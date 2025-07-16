IBM marca el comienzo de una nueva era de IA empresarial con el lanzamiento del centro de innovación de IA agéntica en Bengaluru

IBM está desplegando activamente estos agentes de IA con capacidades autónomas internamente y con clientes y socios de todas las industrias. A diferencia de los bots basados en reglas o los copilotos de estilo asistente, estos agentes pueden interpretar el contexto, manejar excepciones, actuar de forma independiente y aprender continuamente. Reconfiguran procesos con fallas, se conectan a través de sistemas heredados y en la nube y ofrecen resultados tangibles a escala. Estos agentes no están diseñados para demostraciones, sino para producción y ya están dando resultados.

Dentro de la propia IBM, los sistemas agénticos han transformado las funciones principales. Por ejemplo, en RR. HH., el volumen de tickets de soporte mensuales se ha reducido drásticamente, aliviando la carga de los equipos y acelerando los tiempos de resolución. En TI, los agentes detectan y arreglan problemas de forma preventiva antes de que se degrade el servicio. En finanzas, ventas y atención al cliente, los agentes inteligentes ahora aceleran las aprobaciones, resuelven reclamaciones y personalizan la prestación de servicios.