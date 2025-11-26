Del prototipo a la producción: construya una empresa agéntica con IBM webMethods Hybrid Integration
Organizaciones de todo el mundo están apostando por los agentes de IA para impulsar su crecimiento. Los directores ejecutivos (CEO) están invirtiendo agresivamente, pero el 95 % de los proyectos piloto de IA se estancan antes de llegar a la fase de producción.¹
Los agentes independientes no son suficientes. Para escalar es necesario tener acceso en tiempo real a los sistemas empresariales y una plataforma fiable que conecte la experimentación con la adopción y la confianza a través de una gobernanza sólida.
Con IBM webMethods Hybrid Integration, no solo experimenta, sino que operacionaliza la IA.
Una empresa agéntica es aquella en la que se integran agentes de IA en los flujos de trabajo para automatizar tareas, tomar decisiones y colaborar con los humanos, lo que impulsa la productividad y la innovación.
Imaginemos una fuerza laboral en la que los humanos y los agentes de IA trabajan lado a lado:
Los agentes de IA deben utilizar de forma segura los últimos modelos de IA, así como los datos y las funciones de la empresa. Los primeros experimentos con agentes se han basado en la innovación a través de mejores modelos de IA. Pero para innovar y diferenciarse de verdad, las empresas deben ser capaces de utilizar los activos empresariales existentes en los agentes.
La integración es el tejido conectivo que permite a los agentes trabajar con los datos y las funciones de la empresa. La confianza se puede generar mediante una gobernanza adecuada. Este aspecto comprende la gobernanza de los modelos de IA, pero también la gobernanza del acceso a los sistemas empresariales.
Para hacer realidad esta visión, las empresas deben centrarse en tres capacidades críticas:
Usar marcos de trabajo agénticos para crear nuevos agentes de IA de manera eficiente.
Garantizar que los agentes de IA puedan acceder a los datos y funciones de la empresa. Las inversiones en una arquitectura empresarial componible se aprovechan al máximo y se reutilizan las API y los flujos de integración existentes. Las iPaaS se utilizan para exponer los activos existentes para su consumo por parte de los agentes (con soporte MCP, así como, por ejemplo, modelos de datos simplificados).
Garantizar que las empresas puedan confiar en los agentes de IA con acceso a sistemas empresariales críticos mediante la gobernanza tanto de los modelos que utilizan como de los sistemas con los que interactúan, lo que proporciona trazabilidad, seguridad y cumplimiento de principio a fin. Nuestra puerta de enlace de IA gobierna el acceso del agente a los modelos de lenguaje grandes (LLM); nuestra puerta de enlace de MCP gobierna el acceso del agente a los sistemas empresariales.
IBM webMethods Hybrid Integration es la base de este cambio, ya que proporciona acceso a los datos y las funciones de la empresa mediante la integración y la aplicación de la gobernanza. Este enfoque ofrece a las empresas las herramientas necesarias para transformar los proyectos piloto de IA aislados en un modelo operativo resiliente impulsado por IA.
IBM está ayudando a sus clientes a conciliar ambas necesidades: prepararse para las oportunidades que ofrece la IA agéntica y garantizar al mismo tiempo la confiabilidad y el retorno de la inversión (ROI) de los sistemas actuales. ”
En el núcleo del enfoque de IBM se encuentra una arquitectura por capas que une:
IBM combina IA, integración, gobernanza y catálogos en una única plataforma confiable.
