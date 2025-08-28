28 de agosto de 2025
IBM ha sido nombrada líder en Forrester Wave T3 2025 por Integration Platform as a Service (iPaaS) y ocupa el primer lugar entre todos los proveedores en la categoría Oferta actual.
En particular, somos solo uno de los tres proveedores en el segmento de líderes. Este reconocimiento marca un hito importante en nuestro compromiso de ayudar a las empresas a transformar la integración, acelerar la innovación y desbloquear todo el potencial de la IA.
Vemos este reconocimiento como una sólida validación de nuestra estrategia de adquisición, uniendo las carteras de integración de IBM y webMethods para ofrecer una experiencia fluida y unificada que redefine la integración para la era de la IA.
El mercado de iPaaS está evolucionando y creciendo rápidamente, y creemos que el reconocimiento de IBM como líder en Forrester's Wave refleja la solidez de nuestra estrategia e inversiones. Con la adquisición de webMethods y el lanzamiento de IBM® webMethods Hybrid Integration, continuamos centrándonos en la IA y la innovación. El informe de Forrester describe nuestra visión de respaldar todas las integraciones con un único plano de control y señala nuestras capacidades en servicios de IA para la automatización adaptativa.
Sobre nuestro debut de IBM webMethods Hybrid Integration en IBM Think 2025, estamos encantados de tener más noticias excelentes para agregar a nuestro rápido ritmo de innovación. En los últimos meses, lanzamos agentes de IA que nuestros clientes llaman "innovadores", nuestro AI Gateway que ofrece un único punto de control para que las organizaciones accedan a los servicios de IA y un plano de control único para cada tiempo de ejecución, en cualquier lugar. Nuestra hoja de ruta está repleta de nuevos agentes de IA a lo largo del ciclo de vida, soporte de servidor MCP, un catálogo de activos de integración global rediseñado para agentes como usuarios y potentes mejoras en la experiencia del desarrollador, como nuestro nuevo API Developer Studio. Estamos creciendo, construyendo e invirtiendo. Nadie hace integración como IBM.
El reconocimiento de IBM como líder en Forrester Wave™ es más que una insignia. Creemos que es una señal de que nuestra visión y ejecución son exactamente lo que los clientes buscan en el iPaaS actual. Ya sea que esté creando agentes y automatizaciones, escalando sistemas en entornos híbridos o convirtiendo aplicaciones heredadas en habilitadores de crecimiento legendarios, IBM es la opción correcta para ayudar a impulsar cada parte de su negocio.
Más allá del reconocimiento de los analistas, nos enorgullece destacar a los clientes de todo el mundo que están obteniendo resultados que impulsan su éxito:
Nos sentimos honrados por el reconocimiento de Forrester y queremos agradecer a nuestros clientes, socios y miembros de la comunidad que sigue impulsando nuestro crecimiento.
A medida que el ámbito de iPaaS cambia rápidamente, ahora es el momento de aprender más sobre IBM webMethods Hybrid Integration y ver cómo podemos ayudar a su organización a acelerar la innovación con una base de integración de IA galardonada.
¿Quiere aprender más en persona? Únase al resto de la innovadora comunidad de IBM en IBM TechXchange en Orlando del 6 al 9 de octubre para vivir la experiencia, la energía y la emoción, y dar un primer vistazo a lo que sigue.
Explore IBM webMethods Hybrid Integration
Acompáñenos en IBM TechXchange 2025 en Orlando
*
Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio en ese momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí .