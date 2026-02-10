Sus inversiones en software llevan consigo una innovación arraigada en la promesa fundamental de la tecnología.
Cada nueva versión de software es más potente, robusta y segura que la anterior, y se basa en la funcionalidad existente.
Vamos a crear conjuntamente tecnología que evolucione para satisfacer sus necesidades en constante cambio.
Su software puede ayudar a proteger sus aplicaciones y sistemas de las amenazas cibernéticas en constante evolución con una seguridad integrada en la que puede confiar.
Vamos a crear conjuntamente una ciberseguridad que se adapte más rápido que el panorama de amenazas.
Su software está respaldado por una red global de desarrolladores, ingenieros de software, científicos de investigación, especialistas en productos y soporte técnico que trabajan para usted.
Vamos a crear conjuntamente la experiencia que funcione para usted.
El software de IBM le permite decidir qué ejecutar, cómo y dónde on-prem, como suscripción, servicio o en cualquier nube, y ofrece opciones de intercambio y actualización para hacer la transición a nuevas formas de trabajar cuando lo desee.
Vamos a crear conjuntamente flexibilidad para hacer la transición a nuevas formas de trabajar y alcanzar sus objetivos estratégicos más rápido.
Use la nueva y mejorada tecnología que se ofrece en las últimas versiones y lanzamientos de software.
Regístrese para mantenerse informado sobre las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con Mis notificaciones.
Evalúe los requisitos de computación y almacenamiento en la nube pública, teniendo en cuenta los planes de ahorro negociados y los descuentos de los proveedores.