Como sabe cualquier ejecutivo de servicios financieros, mejorar los resultados del negocio con decisiones precisas y oportunas es mucho más difícil de lo que parece. Una multitud de factores pueden obstaculizar el logro de la combinación óptima de ahorro de costos, mitigación de riesgos, rentabilidad y satisfacción del cliente, incluida la velocidad de la Tecnología, los nuevos participantes en el mercado y los requisitos normativos en constante cambio.

Incluso si ha mejorado sus decisiones comerciales con análisis predictivos, es posible que no esté teniendo en cuenta todos los riesgos e incertidumbres presentes en el escenario financiero actual. Por ejemplo, puede que no estés considerando cómo conceder demasiadas líneas de crédito o subvalorar los préstamos puede afectar a otras áreas de tu negocio, como el departamento de cobros.

Es por eso que tanto las empresas tradicionales como las startups de tecnología financiera están recurriendo a la tecnología de optimización de decisiones para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. El software de optimización de decisiones ofrece capacidades de analítica preventiva utilizando algoritmos matemáticos complejos y técnicas de IA para recomendar planes de acción óptimos. Puede optimizar las compensaciones entre los objetivos comerciales, como reducir los costos de atención al cliente o mejorar la satisfacción del cliente, y determinar el mejor curso de acción en cada situación.