Migrar de Passport Advantage Express a Passport Advantage

Migre los derechos de Passport Advantage Express a un sitio de Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento.
Si es cliente de Passport Advantage Express, tiene la opción de migrar sus derechos de Passport Advantage Express a un sitio de Passport Advantage nuevo o existente en cualquier momento. Los beneficios son mensurables.
Beneficios
Un aniversario
simplifica el proceso de renovación
ofrece una visión integral de sus renovaciones
reduce la necesidad de conciliar y procesar múltiples renovaciones a lo largo del año
Administración simplificada
le ofrece la flexibilidad de vincular sitios de Passport Advantage en un marco conectado
permite la gestión de derechos, contactos, accesos e informes en múltiples sitios
Mejores precios
facilita la predicción y gestión de los costos de las nuevas licencias y renovaciones
le permite agregar puntos en todos los sitios para obtener mayores niveles de descuento por volumen más rápido
Comparación entre Passport Advantage y Passport Advantage Express
Passport Advantage
Ideal para empresas multinacionales más grandes y con múltiples sitios
Basado en relaciones
Inscripción necesaria
Relación de precios por volumen sugeridos (RSVP)
Las fechas de vencimiento de la renovación (para la mayoría de las ofertas) se pueden sincronizar con una sola fecha de aniversario
Gestione múltiples sitios bajo un solo acuerdo
Agregación de puntos
Passport Advantage Express
Diseñado para empresas más pequeñas y de un solo sitio
Basado en transacciones
Sin inscripción
Precios de venta minorista sugeridos (SRP)
Múltiples fechas de renovación alineadas con las fechas de compra
Si ya tiene un sitio de Passport Advantage y desea migrar sus derechos del sitio de Passport Advantage Express, pida un Formulario de solicitud de transferencia de licencia a su Representante de renovación de IBM o a su IBM Business Partner. Para localizar a un IBM Business Partner, consulte el Directorio de IBM Partner Plus.