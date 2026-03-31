Red Hat IA on IBM Cloud

Acelere su estrategia de IA y nube híbrida con una plataforma segura, escalable y abierta desarrollada por IBM y Red Hat.
Escalable. Preparada para la IA. Abierta. Flexible.
Red Hat AI on IBM Cloud proporciona una forma coherente y segura de crear, entrenar, personalizar y desplegar cargas de trabajo de IA y machine learning en entornos de nube híbrida. La cartera combina la innovación de código abierto con una infraestructura en la nube de nivel empresarial, lo que ayuda a los equipos de TI a reducir la complejidad operativa y acelerar la adopción de la IA. Esta cartera está diseñada para organizaciones que necesitan una infraestructura de IA confiable y una ruta más rápida desde el prototipo hasta la producción.
Personalice modelos con sus propios datos empresariales.
Despliegue cargas de trabajo de IA en una plataforma de nube híbrida coherente.
Escale el entrenamiento y la inferencia con una infraestructura optimizada para GPU.
Aplique seguridad, gobernanza y cumplimiento en todos los entornos.
Una plataforma de IA abierta, híbrida y de nivel empresarial. Tres soluciones.
OpenShift AI on IBM Cloud combina Red Hat OpenShift con herramientas integradas de MLOps e IA generativa. Ofrece una plataforma coherente basada en Kubernetes para gestionar cargas de trabajo de IA en entornos de nube híbrida.
Capacidades clave:
Infraestructura optimizada para el entrenamiento y la inferencia de IA
Pipelines integrados para la gestión del ciclo de vida del modelo de extremo a extremo
Opciones de computación habilitadas para GPU con autoescalado inteligente
Seguridad, cumplimiento y observabilidad de nivel empresarial
Soporte unificado proporcionado conjuntamente por IBM y Red Hat
OpenShift AI proporciona una base confiable y segura para las operaciones de IA y el despliegue de producción.
Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) ofrece un entorno estable para ejecutar y personalizar LLM en la nube, el centro de datos y las ubicaciones perimetrales. Incluye la familia de modelos de código abierto Granite y las herramientas InstructLab, lo que brinda a los equipos un entorno de desarrollo y despliegue de IA listo para usar.
Capacidades clave:
RHEL AI proporciona una base segura y previsible para las cargas de trabajo de IA empresarial.
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud es un servicio totalmente gestionado que le permite personalizar modelos de lenguaje grandes sin necesidad de un reentrenamiento completo. Utiliza la generación de instrucciones sintéticas para agregar nuevos comportamientos, habilidades y conocimientos de dominio, lo que ayuda a reducir los costos de GPU y acelerar el desarrollo de modelos.
Capacidades clave de InstructLab:
InstructLab proporciona una forma más rápida de crear modelos de IA que se adapten a las necesidades de su negocio y a los requisitos de gobernanza.
Red Hat AI on IBM Cloud ofrece una base segura, coherente y escalable para trasladar las cargas de trabajo de IA de la fase piloto a la producción en su nube híbrida.
Las herramientas optimizadas y los flujos de trabajo automatizados ayudan a reducir el tiempo de producción y simplifican la personalización del modelo.
Una experiencia operativa unificada en la nube y on premises ayuda a los equipos a desplegar y gestionar la IA de forma más confiable.
Los controles integrados garantizan el cumplimiento de los requisitos de protección de datos, gobernanza y normativos para cargas de trabajo confidenciales.
La computación, el almacenamiento y las redes optimizados para GPU ofrecen el rendimiento necesario para el entrenamiento y la inferencia a escala.
Los datos de alta calidad, los modelos validados y las sólidas opciones de despliegue ayudan a mejorar la precisión del sistema y la toma de decisiones.
La infraestructura optimizada y los métodos de personalización de modelos más eficientes ayudan a reducir el uso de recursos y los costos generales.
Los controles de seguridad y privacidad contribuyen a cumplir con los requisitos normativos.
Desde los servidores y el almacenamiento hasta la orquestación y la gestión del ciclo de vida de los modelos, la plataforma reduce la complejidad y garantiza la coherencia de las operaciones.