IBM Decision Optimization representa una familia de software de optimización que ofrece capacidades de análisis prescriptivo para ayudarle a tomar mejores decisiones y ofrecer mejores resultados de negocio.
Obtenga flexibilidad de implementación adicional ejecutando estos productos en IBM Cloud Pak® for Data, una plataforma de IA y datos en contenedores que le permite construir y ejecutar modelos de optimización en cualquier nube y en entorno local.
Acelere la elaboración de modelos de optimización con un entorno de desarrollo integrado, potentes solucionadores de optimización y soporte para múltiples enfoques de elaboración de modelos de optimización.
Combine la optimización y el aprendizaje automático en un entorno unificado que le ofrece funciones de elaboración de modelos para la optimización infundidas con IA.
Cree y despliegue aplicaciones de soporte de decisiones de integrales mediante una GUI, herramientas de colaboración, análisis hipotéticos, soporte para modelos de datos de aplicaciones y opciones de arquitectura de despliegue flexible.
Utilice el motor IBM CPLEX® Optimizer on IBM z/OS® para resolver modelos de programación matemática como MIP/MIQCP con la API de C y C++ para la elaboración de modelos.
Simplifique las decisiones complejas con software de inteligencia de decisiones para brindar servicios financieros precisos y oportunos. Descubra cómo los analytics prescriptivos ayudan a ofrecer mejores servicios financieros.
Ayude a prepararse para circunstancias imprevistas con mayor precisión. Acorte el tiempo total de viaje y mejore la experiencia del cliente a través de la optimización de rutas.
Reduzca la incertidumbre cuando se encuentre con condiciones de producción en constante cambio. Optimice los resultados y prepárese mejor para el futuro usando analytics de decisión.
Lea cómo un cliente de IBM utilizó Decision Optimization para optimizar los procesos de una tienda minorista.
Ayude a reducir los costos utilizando técnicas prescriptivas para evaluar millones de casos "hipotéticos" para evaluar el impacto. Obtenga orientación para tomar mejores decisiones para los pacientes.
Utilice técnicas de analytics prescriptivos y aprendizaje automático para mejorar la planificación y programación de recursos. Actúe para ayudar a reducir o eliminar sanciones e impulsar mejores resultados de negocio con la utilización inteligente de la red.
Comience con un tutorial de inicio rápido para ver cómo puede crear y ejecutar modelos de Decision Optimization o reservar una reunión con un experto de IBM para analizar cómo el software de optimización puede ayudar a brindar mejores resultados de negocio.