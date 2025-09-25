Decision optimization

Transforme la toma de decisiones empresariales con potentes soluciones de optimización
Tutorial de inicio rápido
¿Por qué Decision Optimization?

IBM Decision Optimization representa una familia de software de optimización que ofrece capacidades de análisis prescriptivo para ayudarle a tomar mejores decisiones y ofrecer mejores resultados de negocio.

Obtenga flexibilidad de implementación adicional ejecutando estos productos en IBM Cloud Pak® for Data, una plataforma de IA y datos en contenedores que le permite construir y ejecutar modelos de optimización en cualquier nube y en entorno local.

Productos destacados IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio

Acelere la elaboración de modelos de optimización con un entorno de desarrollo integrado, potentes solucionadores de optimización y soporte para múltiples enfoques de elaboración de modelos de optimización.

Combine la optimización y el aprendizaje automático en un entorno unificado que le ofrece funciones de elaboración de  modelos para la optimización infundidas con IA.

Cree y despliegue aplicaciones de soporte de decisiones de integrales mediante una GUI, herramientas de colaboración, análisis hipotéticos, soporte para modelos de datos de aplicaciones y opciones de arquitectura de despliegue flexible.

Utilice el motor IBM CPLEX® Optimizer on IBM z/OS® para resolver modelos de programación matemática como MIP/MIQCP con la API de C y C++ para la elaboración de modelos.

Caso de uso

Financiero Viajes y transporte Fabricación Minoristas Atención médica Energía y servicios públicos
Historias de éxito del cliente 
Vista aérea de trabajadores del sitio de construcción y maquinaria
Menores costos de fabricación, almacenamiento y distribución
ÇimSA utilizó el software de optimización de IBM para ejecutar escenarios hipotéticos complejos rápidamente, a fin de optimizar las decisiones comerciales para mejorar el servicio al cliente y reducir los costos.
Cargador frontal en sitio de cantera arenosa
Acelere el proceso de fabricación con analytics prescriptivos
Lea cómo los modelos de optimización de decisiones ayudan a reducir el proceso de doblado de arcilla de días a segundos.
Vista aérea de un gran almacén de distribución con muelles de carga y muchos camiones
FleetPride acelera el inventario y aumenta los ingresos
Al transformar la gestión de su cadena de suministro con analytics, FleetPride se mueve más rápido y gasta menos.
Recursos Solicite ayuda a otros usuarios
Obtenga respuestas de expertos de todo el mundo en la comunidad de Decision Optimization.
Validación técnica de ESG
Prediga y optimice con IBM Decision Optimization for IBM Watson Studio y IBM Cloud Pak for Data.
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
Explore mejores procesos de toma de decisiones, como la planificación operativa, estratégica y la programación.
Mejores formas de tomar decisiones más inteligentes
Aproveche las capacidades de optimización de decisiones dentro de IBM Watson Studio.
Comience con la optimización de decisiones en IBM Cloud Pak® for Data
Descubra cómo puede utilizar la optimización de decisiones en IBM Cloud Pak for Data, incluida la configuración de un entorno para nuevos usuarios.
Boletín de soporte para IBM Decision Optimization
Revise los documentos más populares de IBM Decision Optimization para responder a sus preguntas relacionadas con la optimización de decisiones.
Dé el siguiente paso

Comience con un tutorial de inicio rápido para ver cómo puede crear y ejecutar modelos de Decision Optimization o reservar una reunión con un experto de IBM para analizar cómo el software de optimización puede ayudar a brindar mejores resultados de negocio.