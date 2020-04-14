Como sabe cualquier ejecutivo de servicios financieros, mejorar los resultados del negocio con decisiones precisas y oportunas es mucho más difícil de lo que parece. Una multitud de factores pueden obstaculizar el logro de la combinación óptima de ahorro de costos, mitigación de riesgos, rentabilidad y satisfacción del cliente, incluida la velocidad de la Tecnología, los nuevos participantes en el mercado y los requisitos normativos en constante cambio.
Incluso si ha mejorado sus decisiones comerciales con análisis predictivos, es posible que no esté teniendo en cuenta todos los riesgos e incertidumbres presentes en el escenario financiero actual. Por ejemplo, puede que no estés considerando cómo conceder demasiadas líneas de crédito o subvalorar los préstamos puede afectar a otras áreas de tu negocio, como el departamento de cobros.
Es por eso que tanto las empresas tradicionales como las startups de tecnología financiera están recurriendo a la tecnología de optimización de decisiones para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. El software de optimización de decisiones ofrece capacidades de analítica preventiva utilizando algoritmos matemáticos complejos y técnicas de IA para recomendar planes de acción óptimos. Puede optimizar las compensaciones entre los objetivos comerciales, como reducir los costos de atención al cliente o mejorar la satisfacción del cliente, y determinar el mejor curso de acción en cada situación.
Decision optimization es ideal para las organizaciones financieras que luchan por tomar decisiones comerciales de manera más rápida y eficiente, al tiempo que las alinean con objetivos comerciales, como reducir costos, impulsar la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Esta tecnología puede descubrir nuevas formas de impulsar las ganancias y centrarse en el cliente, al tiempo que continúa proporcionando nuevos insights que pueden amplificar los resultados incluso después de que se haya alcanzado el retorno de la inversión (ROI) inicial.
Considere estos ejemplos del mundo real en tres de los tipos de aplicaciones más comunes:
Muchas empresas buscan reducir los costos operativos y mejorar la velocidad y la seguridad del procesamiento. Esto suele ocurrir en las firmas de trading o bolsas financieras, donde mantener tanto la transparencia como la confidencialidad durante el proceso de compensación y liquidación debe equilibrar con los requisitos regulatorios. La optimización de decisiones ofrece innovación técnica y de infraestructura que puede reducir o incluso eliminar la intervención humana donde ralentizaría o negaría el valor de la decisión.
Valor en riesgo condicional (CVaR): una empresa global de servicios financieros con activos de más de 1.4 billones de dólares necesitaba cumplir con los estándares de las pruebas de estrés de la Reserva Federal para demostrar su capacidad de mantenerse estable a lo largo de diversas fluctuaciones económicas y obtener la aprobación para aumentar los dividendos. Al crear una simulación para las pruebas de estrés utilizando decision optimization, el banco cumplió con los estándares.
Optimización de garantías: un gran banco europeo redujo los costos de los clientes y aumentó el negocio a través de la optimización de la gestión de garantías basada en analítica preventiva, logrando un ahorro de 5.3 puntos básicos por encima de las mejores prácticas "más baratas de entregar".
Los clientes bancarios de hoy están más informados y son más móviles que nunca. Tienen una gran cantidad de opciones y compran cuidadosamente productos bancarios, incluidas cuentas corrientes y de ahorro, préstamos y productos de inversión. Estos clientes esperan que sus datos se empaqueten en consejos y beneficios personalizados, adaptados a sus objetivos financieros y necesidades personales.
Ventas: un gran banco en España con más de 90 millones de clientes en todo el mundo utiliza la optimización de decisiones para mejorar la atención al cliente e impulsar las ventas. Al filtrar varios millones de oportunidades de ventas y seleccionar solo las que probablemente generen nuevas ventas, el banco puede optimizar su red de ventas sin arriesgar las relaciones con los clientes. Los resultados son una mayor satisfacción del cliente y un mayor ROI bancario.
Los bancos pueden enfrentarse al reto de desarrollar nuevos productos y soluciones que satisfagan las necesidades financieras inmediatas de los clientes. En un entorno competitivo en el que las empresas fintech están invadiendo, la decision optimization ofrece la velocidad y la innovación que las empresas necesitan para diferenciar sus negocios.
Configuración de préstamos: un banco de venta minorista quería mejorar la eficiencia del procesamiento de préstamos y encontrar una mejor combinación de préstamos para satisfacer la demanda de los clientes. La aplicación de una solución de decision optimization le permitió aumentar el tamaño promedio de los préstamos en un 15 por ciento, reducir el tiempo de financiamiento de 21 a ocho días, reducir los costos de suscripción en un 78 por ciento y lograr un aumento de un factor de cuatro en el volumen mensual de préstamos.
Precios de derivados: una solución basada en la optimización determina rápidamente las operaciones de derivados a mediano y corto plazo e identifica las coberturas de menor costo y los riesgos no cubiertos, lo que reduce los precios de las operaciones y el tiempo de decisión en un 83 por ciento y cuantifica el costo de los riesgos.
Todas estas soluciones tienen una cosa en común: se crearon con IBM Decision Optimization, que aporta una potente tecnología de optimización a la corriente principal para el uso empresarial diario.
A medida que las empresas financieras se mueven para transformar su inteligencia en acción, la optimización matemática se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para la planificación estratégica y operativa. Los gestores de cartera y otros profesionales bancarios pueden utilizar la tecnología de IBM para explorar escenarios en una fracción del tiempo, acelerando las decisiones y mejorando los resultados.
Vea la infografía para aprender más sobre el retorno de la inversión (ROI) de IBM Decision Optimization y explorar cómo los equipos de ciencia de datos pueden capitalizar el poder de la analítica preventiva mediante la optimización.
