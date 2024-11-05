Los informes de control de organización de servicios (SOC) son informes independientes de terceros emitidos por asesores certificados por el American Institute of Certified Public Accountants AICPA,) que abordan el riesgo asociado con un servicio tercerizado. El AICPA ha establecido Trust Services Criteria (TSC) para la seguridad, disponibilidad, integridad de procesamiento, confidencialidad y privacidad, contra los cuales las organizaciones de servicios pueden ser evaluadas.
Un informe SOC 2 evalúa los controles internos que una organización ha implementado para proteger los datos propiedad del cliente y proporciona detalles sobre la naturaleza de esos controles internos.
Informes y otra documentación
Comuníquese con un representante de IBM para solicitar los informes SOC 2 de IBM® Public Cloud (Infraestructure, VPC y PaaS).
Se puede proporcionar un informe SOC 2 para los servicios de IBM que han implementado controles de acuerdo con sus Principios de servicio de confianza seleccionados. El informe SOC 2 demuestra que IBM diseñó controles para los Principios de servicio de confianza seleccionados de manera adecuada y que los controles funcionaron de manera eficaz durante el periodo del informe.
Los servicios que se enumeran a continuación cuentan con un informe SOC 2 Tipo 2 disponible, lo que representa un periodo durante el cual se evaluaron los controles. Como tales informes representan un periodo de evaluación en el pasado, una carta de puente puede acompañar un informe SOC 2 Tipo 2, en el que IBM declara el desempeño continuo del control de servicio desde que finalizó el último periodo del informe.
IBM Service Descripciones (SDs) indica si una oferta determinada mantiene el estado de cumplimiento de SOC 2 Tipo 2. Los servicios a continuación emiten informes SOC 2 Tipo 2 al menos una vez al año.
Consulte la descripción del sistema de IBM Cloud Infrastructure (PDF, 1.1 MB)
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.