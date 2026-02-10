Renovación de IBM Software Subscription & Support

Para garantizar que sus beneficios de actualización y soporte de IBM Software Subscription and Support (S&S) sigan vigentes, debe renovar al final de cada período de cobertura. Utilice los siguientes enlaces para comprender por qué, cuándo y cómo renovar.

    Mantener un S&S activo es una de las formas más rentables de proteger su inversión en software.

    Mantener un S&S activo es una de las formas más rentables de proteger su inversión en software.

    Le ayuda a aprovechar las nuevas características y la funcionalidad mejorada para aumentar la usabilidad, el rendimiento y la seguridad de su software actual. Lo coloca en una mejor posición para desplegar nuevas capacidades y le garantiza tener acceso ininterrumpido a:

    1. Actualizaciones de Passport Advantage Online (PAO) y correcciones (incluidas correcciones de defectos, restricciones y soluciones alternativas) de Fix Central.
    2. Soporte de IBM para obtener respuestas a sus preguntas rutinarias sobre instalación, despliegue, migración y uso, y asistencia 24x7 para problemas de gravedad 1, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Simplemente plantee su pregunta en la web, por chat o vía telefónica. Vaya a Soporte de IBM y explore la Guía de soporte de IBM para obtener más información.

    Fechas de vencimiento de renovación

    • Para los sitios de Passport Advantage, las renovaciones se realizan en la misma fecha (denominada fecha de “Aniversario”) cada año.
    • En el caso de Passport Advantage Express, las fechas de renovación dependen de las fechas de las transacciones. Esto significa que su IBM Software Subscription and Support comienza en la fecha de adquisición y finaliza el último día del mes correspondiente del año siguiente, a menos que la fecha de adquisición sea el primer día del mes, en cuyo caso la cobertura finaliza el último día del mes.
    • Nota: Si tiene varias transacciones de PAE, es posible que desee inscribirse en Passport Advantage y transferir sus derechos para beneficiarse de una única fecha de aniversario anual. Descubra cómo

    Notificaciones de renovación

    • Su Passport Advantage Primary recibirá una solicitud de verificación de contacto 120 días antes de la fecha de vencimiento de cada renovación. Nota: Es importante que el contacto principal de su sitio revise, agregue o elimine contactos, asigne o revise las funciones de los usuarios y actualice los privilegios de acceso para garantizar que las próximas cotizaciones de renovación lleguen a la persona adecuada.
    • Las cotizaciones de renovación se retransmiten a su contacto principal, de renovación o administrativo (según sus preferencias) el día 17 del mes o aproximadamente 105 días antes de la fecha de aniversario de su IBM Software Subscription and Support*.
    • Los recordatorios de renovación por correo electrónico se envían a los 60, 45, 30 y 15 días (antes de la fecha de renovación) o hasta que se complete su renovación.

    Revise su cotización de renovación de inmediato y elija entre las siguientes opciones de renovación:

    • Póngase en contacto con un IBM Business Partner autorizado para conocer los precios finales y el cumplimiento
    • Póngase en contacto con su representante de renovación de IBM para obtener ayuda
    • Inicie sesión en Passport Advantage Online for Customers para completar su renovación en línea*.

    *Nota: La renovación y pedido de Passport Advantage Online está disponible en la mayoría de los países, pero no en todos. Si decide comprar directamente a IBM, puede elegir el método de pago que prefiera. Las opciones de pago incluyen facturación, cobro con su número de compra o tarjeta de crédito (sujeto a disponibilidad en su país).

    Renovar a través de PAO

    1. Cuando reciba su cotización de renovación, haga clic en Passport Advantage Online,
    2. Inicie sesión con su ID y contraseña de IBM. Se le dirigirá automáticamente a la pantalla de cotización de renovación. Allí verá su información de renovación con su número de cotización de renovación. También verás dos pestañas adicionales.
      1. La pestaña Información de la cuenta proporciona información sobre su cuenta, incluido su número de cliente de IBM y la fecha de vencimiento de su renovación.
      2. La pestaña Representante de ventas proporciona información de contacto de su representante de ventas de IBM.
    3. Para renovar, haga clic en el botón “Agregar al carrito de compras”.
    4. En la pantalla del carrito de compras, verá todas las partidas para la renovación de Software Subscription and Support. Tenga en cuenta que el paso “Precios” se completa automáticamente. En este momento tiene la opción de
      • Eliminar partidas*
      • Hacer ediciones*
      • Finalizar la compra
    5. Para realizar su pedido, haga clic en "Ir al pago".
      1. Ahora se encuentra en la pantalla Pagar: facturación y envío.
      2. Lea los términos y condiciones y haga clic en "Estoy de acuerdo".
      3. Haga clic en el botón "Continuar".
    6. Ahora se encuentra en la página Revisar y enviar pedido.
      1. Seleccione su método de pago preferido (PPM): el pago con tarjeta de crédito es el valor predeterminado. También tiene la opción de pagar mediante orden de compra. Nota: Los métodos de pago pueden variar según el país.
      2. Para pagar con tarjeta de crédito
        1. Ingrese el número de su tarjeta de crédito
        2. Seleccione el mes de vencimiento de su tarjeta de crédito.
        3. Seleccione el año de vencimiento de su tarjeta de crédito.
        4. Ingrese el código de seguridad.
          1. Para la mayoría de las tarjetas, busque un número de 3 dígitos en el reverso. Aparece después y a la derecha de su número de tarjeta.
          2. Para las tarjetas American Express, busque un número de 4 dígitos en el anverso. Aparece arriba, ya sea antes o después de su número de tarjeta.
      3. Cuando esté listo, haga clic en el botón “Enviar”.
    7. Ahora se encuentra en la pantalla de confirmación e información del pedido. Esta pantalla muestra el número de referencia de su pedido para la renovación de Software Subscription and Support que acaba de enviar.
      1. Imprima esta pantalla para guardarla para su consulta posterior, ya que contiene el número de referencia de su pedido, información sobre su método de pago y la descripción de los artículos de su pedido.

     