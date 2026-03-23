Migrar de Passport Advantage Express a Passport Advantage

Migrar de Passport Advantage Express a Passport Advantage
Migre los derechos de Passport Advantage Express a un sitio de Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento.

Si es cliente de Passport Advantage Express, tiene la opción de migrar sus derechos de Passport Advantage Express a un sitio de Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento. Los beneficios son mensurables.
Beneficios
Un aniversario
 
  • simplifica el proceso de renovación
  • ofrece una visión integral de sus renovaciones
  • reduce la necesidad de conciliar y procesar múltiples renovaciones a lo largo del año
Administración simplificada
 
  • le ofrece la flexibilidad de vincular sitios de Passport Advantage en un marco conectado
  • permite la gestión de derechos, contactos, accesos e informes en múltiples sitios
Mejores precios
 
  • facilita la predicción y gestión de los costos de las nuevas licencias y renovaciones
  • le permite agregar puntos en todos los sitios para obtener mayores niveles de descuento por volumen más rápido

Comparación entre Passport Advantage y Passport Advantage Express

Passport Advantage

  • Ideal para empresas multinacionales más grandes y con múltiples sitios
  • Basado en relaciones
  • Inscripción necesaria
  • Relación de precios por volumen sugeridos (RSVP)
  • Las fechas de vencimiento de la renovación (para la mayoría de las ofertas) se pueden sincronizar con una sola fecha de aniversario
  • Gestione múltiples sitios bajo un solo acuerdo
  • Agregación de puntos

Passport Advantage Express

  • Diseñado para empresas más pequeñas y de un solo sitio
  • Basado en transacciones
  • Sin inscripción
  • Precios de venta minorista sugeridos (SRP)
  • Múltiples fechas de renovación alineadas con las fechas de compra
  • Gestión únicamente de un solo sitio
  • Sin agregación de puntos

Migración

Passport Advantage Express

  • Si no tiene un sitio de Passport Advantage o desea crear uno nuevo, inscríbase en Passport Advantage.
  • Si ya tiene un sitio de Passport Advantage y desea migrar sus derechos del sitio de Passport Advantage Express, pida un Formulario de solicitud de transferencia de licencia a su Representante de renovación de IBM o a su IBM Business Partner. Para localizar a un IBM Business Partner, consulte el Directorio de IBM Partner Plus.