¿Qué es ISO 20000?

La ITSM es la práctica de prestar servicios de TI que permiten a una organización satisfacer las necesidades de sus usuarios (tanto empleados como clientes) y alcanzar sus objetivos comerciales. La ISO 20000 describe requisitos, mejores prácticas, puntos de referencia y orientación para planear, diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de servicios (SMS).

Publicada por primera vez en 2004, la ISO 20000 se revisó en 2011 y nuevamente en 2018; la última revisión es la más actual y se conoce como ISO 20000:2018.

La ISO 20000 ganó popularidad en los últimos años entre los proveedores de servicios de TI y las organizaciones de todas las industrias que se esfuerzan por mejorar continuamente el rendimiento general de la ITSM, reducir los riesgos y evolucionar la calidad del servicio incorporando mayor eficiencia y productividad en sus procesos de gestión de servicios.