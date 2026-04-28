Soluciones de middleware

La integración de agentes de IA es el nuevo desafío y la oportunidad de middleware. Ponga en funcionamiento la IA con un middleware iPaaS.
Las herramientas heredadas de middleware aisladas pueden ralentizar el crecimiento del negocio cuando no están integradas. Las operaciones comerciales necesitan cada vez más que los datos fluyan perfectamente a través del middleware de integración para API, integración de aplicaciones, B2B, transferencias de archivos y eventos. Ahora los agentes de IA agregan una nueva capa de complejidad y oportunidad como un nuevo tipo de “middleware inteligente”, que necesita conectarse con el middleware existente. En la era de la IA, una Integration Platform as a Service (iPaaS) ya no es un lujo, sino una necesidad para reducir la complejidad y servir como base para la productividad del negocio.
Ahora se requiere una habilitación integral de IA y agentes para las soluciones modernas de middleware. Las organizaciones están apostando por los agentes de IA para impulsar el crecimiento. Los CEO están invirtiendo agresivamente, pero el 95 % de los pilotos de IA se estanca antes de llegar a la producción.¹
El middleware moderno debe admitir una amplia gama de patrones de conectividad e integración en una sola plataforma. Esto permite a la organización centralizar, estandarizar y optimizar el middleware para impulsar la productividad empresarial.
Las soluciones modernas de middleware deben promover la conectividad y la productividad de la integración. Las soluciones deben incluir asistentes sin código, de código bajo, procódigo e IA para simplificar y acelerar los proyectos de middleware.
Para garantizar la seguridad del middleware de extremo a extremo, se requieren políticas y controles de seguridad coherentes en todos los entornos.
Las infraestructuras de middleware modernas deben ayudar tanto con la integración de datos operativos como con el movimiento de grandes datos. IBM tiene soluciones para ayudar con las necesidades principales de middleware.
La combinación de tecnologías de integración de middleware en una única plataforma multiplica la productividad de múltiples maneras:
Una única capa de middleware de integración también ayuda a desplegar, gestionar e integrar nuevos agentes de IA en cualquier proceso empresarial y sirve como habilitador de la productividad de los agentes en toda la organización
El volumen de datos continúa acelerándose. Mover grandes cantidades de datos al lugar correcto en el momento adecuado de una manera segura y conforme a las normas sigue siendo una necesidad continua de misión crítica para todas las organizaciones.
La IA es la forma más reciente de middleware. Aunque la IA ofrece grandes posibilidades para mejorar la productividad empresarial en toda su organización, debe integrarse con la solución de middleware existente.
La sobrecarga de API ralentiza su negocio. Tome el control del ciclo de vida de su API y desarrolle, gestione, proteja y socialice perfectamente todos sus tipos de API, dondequiera que se encuentren. Las capacidades de de la IA generativa automatizan las tareas manuales, lo que ahorra tiempo y garantiza la calidad.
Gestione integraciones complejas con facilidad mediante la integración de aplicaciones de nube que conecta todas sus aplicaciones y orquesta flujos de trabajo híbridos de extremo a extremo, poniendo orden en la integración. Integre sus aplicaciones. Automatice su trabajo.
Modernice sus interacciones B2B aprovechando la IA para acelerar la incorporación con cualquier socio comercial, ya sea que utilice sistemas nuevos, antiguos o complejos. Integre fácilmente su B2B con otro middleware para intercambiar documentos EDI de manera confiable como parte de cualquier proceso de negocio.
Gestione fácilmente los archivos de misión crítica garantizando una entrega segura a tiempo en una plataforma gobernada y cifrada basada en la nube que se integra con su otro middleware empresarial.
Descubra, proteja y amplíe sus eventos de Kafka sin el caos que suele conllevar. IBM® Event Endpoint Management le ofrece un plano de control unificado para el acceso, la aplicación de políticas y la integración. Encuentre los eventos que necesita, obtenga credenciales instantáneas y comience a crear: ya no tendrá que buscar clústeres de Kafka ni documentos temáticos obsoletos.
La tecnología patentada FASP acelera los movimientos de datos hasta 100 veces y el cifrado integrado protege las transferencias de extremo a extremo.
Atención médica: transferencia de datos de pacientes que cumple con la HIPPA
Fabricación: el intercambio rápido de archivos de gran tamaño impulsa la productividad
Producción de videos de medios y entretenimiento con distribución global
Energía: transferencia de grandes volúmenes de datos hacia y desde instalaciones marítimas y aéreas.
TI: replicación y sincronización de repositorios de datos de cualquier tamaño a nivel mundial
Maximice la productividad y mueva los datos perfectamente entre ubicaciones con la automatización integrada.
- Aumente la eficiencia automatizando y escalando los flujos de trabajo de big data
- Integre perfectamente con aplicaciones y flujos de trabajo existentes mediante el uso de API y SDK
- Escale su negocio mediante el uso de más de 200 complementos
Los movimientos de datos requieren cumplir con las pautas internas y externas de las industrias, así como con las regulaciones del gobierno.
Nuestra plataforma IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation infundida con IA le ayuda a acelerar su transición a la nube híbrida y a alcanzar sus objetivos empresariales. Nuestras soluciones de despliegue en la nube mejoran la eficiencia, la sustentabilidad y el tiempo de comercialización. Nuestro entorno de nube flexible admite la automatización de tareas de TI, la modernización de aplicaciones y el desarrollo nativo de la nube. Con la IA agéntica, los equipos pueden crear conjuntamente, adaptar en tiempo real y gestionar aplicaciones en todas las plataformas.
1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, and Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA. Julio de 2025.