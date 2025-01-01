Mediante los servicios IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), los expertos en bases de datos entregan y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que permite a los desarrolladores y al personal de TI centrarse en tareas de valor agregado y en el software y las operaciones de infraestructura de bases de datos, las actualizaciones y los procesos de copia de seguridad. Los expertos en IBM® Cloud Database proporcionan y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, liberando tiempo de los desarrolladores y del personal de TI para centrarse en otras prioridades.
IBM Cloud ofrece una amplia cartera de bases de datos relacionales y no relacionales (No-SQL) para dar soporte a la creación o migración de una amplia gama de tipos de aplicaciones en todas las industrias. Las bases de datos relacionales estructuran los datos en un formato tabular con un esquema fijo, mientras que las bases de datos no relacionales emplean esquemas flexibles, organizando los datos de forma diferente según el tipo de base de datos. Independientemente del tipo de base de datos no relacional, todas pretenden resolver los problemas de flexibilidad y escalabilidad inherentes a los modelos relacionales que no son ideales para formatos de datos no estructurados, como texto, video e imágenes.
Nuestras bases de datos comerciales y de código abierto admiten cualquier tipo de datos que traiga a IBM Cloud: estructurados, no estructurados, SQL, NoSQL, IoT, blockchain y muchos más.
IBM Cloud Databases permite a los desarrolladores y a TI centrarse en desarrollar sus aplicaciones mientras IBM despliega operaciones de infraestructura, actualizaciones de software de bases de datos y copias de seguridad.
IBM Cloud Databases tienen una filosofía de diseño global a escala de nube híbrida para usar la elasticidad y flexibilidad de IBM Cloud.
Cifrado de datos en movimiento mediante Transport Layer Security (TLS) y cifrado en reposo para datos en disco y respaldos a lo largo de la integración con IBM® Key Protect o IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
Integración completa con los servicios de IBM Cloud en computación, Observabilidad, Gestión de identidad y acceso para una Experiencia completa de desarrollador.
Las aplicaciones operativas aprovechan las bases de datos administradas para manejar las operaciones diarias del negocio mediante la captura y almacenamiento de datos en tiempo real sobre eventos operativos, lo que permite una toma de decisiones efectiva. Este enfoque es aplicable en diversas industrias, incluyendo logística, transporte, banca y comercio electrónico.
Las aplicaciones analíticas diseccionan y analizan datos para fundamentar e impulsar la toma de decisiones empresariales en todas las industrias basadas en datos. Estas aplicaciones son vitales para tareas como precios y empaque en comercio electrónico, planificación y gestión de Recursos en fabricación, gestión de clientes y business intelligence en analytics, y Operaciones de IoT en logística, entre otras.
IBM Cloud e IBM Garage ayudaron a 2mee a aumentar la comunicación humana mediante la proyección de imágenes holográficas en dispositivos digitales.
Etihad implementó un ambicioso proyecto de digitalización para crear experiencias de viaje memorables para sus huéspedes. IBM Public Cloud lo hizo posible.
Happiest Minds con IBM Cloud crea una solución integrada en su plataforma DCM con soluciones de kubernetes e IBM Cloud Databases que se ejecuta con una disponibilidad del 99.95 % y ha dado como resultado un 20 % de nuevas renovaciones de clientes y un crecimiento del 25 % en los ingresos.
OverBliq interesado en una experiencia de aplicación móvil atractiva y actualizada logra un tiempo de desarrollo de aplicaciones móviles un 50 % más rápido con una reducción de costos del 80 % en los costos típicos internos.
Preocupado por los formatos patentados y el bloqueo de proveedores en su plataforma de nube única, Booking.com administra la migración de sus cargas de trabajo críticas, como reservas e informes financieros, a un proveedor de nube de código abierto.
Buscando un socio con un proveedor de nube que ofreciera una nube sólida, segura y confiable para alojar su software, CRM.COM encuentra en IBM Cloud PaaS una plataforma nativa de la nube rica en seguridad, escalable y disponible para admitir grandes volúmenes de suscriptores y procesamiento de transacciones en línea.
Comience su viaje hacia la innovación con la cartera completa de servicios de base de datos de IBM Cloud Databases.