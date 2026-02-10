Descubra qué hay de nuevo y disponible para descargar con S&S

Suscríbase a los anuncios de software. Utilice sus beneficios de S&S para obtener el máximo valor de sus inversiones en software.

    Vea las novedades

    Cada año, IBM anuncia cientos de nuevas versiones de software: cada una más potente, robusta y segura que la anterior. Muchas están infundidas con IA y funcionalidad lista para la nube y todas están protegidas con soporte técnico 24 x 7.

    Lo más posible es que muchas de estas versiones ofrezcan nuevas capacidades y mejoras que puede utilizar para:

    • reducir los costos de adquisición de software
    • mejorar el rendimiento, la productividad y la seguridad
    • usar la IA integrada para obtener mejores insights y resultados
    • acelerar la modernización

    Ingrese a Anuncios de IBM. Suscríbase para recibir notificaciones por correo electrónico diariamente o semanalmente. Usted elige. Una vez suscrito, puede actualizar sus preferencias de notificación en cualquier momento.

    Use sus beneficios activos de IBM Software Subscription & Support para mantenerse al día y maximizar el retorno de su inversión en S&S. 

    Descargue los VRM más recientes

    Descargue la última versión o lanzamiento de su software autorizado para preparar sus inversiones en software para el futuro.

    Inicie sesión en Passport Advantage Online para descargar las nuevas versiones y lanzamientos de su software IBM.

    Recursos
    Revise la política de descargas de IBM

    Explore Fix Central y los sitios de descarga de programas de software en la Política de descargas de IBM. 

         Aprenda más
    Obtenga actualizaciones y mejoras de su software autorizado de IBM

    Use la nueva y mejorada tecnología que se ofrece en las últimas versiones y lanzamientos de software.

         Aprenda más
    Renueve su S&S para continuar accediendo a actualizaciones y soporte

    Evalúe los requisitos de computación y almacenamiento en la nube pública, teniendo en cuenta los planes de ahorro negociados y los descuentos de los proveedores.

         Aprenda más

