Acelere la modernización de Java con automatización y herramientas integradas

21 de julio de 2025
Continuamos evolucionando nuestras herramientas para ayudar a los clientes a acelerar sus esfuerzos de modernización de carga de trabajo, con nuevas capacidades en IBM® Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e IBM® Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), que ahora están disponibles para el público en general.
Estas nuevas características ofrecen estrategias y capacidades de modernización específicas para acelerar los esfuerzos para modernizar las aplicaciones empresariales Java que se ejecutan en tiempos de ejecución como WebSphere Application Server (tradicional) para ejecutarse en el tiempo de ejecución moderno de WebSphere Liberty, adoptar niveles actualizados de Java SE y Jakarta EE y más.
AMA se incluye con los siguientes programas SaaS, On Prem y Add On respectivamente:
AMA Dev Tools son un conjunto de complementos IDE disponibles para los clientes de EASeJ, EAR y MoRE que utilizan Eclipse IDE o VS Code IDE. Descargue AMA Dev Tools desde su mercado IDE:
Independientemente del destino que elija, desbloquee las herramientas y los insights que necesita para impulsar la innovación: su proceso de modernización comienza aquí. Explore las últimas mejoras de AMA y el impacto de AMA Dev Tools. Capacite a su equipo para modernizarse de forma más rápida y eficiente.
Comience hoy mismo su prueba de AMA
Explore la suite completa en la página de JSphere Tools