IBM Cloud Private Path

La conectividad de red privada es esencial para los clientes de IBM Cloud que priorizan la privacidad, la seguridad y el cumplimiento.
A través de los servicios de Private Path para VPC, los proveedores pueden entregar sus servicios de nube y en las instalaciones mediante la red troncal de IBM® Cloud Private, lo que garantiza interacciones seguras y privadas para los consumidores.
Conéctese de forma segura a servicios alojados en IBM Cloud VPC, on premises u otras ubicaciones externas accesibles.
Despliegue rápidamente servicios gestionados en IBM® Cloud y proporcione acceso basado en políticas a sus consumidores.
Proporcione soluciones que cumplan con los estándares y requisitos normativos.
El servicio Private Path ofrece una experiencia totalmente gestionada, lo que ayuda a los clientes a reducir los gastos generales operativos.
"Quiero proporcionar conectividad privada para mis servicios desplegados en IBM Cloud, on premises u otras nubes con control de acceso granular y seguridad".
“Quiero acceder de forma privada a un servicio de IBM o de mi proveedor, desplegado en la nube u on premises. No quiero que los proveedores inicien conexiones nuevamente a mis recursos, sino que los datos atraviesen la red de IBM Cloud para reducir los riesgos de seguridad”.
