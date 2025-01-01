IBM Cloud Database Services

Desbloquee la innovación con capacidades de base de datos como servicio altamente seguras y totalmente gestionadas en IBM Cloud
Las soluciones de bases de datos de IBM® Cloud significan resultados

Mediante los servicios IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), los expertos en bases de datos entregan y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que permite a los desarrolladores y al personal de TI centrarse en tareas de valor agregado y en el software y las operaciones de infraestructura de bases de datos, las actualizaciones y los procesos de copia de seguridad. Los expertos en IBM® Cloud Database proporcionan y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, liberando tiempo de los desarrolladores y del personal de TI para centrarse en otras prioridades.

IBM Cloud ofrece una amplia cartera de bases de datos relacionales y no relacionales (No-SQL) para dar soporte a la creación o migración de una amplia gama de tipos de aplicaciones en todas las industrias. Las bases de datos relacionales estructuran los datos en un formato tabular con un esquema fijo, mientras que las bases de datos no relacionales emplean esquemas flexibles, organizando los datos de forma diferente según el tipo de base de datos. Independientemente del tipo de base de datos no relacional, todas pretenden resolver los problemas de flexibilidad y escalabilidad inherentes a los modelos relacionales que no son ideales para formatos de datos no estructurados, como texto, video e imágenes.
Beneficios
Cartera completa de bases de datos nativas de la nube

Nuestras bases de datos comerciales y de código abierto admiten cualquier tipo de datos que traiga a IBM Cloud: estructurados, no estructurados, SQL, NoSQL, IoT, blockchain y muchos más. 

 

 
Bases de datos totalmente gestionadas

IBM Cloud Databases permite a los desarrolladores y a TI centrarse en desarrollar sus aplicaciones mientras IBM despliega operaciones de infraestructura, actualizaciones de software de bases de datos y copias de seguridad.
Bases de datos en la nube probadas por empresas

IBM Cloud Databases tienen una filosofía de diseño global a escala de nube híbrida para usar la elasticidad y flexibilidad de IBM Cloud.
Seguridad y cumplimiento listos para usar

Cifrado de datos en movimiento mediante Transport Layer Security (TLS) y cifrado en reposo para datos en disco y respaldos a lo largo de la integración con IBM® Key Protect o IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
IBM Cloud totalmente integrado

Integración completa con los servicios de IBM Cloud en computación, Observabilidad, Gestión de identidad y acceso para una Experiencia completa de desarrollador.
Soluciones IBM Cloud Databases for PostgreSQL
Una poderosa base de datos relacional de objetos de código abierto, altamente personalizable, con alta disponibilidad, orquestación de copias de seguridad, recuperación en un punto en el tiempo (PITR) y réplica de lectura con facilidad.
IBM Cloud Databases for MySQL
Cree aplicaciones web de importancia fundamental que ofrezcan un alto rendimiento con escalabilidad y seguridad. MySQL es el estándar de facto para sitios y aplicaciones sitio web, parte de la pila LAMP
IBM Db2 on Cloud
Una base de datos transacional de próxima generación. Confíe en un equipo de operaciones exclusivo, PITR y recuperación en caso de desastre de alta disponibilidad (HADR) con soporte de regiones multizona y escalamiento independiente.
Databases for MongoDB
Un almacén de documentos JSON NoSQL con un marco enriquecido de consulta y agregación.
Databases for Redis
La mejor base de datos en memoria para una velocidad y rendimiento ultrarrápidos.
Cloudant
Una base de datos de documentos JSON NoSQL escalable para aplicaciones web, móviles, IoT y sin servidor, basada en Apache CouchDB.
Databases for Elasticsearch
La respuesta a los desafíos de almacenamiento y recuperación de datos de alto volumen impulsados por búsquedas son Full-text Search, Vector Store.
Event Streams
Plataforma de transmisión de eventos construida sobre Apache Kafka de código abierto. Está disponible como servicio totalmente gestionado en IBM Cloud o localmente como parte de Event Automation.
Messages for RabbitMQ
Agente de mensajes (middleware) altamente robusto y más ampliamente desplegado en sistemas distribuidos.
Casos de uso Aplicaciones operativas

Las aplicaciones operativas aprovechan las bases de datos administradas para manejar las operaciones diarias del negocio mediante la captura y almacenamiento de datos en tiempo real sobre eventos operativos, lo que permite una toma de decisiones efectiva. Este enfoque es aplicable en diversas industrias, incluyendo logística, transporte, banca y comercio electrónico.

 Aplicaciones analíticas

Las aplicaciones analíticas diseccionan y analizan datos para fundamentar e impulsar la toma de decisiones empresariales en todas las industrias basadas en datos. Estas aplicaciones son vitales para tareas como precios y empaque en comercio electrónico, planificación y gestión de Recursos en fabricación, gestión de clientes y business intelligence en analytics, y Operaciones de IoT en logística, entre otras.

Casos de estudio

2mee Ltd.

IBM Cloud e IBM Garage ayudaron a 2mee a aumentar la comunicación humana mediante la proyección de imágenes holográficas en dispositivos digitales.
Etihad Airways

Etihad implementó un ambicioso proyecto de digitalización para crear experiencias de viaje memorables para sus huéspedes. IBM Public Cloud lo hizo posible.
Happiest Minds

Happiest Minds con IBM Cloud crea una solución integrada en su plataforma DCM con soluciones de kubernetes e IBM Cloud Databases que se ejecuta con una disponibilidad del 99.95 % y ha dado como resultado un 20 % de nuevas renovaciones de clientes y un crecimiento del 25 % en los ingresos.
OverBliq

OverBliq interesado en una experiencia de aplicación móvil atractiva y actualizada logra un tiempo de desarrollo de aplicaciones móviles un 50 % más rápido con una reducción de costos del 80 % en los costos típicos internos.
Booking.com

Preocupado por los formatos patentados y el bloqueo de proveedores en su plataforma de nube única, Booking.com administra la migración de sus cargas de trabajo críticas, como reservas e informes financieros, a un proveedor de nube de código abierto.
CRM.COM

Buscando un socio con un proveedor de nube que ofreciera una nube sólida, segura y confiable para alojar su software, CRM.COM encuentra en IBM Cloud PaaS una plataforma nativa de la nube rica en seguridad, escalable y disponible para admitir grandes volúmenes de suscriptores y procesamiento de transacciones en línea.
Recursos IBM Cloud Professional Architect
Desarrolle habilidades en materia de bases de datos a través de los cursos del plan de estudios de arquitecto profesional de IBM Cloud. Valide sus capacidades en un plan de estudios interactivo que lo prepara para la certificación de IBM Cloud.
Desarrollador profesional de IBM Cloud
Desarrolle habilidades en materia de bases de datos a través de los cursos del plan de estudios de desarrollador profesional de IBM Cloud. Este plan de estudios interactivo le ayuda a prepararse para la certificación de nivel profesional.
Guía del comprador de bases de datos
Revisa un conjunto de preguntas prácticas que toda empresa debe hacerse al elegir bases de datos de código abierto y propietarias,
Comunidad de usuarios de IBM Cloud
Acceda a expertos en Cloud databases de IBM y unir a otros gestores de operaciones de TI de nube, arquitectos de soluciones, SREs y otros profesionales.
Próximos pasos

Comience su viaje hacia la innovación con la cartera completa de servicios de base de datos de IBM Cloud Databases.

