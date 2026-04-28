Soluciones de middleware

Las herramientas heredadas de middleware aisladas pueden ralentizar el crecimiento del negocio cuando no están integradas. Las operaciones comerciales necesitan cada vez más que los datos fluyan perfectamente a través del middleware de integración para API, integración de aplicaciones, B2B, transferencias de archivos y eventos. Ahora los agentes de IA agregan una nueva capa de complejidad y oportunidad como un nuevo tipo de “middleware inteligente”, que necesita conectarse con el middleware existente. En la era de la IA, una Integration Platform as a Service (iPaaS) ya no es un lujo, sino una necesidad para reducir la complejidad y servir como base para la productividad del negocio.