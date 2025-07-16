IBM marca el comienzo de una nueva era de IA empresarial con el lanzamiento del centro de innovación de IA agéntica en Bengaluru

16 de julio de 2025
Hoy, IBM inauguró su Centro de Innovación IA agéntica en Bengaluru, una instalación de última generación diseñada para ayudar a empresas, startups, socios y desarrolladores a experimentar y crear conjuntamente con un agente de IA autónomo e inteligente. Estos agentes representan un salto fundamental en la madurez de la IA.
IBM está desplegando activamente estos agentes de IA con capacidades autónomas internamente y con clientes y socios de todas las industrias. A diferencia de los bots basados en reglas o los copilotos de estilo asistente, estos agentes pueden interpretar el contexto, manejar excepciones, actuar de forma independiente y aprender continuamente. Reconfiguran procesos con fallas, se conectan a través de sistemas heredados y en la nube y ofrecen resultados tangibles a escala. Estos agentes no están diseñados para demostraciones, sino para producción y ya están dando resultados.
Dentro de la propia IBM, los sistemas agénticos han transformado las funciones principales. Por ejemplo, en RR. HH., el volumen de tickets de soporte mensuales se ha reducido drásticamente, aliviando la carga de los equipos y acelerando los tiempos de resolución. En TI, los agentes detectan y arreglan problemas de forma preventiva antes de que se degrade el servicio. En finanzas, ventas y atención al cliente, los agentes inteligentes ahora aceleran las aprobaciones, resuelven reclamaciones y personalizan la prestación de servicios.
Esto es lo que diferencia a IBM: despliegue a escala empresarial. Mientras que muchos proveedores hablan de pilotos de IA, IBM habla de resultados. IBM ha estado aplicando sistemas de agencia a escala empresarial en todas las funciones clave. Ahora, estamos llevando esa experiencia al mundo a través del nuevo Centro de IA agéntica en Bengaluru.
El Centro de innovación será:
Con su economía digital-first y su profundo talento en tecnología, India es el anfitrión ideal. El Centro no solo atenderá a los clientes indios, sino que también actuará como un faro global para la adopción de IA en los mercados emergentes.
Porque las empresas se enfrentan a una volatilidad sin precedentes. Los mercados cambian. Las regulaciones se vuelven más estrictas. Las demandas de los clientes fluctúan. La IA agéntica aporta adaptabilidad al núcleo de las operaciones. No se trata de automatizar tareas. Se trata de crear sistemas que mejoren, evolucionen y se alineen con los objetivos comerciales sin necesidad de un recableado humano constante.
Lo más importante es que avanzará la adopción de IA responsable. Los agentes de IA creados y exhibidos siguen el marco de IA confiable de IBM, con transparencia integrada, explicabilidad y diseño humano en el ciclo. Esto garantiza que los sistemas de IA no solo sean inteligentes, sino también seguros.
¿Qué significa esto para India? Posiciona al país como líder mundial en innovación de IA de nivel empresarial. Desbloquea nuevas oportunidades para el desarrollo económico, la creación de empleo y la colaboración global. Permite a las organizaciones, desde bancos hasta gobiernos, superar las limitaciones y construir futuros digitales resilientes.
Y para IBM, es una reafirmación de nuestra creencia: que la IA bien hecha puede cambiar la forma en que funciona el mundo. El centro de innovación de IA agéntica no es un laboratorio. Es una plataforma de lanzamiento.
Si desea saber cómo es el futuro de la IA agéntica, planifique una visita al Centro de innovación de IA agéntica en Bengaluru. No verá una demostración. Verá el futuro funcionando.
