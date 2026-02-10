Valor de IBM Software Subscription & Support

Valor de IBM Software Subscription & Support

Con IBM Software Subscription and Support renovable, obtiene acceso de descarga a actualizaciones de software, arreglos, parches y soporte técnico y mucho más.

Innovation

Sus inversiones en software llevan consigo una innovación arraigada en la promesa fundamental de la tecnología.

Cada nueva versión de software es más potente, robusta y segura que la anterior, y se basa en la funcionalidad existente.

Vamos a crear conjuntamente tecnología que evolucione para satisfacer sus necesidades en constante cambio.

Security

Su software puede ayudar a proteger sus aplicaciones y sistemas de las amenazas cibernéticas en constante evolución con una seguridad integrada en la que puede confiar. 

Vamos a crear conjuntamente una ciberseguridad que se adapte más rápido que el panorama de amenazas.

Expertise

Su software está respaldado por una red global de desarrolladores, ingenieros de software, científicos de investigación, especialistas en productos y soporte técnico que trabajan para usted.

Vamos a crear conjuntamente la experiencia que funcione para usted.

Choice

El software de IBM le permite decidir qué ejecutar, cómo y dónde on-prem, como suscripción, servicio o en cualquier nube, y ofrece opciones de intercambio y actualización para hacer la transición a nuevas formas de trabajar cuando lo desee.

Vamos a crear conjuntamente flexibilidad para hacer la transición a nuevas formas de trabajar y alcanzar sus objetivos estratégicos más rápido.

Ponga a trabajar sus beneficios de S&S
Un hombre trabajando en una tableta en una oficina
Obtenga actualizaciones y mejoras de su software autorizado de IBM

Use la nueva y mejorada tecnología que se ofrece en las últimas versiones y lanzamientos de software.

 Aprenda más
Una mujer usando un teléfono con una vista abstracta de las aplicaciones sobre el teléfono
Suscríbase para recibir notificaciones de soporte

Regístrese para mantenerse informado sobre las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con Mis notificaciones.

 Aprenda más
Una mujer trabajando en un centro de telemarketing
Renueve su S&S para obtener acceso ininterrumpido a actualizaciones y soporte

Evalúe los requisitos de computación y almacenamiento en la nube pública, teniendo en cuenta los planes de ahorro negociados y los descuentos de los proveedores.

 Aprenda más