Descargar software y solicitar medios

Un diseño geométrico azul y negro con efecto 3D.

Experimente la comodidad del acceso de descarga a su software autorizado de IBM.
Iniciar sesión para descargar software

Descripción general

Cuando compra software de IBM, es la elección correcta y la mejor opción para su negocio.

Asegúrese de que sigue siendo la opción correcta año tras año renovando y utilizando sus beneficios de IBM Software Subscription and Support para actualizar a las últimas versiones de su software de IBM a medida que se lanzan.

Paso a paso por la experiencia de descarga del software

Iniciar sesión

Inicie sesión en su sitio de PAO y seleccione Descarga de software en el menú.

  1. Menú superior
  2. Mosaico Encuéntrelo rápido o
  3. Lista de enlaces rápidos

Si usted es responsable de las descargas de software para su sitio, necesitará

  • un ID y contraseña de IBM
  • acceso a su sitio de Passport Advantage Online (PAO)
  • autorización de su contacto principal o contacto secundario del sitio para descargar software y
  • cobertura activa de IBM Software Subscription and Support

Visite Passport Advantage Online for Customers para obtener información sobre cómo solicitar acceso a PAO.

Descargas de software

Como puede ver, la experiencia de descargas de software le proporciona dos paneles de navegación.

El panel izquierdo le permite:

  • Ir a la página de inicio del programa Passport Online
  • Suscribirse para recibir actualizaciones y notificaciones
  • Ir a Fix Central
  • Ponerse en contacto con atención al cliente electrónico
  • Visite el soporte de IBM
  • Acceder a datos de uso de software
  • Solicitar medios

El panel derecho es donde se descarga el software

Buscar

Busque por nombre de producto, descripción o número de pieza, o desplácese por una lista de su software autorizado para localizar y seleccionar un producto específico.

Nota:

  • Algunos productos no son elegibles para descargarse desde PAO.
  • El software de contenedor se indica mediante un ícono a la derecha del nombre del producto que le permite
    • Consultar los números de pedido que puede vincular a su cuenta de Red Hat
    • Opciones de instalación y descarga de contenedores
    • Clave de acceso activa para iniciar sesión en el registro de imágenes y recuperar en parte o totalmente el software de contenedor que posea

Pase el cursor sobre un producto; en este caso IBM App Connect Enterprise, y haga clic en

  1. La flecha hacia abajo para mostrar una lista de eAssemblies
  2. "Ver más" para continuar

En la pantalla Ver más resultados, haga clic en "Continuar"

Revise sus especificaciones de descarga y, si es necesario, realice cambios

Continuar con la descarga

Desplácese hasta el resumen de descargas y, cuando esté listo, haga clic en Continuar con la descarga.

Elija su método de descarga y acepte los términos y condiciones.

Haga clic en Descargar. Las descargas se iniciarán en una nueva pestaña, por lo que es posible que tenga que permitir las ventanas emergentes.

Desde la página de descarga de software,

  • Seleccione el enlace "Solicitar medios" en el panel de navegación izquierdo.
  • Seleccione su número de Acuerdo de Passport Advantage del menú desplegable y haga clic en "Continuar".
  • Aquí puede buscar por número de pieza o descripción de la pieza o buscar su software autorizado.
  • Seleccione los medios que desea pedir.
  • Acepte los términos y condiciones.
  • Haga clic en "Agregar al carrito".
  • Cuando esté listo, puede finalizar la compra o guardar los artículos en su carrito.

Recursos

Primer plano de dos colegas que interactúan junto a una computadora portátil
Revise Fix Central y los sitios de descarga de programas de software en la Política de descargas de IBM.
Una mujer sonriente trabajando en una computadora portátil al aire libre
Obtenga actualizaciones y mejoras de su software autorizado de IBM
Dos colegas chocan los puños frente a las pantallas de unas computadoras
Renueve su S&S para continuar accediendo a actualizaciones y soporte