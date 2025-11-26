Una buena gobernanza impulsa la productividad

Impulse la activación de la IA en todos los flujos de trabajo y equipos con un control centralizado y una gestión federada 

Escale la IA con confianza y control​

La IA está transformando la manera en que se hace el trabajo, pero sin la gobernanza adecuada, también puede introducir riesgos y complejidad. Una base sólida de gobernanza se traduce en que las organizaciones pueden escalar con confianza la IA en todos los equipos y flujos de trabajo sin perder la supervisión. A medida que se multiplican las integraciones y los flujos de datos se vuelven más dinámicos, una buena gobernanza garantiza la seguridad, la responsabilidad y la confianza. Al proporcionar una visibilidad centralizada y una gestión federada, permite a las empresas innovar más rápido, al tiempo que se rastrea, gestiona y protege cada punto de contacto de los datos.

Con la gobernanza adecuada, la IA pasa de la fase piloto a la de producción con confianza y control. Sin una buena gobernanza, los agentes de IA pueden introducir riesgos, desde fugas de datos hasta infracciones de cumplimiento. La capa de gobernanza de IBM garantiza que todas las interacciones sean seguras, auditables y basada en políticas.
Catálogo de activos unificado: la columna vertebral de la IA agéntica

Los activos de integración empresarial suelen estar dispersos, aislados y son difíciles de gestionar, lo que ralentiza la innovación y aumenta el riesgo. El catálogo de activos unificado de IBM hace que esto cambie.

Al federar las API, las integraciones y los activos B2B en una única capa de metadatos gobernada, el catálogo permite:

  • Entrega más rápida gracias a la reutilización de los activos.
  • Operaciones más seguras con mapeo de dependencias y aplicación de políticas.
  • IA confiable en la que los agentes y los humanos consumen los mismos datos controlados, con registros de auditoría y explicabilidad.

Con el catálogo, la reutilización se vuelve segura, predecible y escalable, lo que constituye una base crítica para la empresa agéntica.

AI Gateway

La puerta de enlace de IA centraliza y protege las interacciones entre las aplicaciones empresariales y las API de LLM con registro de autoservicio, limitación de velocidad basada en tokens, almacenamiento en caché y paneles de uso unificados. También proporciona políticas para gestionar y controlar de forma centralizada el uso de las API de LLM con sus aplicaciones, así como analytics e insights clave que le ayudarán a tomar decisiones más rápido sobre las opciones de modelos de lenguaje grandes (LLM).​

La pasarela de MCP controla el acceso del agente a los datos y las funciones de la empresa. Admite MCP de forma nativa, media protocolos, protege los endpoints, aplica la lógica de las políticas y ofrece trazabilidad. En el futuro, complementaremos las puertas de enlace con una puerta de enlace A2A. Asimismo, controla el acceso del agente a otros agentes, lo que permite delegar trabajo a otros agentes de forma segura.​
Logotipo de Forrester

IBM nombrada líder en The Forrester Wave: plataforma de integración como servicio, T3 2025

Lea el informe para descubrir por qué Forrester ha clasificado a IBM como líder con la puntuación más alta en la categoría de "Oferta actual". El panorama de las iPaaS está cambiando.

Plano de control híbrido

El panorama actual de las TI empresariales está cada vez más distribuido, con puertas de enlace especializadas, despliegues on premises y multinube, y múltiples usuarios, lo que provoca una fragmentación mayor que nunca. Lograr el control sobre esta complejidad es crítico para reducir el riesgo y mantener la agilidad, la resiliencia, la seguridad y la escala necesarias para el éxito.

A diferencia de las consolas de integración en silos, el plano de control híbrido de IBM webMethods ofrece un único lugar desde el que gestionar y gobernar los tiempos de ejecución de IBM, de terceros e híbridos. Las organizaciones pueden obtener una visibilidad y una gobernanza exhaustivas de los agentes, las integraciones, las API, los eventos y mucho más, ya sea en entornos on premises, multinube o en el edge.
