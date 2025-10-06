Impulsar la empresa agéntica: innovaciones en IBM webMethods Hybrid Integration

La integración tradicional a menudo ha requerido una profunda experiencia técnica, creando cuellos de botella cuando la demanda supera los recursos disponibles. Los agentes de iPaaS recientemente mejorados de IBM están diseñados para eliminar esa fricción ayudando a los equipos durante todo el ciclo de vida de la integración. Con miras a la proliferación de modelos y agentes, IBM también busca incorporar esas capacidades a la base de iPaaS. Esto permitirá a los clientes gestionar cómo los agentes de IA y los LLM acceden a las fuentes de datos contextuales, sin agregar infraestructura adicional. Por ejemplo, con el agente de API o API Developer Studio, es más fácil que nunca exponer sus API como herramientas MCP a las que los agentes pueden llamar.

Los clientes pueden describir los objetivos en un lenguaje sencillo, y un agente interpreta la intención, genera un flujo de integración propuesto y proporciona opciones para su aprobación. Lo que antes tardaba horas o días ahora se puede completar en minutos, lo que ayuda a los equipos empresariales y de TI a ofrecer nuevos servicios digitales más rápido.

Más allá de acelerar el tiempo de construcción, los agentes se extienden a las operaciones. Al clasificar los errores, sacar a la superficie los problemas más críticos y sugerir soluciones, estas capacidades ayudan a los equipos a reducir el tiempo de inactividad y solucionar problemas de manera más eficaz. Los agentes pueden incluso aplicar la autocorrección para errores recurrentes, minimizando el trabajo repetitivo.

El resultado: los especialistas en integración, los desarrolladores y los tecnólogos empresariales pueden centrarse menos en tareas repetitivas y manuales y más en la creación de valor. Para las organizaciones, esto significa un tiempo de creación de valor más rápido y una mayor resiliencia operativa.