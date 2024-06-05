Los informes de control de organización de servicios (SOC) son informes independientes de terceros emitidos por asesores certificados por el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), que abordan los riesgos asociados con un servicio subcontratado.

Un informe SOC 1 detalla los controles internos de la organización sobre los datos propiedad del cliente involucrados en los informes financieros del cliente. El uso de informes está restringido y está destinado a las organizaciones y los auditores que auditan los estados financieros. Los informes SOC 1 no están destinados al público en general.

Las auditorías y los informes SOC 1 se basan en la Declaración sobre normas para encargos de certificación (SSAE 18) y las Normas internacionales para encargos de auditoría n.º 3402 (ISAE 3402).



Informes y otra documentación

Póngase en contacto con un representante de IBM para solicitar los informes SOC 1 de la nube pública de IBM, que tratan con infraestructura, VPC y PaaS.