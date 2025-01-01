Mediante los servicios IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), los expertos en bases de datos entregan y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que permite a los desarrolladores y al personal de TI centrarse en tareas de valor agregado y en el software y las operaciones de infraestructura de bases de datos, las actualizaciones y los procesos de copia de seguridad. Los expertos en IBM® Cloud Database proporcionan y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, liberando tiempo de los desarrolladores y del personal de TI para centrarse en otras prioridades.



IBM Cloud ofrece una amplia cartera de bases de datos relacionales y no relacionales (No-SQL) para dar soporte a la creación o migración de una amplia gama de tipos de aplicaciones en todas las industrias. Las bases de datos relacionales estructuran los datos en un formato tabular con un esquema fijo, mientras que las bases de datos no relacionales emplean esquemas flexibles, organizando los datos de forma diferente según el tipo de base de datos. Independientemente del tipo de base de datos no relacional, todas pretenden resolver los problemas de flexibilidad y escalabilidad inherentes a los modelos relacionales que no son ideales para formatos de datos no estructurados, como texto, video e imágenes.