IBM Cloud Private Path

Conéctese de forma segura a servicios gestionados de IBM y servicios de terceros

Descripción general

La conectividad de red privada es esencial para los clientes de IBM Cloud que priorizan la privacidad, la seguridad y el cumplimiento.

A través de los servicios de Private Path para VPC, los proveedores pueden entregar sus servicios de nube y en las instalaciones mediante la red troncal de IBM® Cloud Private, lo que garantiza interacciones seguras y privadas para los consumidores.

    Conectividad segura a los servicios

    Conéctese de forma segura a servicios alojados en IBM Cloud VPC, on premises u otras ubicaciones externas accesibles.
    Aloje servicios gestionados en IBM Cloud

    Despliegue rápidamente servicios gestionados en IBM® Cloud y proporcione acceso basado en políticas a sus consumidores.
    Mantenga el cumplimiento normativo

    Proporcione soluciones que cumplan con los estándares y requisitos normativos.
    Experiencia totalmente gestionada

    El servicio Private Path ofrece una experiencia totalmente gestionada, lo que ayuda a los clientes a reducir los gastos generales operativos.

    Audiencia

    Proveedor

    "Quiero proporcionar conectividad privada para mis servicios desplegados en IBM Cloud, on premises u otras nubes con control de acceso granular y seguridad".
    Consumidor

    “Quiero acceder de forma privada a un servicio de IBM o de mi proveedor, desplegado en la nube u on premises. No quiero que los proveedores inicien conexiones nuevamente a mis recursos, sino que los datos atraviesen la red de IBM Cloud para reducir los riesgos de seguridad”.

    Características

    Conectividad segura a los servicios

    Conéctese de forma segura a servicios alojados en IBM Cloud VPC, on premises u otras ubicaciones externas accesibles.

    Casos de uso

    Private Path Acceda a un servicio de un tercero o socio de IBM desde la VPC de un consumidor

    Los socios de IBM Cloud y los proveedores de servicios externos pueden alojar sus servicios y aplicaciones, liderados por un equilibrador de carga de red Private Path en IBM Cloud VPC. Los consumidores acceden a un servicio a través de una puerta de enlace de endpoint privado virtual (VPE) en su propia VPC. 

         Aprenda a acceder a un tercero
    Private Path Acceda a un servicio desplegado on premises desde la VPC de un consumidor

    El balanceador de carga de red Private Path permite la conectividad con el servicio on-prem de un proveedor agregando un balanceador de carga de aplicación como miembro del grupo. El equilibrador de carga de aplicación puede apuntar a las instancias de servicio on-prem deseadas, conectadas a través de Direct Link. Los consumidores pueden acceder a los servicios de un proveedor alojados on-prem o en otras nubes desde su VPC.

         Aprenda a acceder a un servicio on-prem
    Puertas de enlace de endpoint de ruta privada virtual Acceda a los servicios de IBM desde la VPC de un consumidor

    Los consumidores pueden acceder a los servicios en la nube de IBM Cloud a través de una puerta de enlace VPE, que mantiene el tráfico dentro de la red troncal de IBM Cloud y fuera de Internet.

         Aprenda a acceder a los servicios de IBM Cloud
    Private Path Habilite el servicio en la nube de IBM para conectarse a la VPC de un proveedor

    Private Path permite una conectividad segura entre un servicio en la nube de IBM y la VPC de un proveedor sin comprometer la seguridad. Por ejemplo, una VPC sin servidor puede acceder a instancias de Virtual Servers y aplicaciones dentro de la VPC del proveedor.

         Aprenda a habilitar el servicio IBM Cloud
    Dé el siguiente paso

    Pruebe IBM Cloud Private Path hoy mismo.

