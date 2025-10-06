Impulsar la empresa agéntica: innovaciones en IBM webMethods Hybrid Integration

Hoy en día, las empresas están bajo presión para acelerar la innovación y, al mismo tiempo, mostrar rendimientos tangibles de las inversiones en IA. Sin embargo, muchas organizaciones tienen dificultades para integrar diversos sistemas, API y flujos de datos a la velocidad que exige el negocio.
Con las últimas mejoras de IBM webMethods Hybrid Integration, IBM está ayudando a los clientes a superar estos desafíos. Los desarrollos abarcan 3 áreas críticas:
Juntas, estas innovaciones están diseñadas para ayudar a las empresas a prepararse para las oportunidades de transformación de la IA, al tiempo que fortalecen la confiabilidad de las operaciones híbridas actuales.
La integración tradicional a menudo ha requerido una profunda experiencia técnica, creando cuellos de botella cuando la demanda supera los recursos disponibles. Los agentes de iPaaS recientemente mejorados de IBM están diseñados para eliminar esa fricción ayudando a los equipos durante todo el ciclo de vida de la integración. Con miras a la proliferación de modelos y agentes, IBM también busca incorporar esas capacidades a la base de iPaaS. Esto permitirá a los clientes gestionar cómo los agentes de IA y los LLM acceden a las fuentes de datos contextuales, sin agregar infraestructura adicional. Por ejemplo, con el agente de API o API Developer Studio, es más fácil que nunca exponer sus API como herramientas MCP a las que los agentes pueden llamar.
Los clientes pueden describir los objetivos en un lenguaje sencillo, y un agente interpreta la intención, genera un flujo de integración propuesto y proporciona opciones para su aprobación. Lo que antes tardaba horas o días ahora se puede completar en minutos, lo que ayuda a los equipos empresariales y de TI a ofrecer nuevos servicios digitales más rápido.
Más allá de acelerar el tiempo de construcción, los agentes se extienden a las operaciones. Al clasificar los errores, sacar a la superficie los problemas más críticos y sugerir soluciones, estas capacidades ayudan a los equipos a reducir el tiempo de inactividad y solucionar problemas de manera más eficaz. Los agentes pueden incluso aplicar la autocorrección para errores recurrentes, minimizando el trabajo repetitivo.
El resultado: los especialistas en integración, los desarrolladores y los tecnólogos empresariales pueden centrarse menos en tareas repetitivas y manuales y más en la creación de valor. Para las organizaciones, esto significa un tiempo de creación de valor más rápido y una mayor resiliencia operativa.
Las empresas a menudo se encuentran reconstruyendo las mismas integraciones porque los activos están dispersos en todas las plataformas y son difíciles de gobernar. Esta duplicación ralentiza la entrega, aumenta los costos y aumenta los riesgos de cumplimiento.
El nuevo catálogo de activos unificados aborda este problema consolidando los activos de IBM webMethods Hybrid Integration en una única capa de metadatos gobernada. Los especialistas y arquitectos de integración pueden buscar, analizar dependencias y solicitar acceso fácilmente, mientras que los agentes de IA utilizan los mismos datos para proporcionar recomendaciones contextuales en tiempo real.
Los beneficios para el cliente incluyen:
Al convertir a los agentes de IA en consumidores de primera clase del catálogo, IBM ayuda a las organizaciones a pasar de la prueba de concepto a la producción con mayor confianza y gobernanza, para desbloquear la velocidad sin sacrificar el control.
Si bien las características impulsadas por IA preparan a las empresas para el futuro, IBM también reconoce la importancia de ayudar a los clientes a maximizar el valor de su pila de tecnología actual. IBM MQ, una piedra angular para las cargas de trabajo de misión crítica, a veces puede ser difícil de monitorear directamente para los equipos de integración.
La nueva característica de observabilidad de MQ cambia eso. Al mostrar la telemetría de MQ junto con otros activos de integración, los equipos de integración obtienen insights en tiempo real sobre el estado de las colas, la latencia y el rendimiento, sin depender únicamente de especialistas en MQ o consolas separadas.
El impacto en el cliente es claro:
Esto significa que las organizaciones pueden responder más rápido a posibles interrupciones, al tiempo que liberan a los administradores calificados de MQ para que se centren en actividades de mayor valor.
El ritmo de cambio en el ámbito tecnológico actual es implacable, y las organizaciones necesitan una base confiable para aprovechar la IA y proteger sus inversiones existentes. Con estas mejoras en IBM webMethods Hybrid Integration, IBM está ayudando a los clientes a equilibrar ambos imperativos: prepararse para las oportunidades de la IA agéntica y, al mismo tiempo, garantizar la confiabilidad y el retorno de la inversión (ROI) de los sistemas actuales.
Habilitar la IA agéntica es un enfoque central de IBM webMethods Hybrid Integration, incluida la creación de puertas de enlace de IA, la aceleración de la gestión del ciclo de vida de MCP y el aprovechamiento de tecnologías de IBM, como watsonx. Profundice en algunos de los últimos avances aquí.
Al centrarse en la productividad, la gobernanza y la visibilidad, IBM tiene como objetivo proporcionar a las empresas las herramientas para acelerar la innovación, reducir el riesgo y ofrecer valor empresarial con mayor confianza.