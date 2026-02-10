Renovación de IBM Software Subscription & Support

Revise su cotización de renovación de inmediato y elija entre las siguientes opciones de renovación:
- Póngase en contacto con un IBM Business Partner autorizado para conocer los precios finales y el cumplimiento
- Póngase en contacto con su representante de renovación de IBM para obtener ayuda
- Inicie sesión en Passport Advantage Online for Customers para completar su renovación en línea*.
*Nota: La renovación y pedido de Passport Advantage Online está disponible en la mayoría de los países, pero no en todos. Si decide comprar directamente a IBM, puede elegir el método de pago que prefiera. Las opciones de pago incluyen facturación, cobro con su número de compra o tarjeta de crédito (sujeto a disponibilidad en su país).
Renovar a través de PAO
- Cuando reciba su cotización de renovación, haga clic en Passport Advantage Online,
- Inicie sesión con su ID y contraseña de IBM. Se le dirigirá automáticamente a la pantalla de cotización de renovación. Allí verá su información de renovación con su número de cotización de renovación. También verás dos pestañas adicionales.
- La pestaña Información de la cuenta proporciona información sobre su cuenta, incluido su número de cliente de IBM y la fecha de vencimiento de su renovación.
- La pestaña Representante de ventas proporciona información de contacto de su representante de ventas de IBM.
- Para renovar, haga clic en el botón “Agregar al carrito de compras”.
- En la pantalla del carrito de compras, verá todas las partidas para la renovación de Software Subscription and Support. Tenga en cuenta que el paso “Precios” se completa automáticamente. En este momento tiene la opción de
- Eliminar partidas*
- Hacer ediciones*
- Finalizar la compra
- Para realizar su pedido, haga clic en "Ir al pago".
- Ahora se encuentra en la pantalla Pagar: facturación y envío.
- Lea los términos y condiciones y haga clic en "Estoy de acuerdo".
- Haga clic en el botón "Continuar".
- Ahora se encuentra en la página Revisar y enviar pedido.
- Seleccione su método de pago preferido (PPM): el pago con tarjeta de crédito es el valor predeterminado. También tiene la opción de pagar mediante orden de compra. Nota: Los métodos de pago pueden variar según el país.
- Para pagar con tarjeta de crédito
- Ingrese el número de su tarjeta de crédito
- Seleccione el mes de vencimiento de su tarjeta de crédito.
- Seleccione el año de vencimiento de su tarjeta de crédito.
- Ingrese el código de seguridad.
- Para la mayoría de las tarjetas, busque un número de 3 dígitos en el reverso. Aparece después y a la derecha de su número de tarjeta.
- Para las tarjetas American Express, busque un número de 4 dígitos en el anverso. Aparece arriba, ya sea antes o después de su número de tarjeta.
- Cuando esté listo, haga clic en el botón “Enviar”.
- Ahora se encuentra en la pantalla de confirmación e información del pedido. Esta pantalla muestra el número de referencia de su pedido para la renovación de Software Subscription and Support que acaba de enviar.
- Imprima esta pantalla para guardarla para su consulta posterior, ya que contiene el número de referencia de su pedido, información sobre su método de pago y la descripción de los artículos de su pedido.