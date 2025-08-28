IBM nombrada líder en The Forrester Wave™: plataforma de integración como servicio, T3 2025

Inteligencia artificial Cloud

28 de agosto de 2025

Autor

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

IBM ha sido nombrada líder en Forrester Wave T3 2025 por Integration Platform as a Service (iPaaS) y ocupa el primer lugar entre todos los proveedores en la categoría Oferta actual.

En particular, somos solo uno de los tres proveedores en el segmento de líderes. Este reconocimiento marca un hito importante en nuestro compromiso de ayudar a las empresas a transformar la integración, acelerar la innovación y desbloquear todo el potencial de la IA. 

Vemos este reconocimiento como una sólida validación de nuestra estrategia de adquisición, uniendo las carteras de integración de IBM y webMethods para ofrecer una experiencia fluida y unificada que redefine la integración para la era de la IA.

El salto estratégico de IBM 

El mercado de iPaaS está evolucionando y creciendo rápidamente, y creemos que el reconocimiento de IBM como líder en Forrester's Wave refleja la solidez de nuestra estrategia e inversiones. Con la adquisición de webMethods y el lanzamiento de IBM® webMethods Hybrid Integration, continuamos centrándonos en la IA y la innovación. El informe de Forrester describe nuestra visión de respaldar todas las integraciones con un único plano de control y señala nuestras capacidades en servicios de IA para la automatización adaptativa.  

Sobre nuestro debut de IBM webMethods Hybrid Integration en IBM Think 2025, estamos encantados de tener más noticias excelentes para agregar a nuestro rápido ritmo de innovación. En los últimos meses, lanzamos agentes de IA que nuestros clientes llaman "innovadores", nuestro AI Gateway que ofrece un único punto de control para que las organizaciones accedan a los servicios de IA y un plano de control único para cada tiempo de ejecución, en cualquier lugar. Nuestra hoja de ruta está repleta de nuevos agentes de IA a lo largo del ciclo de vida, soporte de servidor MCP, un catálogo de activos de integración global rediseñado para agentes como usuarios y potentes mejoras en la experiencia del desarrollador, como nuestro nuevo API Developer Studio. Estamos creciendo, construyendo e invirtiendo. Nadie hace integración como IBM. 

Seis áreas clave que Forrester señaló 

  1. Amplias capacidades de integración: citando capacidades, Forrester escribió, "webMethods ofrece un soporte de integración sólido y amplio a través de una potente gestión de API, múltiples tipos de agentes de mensajes y B2B que admite EDI, transferencia de archivos gestionada y gestión de socios con autoservicio de socios". Esto significa que los líderes de TI pueden consolidar herramientas dispares y reducir la complejidad a escala. 
  2. Automatización impulsada por IA: potenciada por watsonx y una profunda integración con los servicios adicionales de IA de IBM, IBM webMethods Hybrid Integration aprovecha la IA confiable para impulsar la transformación empresarial. Creemos que la IA debe ofrecer valor de manera integral, y Forrester señaló nuestra "asistencia de IA a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software". Desde la automatización adaptativa hasta los agentes de IA autónomos, estamos ayudando a los equipos a construir de manera más inteligente, más rápida y con menos errores.
  3. Experiencia sólida del desarrollador (DX): Forrester citó nuestra "infraestructura de pruebas con simulación y análisis de cobertura de código, y visualización de transacciones de extremo a extremo que admite código y operaciones de calidad". Estas características brindan a los desarrolladores la confianza para crear y desplegar integraciones complejas de manera eficiente.
  4. Éxito del cliente incorporado: el informe de Forrester también indicó que IBM ofrece "soporte superior para la adopción del cliente, con gerentes de éxito del cliente (CSM) para cada cliente, una metodología de adopción, servicios incluidos para garantizar un valor rápido para nuevos clientes y más". Nuestro compromiso con los clientes garantiza un tiempo de creación de valor más rápido y relaciones más sólidas a largo plazo para el éxito compartido. 
  5. Visión de plataforma unificada: al evaluar nuestra estrategia, Forrester señaló: "La visión de IBM es admitir todos los patrones de integración con un único plano de control y soporte de IA". Para lograrlo, hemos construido nuestro plano de control híbrido, que ayuda a eliminar silos, reducir el costo total de propiedad y ofrecer una experiencia verdaderamente cohesiva. 
  6. Precios simples y escalables: en un mundo de precios confusos y complejos, Forrester destacó que IBM "ofrece precios simples medidos por el volumen de transacciones". Nuestro objetivo es brindar a los clientes previsibilidad y escalabilidad, facilitando que las organizaciones comiencen poco a poco y crezcan con confianza.

Qué significa esto para los líderes tecnológicos 

El reconocimiento de IBM como líder en Forrester Wave™ es más que una insignia. Creemos que es una señal de que nuestra visión y ejecución son exactamente lo que los clientes buscan en el iPaaS actual. Ya sea que esté creando agentes y automatizaciones, escalando sistemas en entornos híbridos o convirtiendo aplicaciones heredadas en habilitadores de crecimiento legendarios, IBM es la opción correcta para ayudar a impulsar cada parte de su negocio.

Por qué a los clientes les encanta IBM webMethods Hybrid Integration 

Más allá del reconocimiento de los analistas, nos enorgullece destacar a los clientes de todo el mundo que están obteniendo resultados que impulsan su éxito:

  • “[IBM webMethods Hybrid Integration] nos brinda la estabilidad a largo plazo para superar a nuestros competidores tanto en tiempos buenos como difíciles, y la agilidad para responder rapidísimo a las demandas de los clientes, las solicitudes de los socios y los cambios regulatorios. Nadie más ofrece plataformas de soluciones tan sólidas y completas”. Haim Inger, director de tecnología, Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. Lea el estudio de caso de Clal.
  • “[IBM WebMethods Hybrid Integration] es el cordón umbilical que nos conecta con nuestros clientes...” - Roman Poon, jefe de soporte de aplicaciones para sistemas logísticos de PharmLog Pharma Logistik GmbH. Lea el estudio de caso de PharmLog.
  • “Gestionamos un escenario complejo y en evolución, y hemos sido capaces de construir procesos de negocios integrados y sostenerlos a lo largo del tiempo”. Dave Laycock, arquitecto de datos principal de Nutrien. Lea el estudio de caso de Nutrien.

Qué sigue 

Nos sentimos honrados por el reconocimiento de Forrester y queremos agradecer a nuestros clientes, socios y miembros de la comunidad que sigue impulsando nuestro crecimiento.

A medida que el ámbito de iPaaS cambia rápidamente, ahora es el momento de aprender más sobre IBM webMethods Hybrid Integration y ver cómo podemos ayudar a su organización a acelerar la innovación con una base de integración de IA galardonada.

¿Quiere aprender más en persona? Únase al resto de la innovadora comunidad de IBM en IBM TechXchange en Orlando del 6 al 9 de octubre para vivir la experiencia, la energía y la emoción, y dar un primer vistazo a lo que sigue.

Explore IBM webMethods Hybrid Integration
Acompáñenos en IBM TechXchange 2025 en Orlando

Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio en ese momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí .

