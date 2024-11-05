Los informes de control de organización de servicios (SOC) son informes independientes de terceros emitidos por asesores certificados por el American Institute of Certified Public Accountants AICPA,) que abordan el riesgo asociado con un servicio tercerizado. El AICPA ha establecido Trust Services Criteria (TSC) para la seguridad, disponibilidad, integridad de procesamiento, confidencialidad y privacidad, contra los cuales las organizaciones de servicios pueden ser evaluadas.

Un informe SOC 2 evalúa los controles internos que una organización ha implementado para proteger los datos propiedad del cliente y proporciona detalles sobre la naturaleza de esos controles internos.

Informes y otra documentación

Comuníquese con un representante de IBM para solicitar los informes SOC 2 de IBM® Public Cloud (Infraestructure, VPC y PaaS).