y API REST simples.
Velocidad de configuración a través de un almacén de configuración con banderas de características que modifican las configuraciones del entorno sobre la marcha.
Cree, exponga, gestione y monetice API en distintas nubes con esta plataforma de API completa, intuitiva y escalable.
La colaboración de IBM y ExxonMobil produjo la aplicación Exxon Mobil Rewards+, que combina los beneficios del programa de lealtad de la empresa de energía con la comodidad de una aplicación de pago móvil.
IBM, que impulsa la aplicación Masters, creo una nueva función que permite a los aficionados ver todas las tomas de sus jugadores favoritos a medida que avanza el torneo.
IBM diseñó y desarrolló la aplicación y el sitio web del Abierto de EE. UU., incluidas experiencias para los fanáticos, que ayudan a interactuar con los fanáticos de todo el mundo durante todo el torneo.
