Los escenarios de TI empresariales actuales son cada vez más distribuidos, con puertas de enlace especializadas, despliegues on-prem y multinube, y diversos usuarios, lo que genera una fragmentación mayor que nunca. Obtener control sobre esta complejidad es crítico para reducir el riesgo y mantener la agilidad, la resiliencia, la seguridad y la escala necesarias para tener éxito.

A diferencia de las consolas de integración aisladas, el plano de control híbrido IBM® webMethods ofrece un único lugar para gestionar y gobernar través de tiempos de ejecución de IBM, terceros e híbridos. Las organizaciones pueden obtener una visibilidad y gobernanza profundas en las API, los eventos y las integraciones, ya sea que se ejecuten on-premises, en entornos multinube o en el borde.