Un solo plano de control para cada tiempo de ejecución, en cualquier lugar

Gobierne y observe las API, las integraciones y eventos en despliegues en la nube, on-prem y e híbridos

Aumente la visibilidad y el control en entornos híbridos​

Descubra cómo un plano de control híbrido puede ayudarle a simplificar la gestión de integraciones diversas y complejas, despliegues on-prem y multinube, múltiples puertas de enlace y mucho más. Acompáñenos el miércoles 17 de septiembre a las 11:00 a. m. EST​.

Descripción general

Los escenarios de TI empresariales actuales son cada vez más distribuidos, con puertas de enlace especializadas, despliegues on-prem y multinube, y diversos usuarios, lo que genera una fragmentación mayor que nunca. Obtener control sobre esta complejidad es crítico para reducir el riesgo y mantener la agilidad, la resiliencia, la seguridad y la escala necesarias para tener éxito. 

A diferencia de las consolas de integración aisladas, el plano de control híbrido IBM® webMethods ofrece un único lugar para gestionar y gobernar través de tiempos de ejecución de IBM, terceros e híbridos. Las organizaciones pueden obtener una visibilidad y gobernanza profundas en las API, los eventos y las integraciones, ya sea que se ejecuten on-premises, en entornos multinube o en el borde. 
Gestione integraciones complejas con facilidad

El plano de control híbrido proporciona monitoreo de extremo a extremo para ayudar a los equipos a rastrear y gestionar API, eventos, integraciones y más en diversas herramientas y entornos híbridos.
Beneficios
Resuelva problemas más rápido

Optimice la supervisión y la resolución de problemas, mejorando así los tiempos de respuesta y reduciendo la carga de los equipos de TI.
Acelere el tiempo de creación de valor

Incorpore y despliegue integraciones más rápido mediante la estandarización de los procesos de control.
Reduzca el riesgo con una gobernanza centralizada

Defina y aplique políticas de gobernanza, seguridad y cumplimiento de forma centralizada, independientemente de dónde se desplieguen las integraciones.
Gestione todo su ecosistema

Incorpore puertas de enlace de múltiples proveedores y mantenga el control central sobre todos ellos.
Consolide herramientas

Reduzca la dependencia en herramientas mediante la gestión de múltiples tipos de integración a través de una única capa de control.

Características

Captura de pantalla de la página de gestión de los tiempos de ejecución de las integraciones
Una vista de todos sus tiempos de ejecución

Visualice, filtre y gestione todos sus tiempos de ejecución de integraciones, incluidas IBM® App Connect, IBM® API Connect y webMethods, con configuraciones de todos los tiempos de ejecución, seguimiento del estado y gestión en SaaS y despliegues autogestionados.​
Captura de pantalla de una página de gestión de accesos
Control de acceso seguro para todos los estilos de integración

Gestione la identidad y el acceso a través de múltiples estilos y ubicaciones de integraciones con control de acceso basado en roles (RBAC), autenticación multifactor (MFA), registro de auditoría y gobernanza de acceso. Estas características le ayudan a cumplir con los estándares de seguridad y normativos, como RGPD, HIPAA y PCI-DSS. 
Captura de pantalla de una subpágina de la sección Acerca de
Simplifique el seguimiento en todos los entornos

Filtre y dé seguimiento a entornos, tiempos de ejecución, versiones y software en todos los despliegues, ya sea on-prem, en un entorno híbrido o en la nube. 
Captura de pantalla de la página de segmentación geográfica
Manténgase a la vanguardia con observabilidad en tiempo real

Dé seguimiento a las transacciones en tiempo real, gestione el estado de la integración entre productos y configure alertas en ecosistemas híbridos para ayudar a diagnosticar y resolver problemas más rápidamente.​
Captura de pantalla de la página de analytics de uso
Optimice los gastos con insights respecto del uso

Obtenga medición del uso casi en tiempo real y visibilidad del consumo de derechos y el uso de los inquilinos en unidades de recursos (RU). Elimine shelfware, optimice los gastos en infraestructura y admita devoluciones de cargos o pronósticos basados en los equipos.
Captura de pantalla de la página de gestión de entornos
Despliegue congruente en todos los entornos

Gestione de forma centralizada los entornos de desarrollo, prueba y producción con aprovisionamiento dinámico y aplicación de políticas de acceso. Ayude a garantizar un despliegue congruente y un uso optimizado de los recursos.
Dé el siguiente paso

Manténgase informado con actualizaciones del producto o programe una demostración en vivo para descubrir la manera en que IBM webMethods Integration puede serle útil para integrar aplicaciones, fomentando así la agilidad comercial.

