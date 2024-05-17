Los informes de Control de organización de servicios (SOC), también denominados informes de Control de sistema y organización, son informes independientes de terceros emitidos por asesores certificados por el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) para abordar el riesgo asociado con un servicio subcontratado. El AICPA ha establecido Trust Services Criteria (TSC) para la seguridad, disponibilidad, integridad de procesamiento, confidencialidad y privacidad, contra los cuales las organizaciones de servicios pueden ser evaluadas.

Un informe SOC 3 evalúa los controles internos que una organización ha implementado para proteger los datos propiedad del cliente y proporciona detalles sobre la naturaleza de esos controles internos. Tiene el mismo enfoque que el informe SOC 2, pero no incluye información confidencial ni revela detalles sobre controles internos. Los informes SOC 3 están destinados a usuarios que no necesitan la especificidad del informe SOC 2 y se pueden distribuir públicamente.

Informes y otra documentación