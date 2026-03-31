Red Hat IA on IBM Cloud

Acelere su estrategia de IA y nube híbrida con una plataforma segura, escalable y abierta desarrollada por IBM y Red Hat. 

Escalable. Preparada para la IA. Abierta. Flexible.

Vea las ofertas de IA de Red Hat Comience con InstructLab
Ilustración de cuadrados y rectángulos en tonos azules que forman un patrón geométrico de dos capas

Soluciones preparados para la IA de Red Hat e IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud proporciona una forma coherente y segura de crear, entrenar, personalizar y desplegar cargas de trabajo de IA y machine learning en entornos de nube híbrida. La cartera combina la innovación de código abierto con una infraestructura en la nube de nivel empresarial, lo que ayuda a los equipos de TI a reducir la complejidad operativa y acelerar la adopción de la IA. Esta cartera está diseñada para organizaciones que necesitan una infraestructura de IA confiable y una ruta más rápida desde el prototipo hasta la producción.
Personalización

Personalice modelos con sus propios datos empresariales.
Cargas de trabajo de IA

Despliegue cargas de trabajo de IA en una plataforma de nube híbrida coherente.
Optimizado para GPU

Escale el entrenamiento y la inferencia con una infraestructura optimizada para GPU.
Gobernanza

Aplique seguridad, gobernanza y cumplimiento en todos los entornos.

Red Hat AI ofrece soluciones en IBM Cloud

Una plataforma de IA abierta, híbrida y de nivel empresarial. Tres soluciones.

 Profundice en nuestro resumen de la solución Red Hat AI en IBM Cloud

Cree, despliegue y gestione aplicaciones de IA a escala

OpenShift AI on IBM Cloud combina Red Hat OpenShift con herramientas integradas de MLOps e IA generativa. Ofrece una plataforma coherente basada en Kubernetes para gestionar cargas de trabajo de IA en entornos de nube híbrida.

Capacidades clave:

  • Infraestructura optimizada para el entrenamiento y la inferencia de IA

  • Pipelines integrados para la gestión del ciclo de vida del modelo de extremo a extremo

  • Opciones de computación habilitadas para GPU con autoescalado inteligente

  • Seguridad, cumplimiento y observabilidad de nivel empresarial

  • Soporte unificado proporcionado conjuntamente por IBM y Red Hat

OpenShift AI proporciona una base confiable y segura para las operaciones de IA y el despliegue de producción.

Un sistema operativo seguro y de alto rendimiento para cargas de trabajo de IA

Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) ofrece un entorno estable para ejecutar y personalizar LLM en la nube, el centro de datos y las ubicaciones perimetrales. Incluye la familia de modelos de código abierto Granite y las herramientas InstructLab, lo que brinda a los equipos un entorno de desarrollo y despliegue de IA listo para usar.

Capacidades clave:

  • Seguridad empresarial y gestión del ciclo de vida
  • Soporte optimizado para GPU y aceleradores de IA
  • Despliegues portátiles en la nube híbrida
  • Operaciones constantes alineadas con los procesos estándar de RHEL

RHEL AI proporciona una base segura y previsible para las cargas de trabajo de IA empresarial.

Logotipos de IBM y Red Hat

Personalice los modelos de IA empresarial con un servicio gestionado

Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud es un servicio totalmente gestionado que le permite personalizar modelos de lenguaje grandes sin necesidad de un reentrenamiento completo. Utiliza la generación de instrucciones sintéticas para agregar nuevos comportamientos, habilidades y conocimientos de dominio, lo que ayuda a reducir los costos de GPU y acelerar el desarrollo de modelos.

Capacidades clave de InstructLab:

  • Personalización de modelos con datos empresariales
  • Menores requisitos de infraestructura que el ajuste tradicional
  • Entorno seguro de IBM Cloud para la protección de datos
  • Flujos de trabajo estandarizados entre equipos

InstructLab proporciona una forma más rápida de crear modelos de IA que se adapten a las necesidades de su negocio y a los requisitos de gobernanza.

Por qué Red Hat IA on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud ofrece una base segura, coherente y escalable para trasladar las cargas de trabajo de IA de la fase piloto a la producción en su nube híbrida.
Acelere la adopción de la IA

Las herramientas optimizadas y los flujos de trabajo automatizados ayudan a reducir el tiempo de producción y simplifican la personalización del modelo.

 Coherencia de la nube híbrida

Una experiencia operativa unificada en la nube y on premises ayuda a los equipos a desplegar y gestionar la IA de forma más confiable.

 Seguridad empresarial y cumplimiento

Los controles integrados garantizan el cumplimiento de los requisitos de protección de datos, gobernanza y normativos para cargas de trabajo confidenciales.

 Infraestructura escalable de IA

La computación, el almacenamiento y las redes optimizados para GPU ofrecen el rendimiento necesario para el entrenamiento y la inferencia a escala.

 IA confiable y precisa

Los datos de alta calidad, los modelos validados y las sólidas opciones de despliegue ayudan a mejorar la precisión del sistema y la toma de decisiones.

 Menores costos operativos

La infraestructura optimizada y los métodos de personalización de modelos más eficientes ayudan a reducir el uso de recursos y los costos generales.

 Creados para la protección

Los controles de seguridad y privacidad contribuyen a cumplir con los requisitos normativos.

 Plataforma de IA integral

Desde los servidores y el almacenamiento hasta la orquestación y la gestión del ciclo de vida de los modelos, la plataforma reduce la complejidad y garantiza la coherencia de las operaciones.

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