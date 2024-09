Al desarrollar la aplicación móvil Wenngarn, Sisyfos eligió IBM Cloud como entorno de hospedaje para su nueva plataforma OVERBLIQ. Al construir y desplegar la infraestructura en IBM Cloud, Sisyfos puede ofrecer a sus clientes una plataforma similar a WordPress para construir aplicaciones móviles ricas en contenido. Los clientes se centran en el desarrollo y la gestión de contenidos, mientras que Sisyfos ofrece soporte y alojamiento de soluciones como servicio (SaaS).

"Habíamos utilizado IBM Cloud en otros proyectos", afirma Jimmy Eriksson, director ejecutivo de Sisyfos. "Era la plataforma más barata y tenía todas las funciones que necesitábamos para crear una plataforma de aplicaciones móviles".

Robin Eriksson coincide: "Se adapta perfectamente a nuestras necesidades. Todo estaba muy bien empaquetado para alojar nuestra solución”.

Sisyfos utiliza IBM Cloud Kubernetes Service y varias ofertas de servicios gestionados de IBM Cloud, como IBM Certificate Manager, IBM Cloud Command Line Interface, IBM Cloud File Storage, IBM Cloud Log Analysis, IBM Cloud Monitoring with Sysdig e IBM Cloud Object Storage. La plataforma también incluye bases de datos críticas como IBM Cloud Databases for PostgreSQL e IBM Cloud Databases for Redis.

"Cuando hablamos con los desarrolladores, lo que realmente les gusta es la facilidad de desplegar las cosas en Kubernetes", continúa Robin Eriksson. "Si estábamos buscando otras soluciones, necesitaremos una oferta de infraestructura como servicio; necesitaremos alojar nuestras propias Virtual Machines e implementar Kubernetes nosotros mismos. Tendríamos que dar todos estos pasos adicionales sólo para llegar a donde estábamos desde el primer día con IBM Cloud”.

Robin Eriksson también promociona la flexibilidad y velocidad del servicio de IBM Cloud Object Storage. “Tenemos mucho contenido de imagen, y necesita estar disponible en varios formatos”, dice. “El almacenamiento de información hoy en día no es realmente un problema. Pero también necesitamos tener un acceso realmente rápido, en el que no solicitemos imágenes de un archivo. Necesitamos deshacernos de toda la latencia y tenerla en caché, así que cuando el usuario busca a una foto de un barco, inmediatamente ve un bote”.

El espectáculo (náutico) debe continuar

Ofrecer una solución de desarrollo rentable que permite a sus clientes lanzar rápidamente aplicaciones móviles interactivas basadas en contenido demostró su valor para Sisyfos durante la pandemia de COVID-19. Uno de esos clientes, Stockholmsmässan, el mayor organizador de eventos de Suecia, recurrió a Sisyfos para hacer que su convención anual de barcos fuera una realidad digital.

En 2020, la pandemia golpeó durante la feria comercial Allt för Sjön (All About Boats), celebrada a principios de marzo cada año. Señalando el comienzo de la temporada de navegación, atrae a más de 70,000 visitantes y 400 expositores. Para la feria de 2021, Stockholmsmässan necesitaba crear una aplicación móvil digital Allt för Sjön para reunir a esos visitantes y expositores, completamente en línea.

Como empresa cuyo enfoque está en convenciones presenciales, Stockholmsmässan necesitaba un profesional digital para que una convención en línea fuera un éxito. "No estamos estructurados para hacer nada en este campo porque no tenemos los desarrolladores y el soporte de aplicaciones internamente", dice Tommy Bryngelsson, gerente digital de Stockholmäsmssan. “Y creo firmemente que si existe, no deberías desarrollarlo tú mismo. Debes tratar de encontrar la mejor solución que se adapte a tus necesidades y luego adaptarla a la situación". Para Stockholmsmässan, esa solución era la plataforma OVERBLIQ y el soporte que recibió de Sisyfos.

Stockholmsmässan creó el contenido para la aplicación Allt för Sjön y luego invitó a los vendedores de estilo de vida de barcos y embarcaciones a agregar su propio contenido para llegar a los visitantes. “Mirando hacia atrás, ha sido bastante difícil lograr que los expositores realmente proporcionen su propia información, porque las otras soluciones digitales que hemos tenido no eran amigables con el usuario”, dice Bryngelsson. “La plataforma OVERBLIQ es muy fácil de usar, muy directa”.

La interfaz del editor personalizado de OVERBLIQ no requiere ninguna capacitación ni experiencia especializada en programación o edición. Sisyfos desarrolló la plataforma para que el diseño fuera lo más sencillo posible desde el punto de vista del usuario, sin dejar de ofrecer un control de calidad.

“Si subes una imagen con las dimensiones incorrectas, el asistente te hará saber que esta imagen no es utilizable”, dice Bryngelsson. “Otras herramientas podrían permitirle subirlo de todos modos, lo que hace que la calidad general de la plataforma se sienta inferior”.

La aplicación Allt för Sjön resultó tremendamente exitosa para Stockholmsmässan. “Se disparó al número cuatro en la tienda de aplicaciones el día del lanzamiento”, según Bryngelsson. IBM Cloud soportó perfectamente el enorme salto de usuarios.