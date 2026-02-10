Descargar software y solicitar medios

Cuando compra software de IBM, es la elección correcta y la mejor opción para su negocio.
Asegúrese de que sigue siendo la opción correcta año tras año renovando y utilizando sus beneficios de IBM Software Subscription and Support para actualizar a las últimas versiones de su software de IBM a medida que se lanzan.
Inicie sesión en su sitio de PAO y seleccione Descarga de software en el menú.
Si usted es responsable de las descargas de software para su sitio, necesitará
Visite Passport Advantage Online for Customers para obtener información sobre cómo solicitar acceso a PAO.
Como puede ver, la experiencia de descargas de software le proporciona dos paneles de navegación.
El panel izquierdo le permite:
El panel derecho es donde se descarga el software
Busque por nombre de producto, descripción o número de pieza, o desplácese por una lista de su software autorizado para localizar y seleccionar un producto específico.
Nota:
Pase el cursor sobre un producto; en este caso IBM App Connect Enterprise, y haga clic en
En la pantalla Ver más resultados, haga clic en "Continuar"
Revise sus especificaciones de descarga y, si es necesario, realice cambios
Desplácese hasta el resumen de descargas y, cuando esté listo, haga clic en Continuar con la descarga.
Elija su método de descarga y acepte los términos y condiciones.
Haga clic en Descargar. Las descargas se iniciarán en una nueva pestaña, por lo que es posible que tenga que permitir las ventanas emergentes.
Desde la página de descarga de software,