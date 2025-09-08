Gobierne y observe las API, las integraciones y eventos en despliegues en la nube, on-prem y e híbridos
Los escenarios de TI empresariales actuales son cada vez más distribuidos, con puertas de enlace especializadas, despliegues on-prem y multinube, y diversos usuarios, lo que genera una fragmentación mayor que nunca. Obtener control sobre esta complejidad es crítico para reducir el riesgo y mantener la agilidad, la resiliencia, la seguridad y la escala necesarias para tener éxito.
A diferencia de las consolas de integración aisladas, el plano de control híbrido IBM® webMethods ofrece un único lugar para gestionar y gobernar través de tiempos de ejecución de IBM, terceros e híbridos. Las organizaciones pueden obtener una visibilidad y gobernanza profundas en las API, los eventos y las integraciones, ya sea que se ejecuten on-premises, en entornos multinube o en el borde.
El plano de control híbrido proporciona monitoreo de extremo a extremo para ayudar a los equipos a rastrear y gestionar API, eventos, integraciones y más en diversas herramientas y entornos híbridos.
Optimice la supervisión y la resolución de problemas, mejorando así los tiempos de respuesta y reduciendo la carga de los equipos de TI.
Incorpore y despliegue integraciones más rápido mediante la estandarización de los procesos de control.
Defina y aplique políticas de gobernanza, seguridad y cumplimiento de forma centralizada, independientemente de dónde se desplieguen las integraciones.
Incorpore puertas de enlace de múltiples proveedores y mantenga el control central sobre todos ellos.
Reduzca la dependencia en herramientas mediante la gestión de múltiples tipos de integración a través de una única capa de control.
Manténgase informado con actualizaciones del producto o programe una demostración en vivo para descubrir la manera en que IBM webMethods Integration puede serle útil para integrar aplicaciones, fomentando así la agilidad comercial.