Red Hat IA on IBM Cloud

OpenShift AI on IBM Cloud combina Red Hat OpenShift con herramientas integradas de MLOps e IA generativa. Ofrece una plataforma coherente basada en Kubernetes para gestionar cargas de trabajo de IA en entornos de nube híbrida.

Capacidades clave:

Infraestructura optimizada para el entrenamiento y la inferencia de IA

Pipelines integrados para la gestión del ciclo de vida del modelo de extremo a extremo

Opciones de computación habilitadas para GPU con autoescalado inteligente

Seguridad, cumplimiento y observabilidad de nivel empresarial

Soporte unificado proporcionado conjuntamente por IBM y Red Hat

OpenShift AI proporciona una base confiable y segura para las operaciones de IA y el despliegue de producción.