Del prototipo a la producción: construya una empresa agéntica con IBM webMethods Hybrid Integration

El 95 % de los proyectos piloto de IA se estancan

Organizaciones de todo el mundo están apostando por los agentes de IA para impulsar su crecimiento. Los directores ejecutivos (CEO) están invirtiendo agresivamente, pero el 95 % de los proyectos piloto de IA se estancan antes de llegar a la fase de producción.¹

Los agentes independientes no son suficientes. Para escalar es necesario tener acceso en tiempo real a los sistemas empresariales y una plataforma fiable que conecte la experimentación con la adopción y la confianza a través de una gobernanza sólida.

Con IBM webMethods Hybrid Integration, no solo experimenta, sino que operacionaliza la IA.​

Crecimiento impulsado por una empresa agente​

Una empresa agéntica es aquella en la que se integran agentes de IA en los flujos de trabajo para automatizar tareas, tomar decisiones y colaborar con los humanos, lo que impulsa la productividad y la innovación.

Imaginemos una fuerza laboral en la que los humanos y los agentes de IA trabajan lado a lado:

  • Los agentes de IA automatizan tareas, monitorean sistemas complejos y resuelven problemas de forma proactiva.
  • Los empleados disponen de más libertad para centrarse en la estrategia, la creatividad y la innovación.
  • Las empresas aceleran su crecimiento sin añadir complejidad ni riesgos.
Los agentes de IA se pueden desplegar en toda la organización:
  • Los agentes de RR. HH. simplifican los servicios de los empleados.
  • Los agentes de TI aceleran la resolución y monitoreo del servicio de asistencia.
  • Los agentes financieros agilizan las aprobaciones y la presentación de informes.
  • Los agentes de atención al cliente ofrecen experiencias más rápidas y personalizadas.

Los agentes de IA deben utilizar de forma segura los últimos modelos de IA, así como los datos y las funciones de la empresa. Los primeros experimentos con agentes se han basado en la innovación a través de mejores modelos de IA. Pero para innovar y diferenciarse de verdad, las empresas deben ser capaces de utilizar los activos empresariales existentes en los agentes.

La integración es el tejido conectivo que permite a los agentes trabajar con los datos y las funciones de la empresa. La confianza se puede generar mediante una gobernanza adecuada. Este aspecto comprende la gobernanza de los modelos de IA, pero también la gobernanza del acceso a los sistemas empresariales.

Cómo hacer realidad la visión de empresa agéntica con IBM

Para hacer realidad esta visión, las empresas deben centrarse en tres capacidades críticas:
Agentic AI

Usar marcos de trabajo agénticos para crear nuevos agentes de IA de manera eficiente.
integración

Garantizar que los agentes de IA puedan acceder a los datos y funciones de la empresa. Las inversiones en una arquitectura empresarial componible se aprovechan al máximo y se reutilizan las API y los flujos de integración existentes. Las iPaaS​ se utilizan para exponer los activos existentes para su consumo por parte de los agentes (con soporte MCP, así como, por ejemplo, modelos de datos simplificados).
Gobernanza

Garantizar que las empresas puedan confiar en los agentes de IA con acceso a sistemas empresariales críticos mediante la gobernanza tanto de los modelos que utilizan como de los sistemas con los que interactúan, lo que proporciona trazabilidad, seguridad y cumplimiento de principio a fin. Nuestra puerta de enlace de IA gobierna el acceso del agente a los modelos de lenguaje grandes (LLM); nuestra puerta de enlace de MCP gobierna el acceso del agente a los sistemas empresariales.
Marco de creación de agentes de IA de IBM

IBM webMethods Hybrid Integration es la base de este cambio, ya que proporciona acceso a los datos y las funciones de la empresa mediante la integración y la aplicación de la gobernanza. Este enfoque ofrece a las empresas las herramientas necesarias para transformar los proyectos piloto de IA aislados en un modelo operativo resiliente impulsado por IA. 

Arquitectura de empresa agéntica de IBM

En el núcleo del enfoque de IBM se encuentra una arquitectura por capas que une:

  • Capa de agentes: agentes especializados en integración, monitoreo, resolución de problemas y conocimientos.
  • Capa de gobernanza: puerta de enlace de IA y puerta de enlace de MCP que garantizan la transparencia, el cumplimiento y el control cuando los agentes acceden a los sistemas de la empresa.
  • Capa de integración: API, eventos y protocolo de contexto de modelos (MCP) para una conectividad segura y estandarizada.

IBM combina IA, integración, gobernanza y catálogos en una única plataforma confiable.
Arquitectura de empresa agéntica de IBM
Notas de pie de página

¹Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, and Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, julio de 2025.​​