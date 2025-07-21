Acelere la modernización de Java con automatización y herramientas integradas

Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

21 de julio de 2025

Autor

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

Continuamos evolucionando nuestras herramientas para ayudar a los clientes a acelerar sus esfuerzos de modernización de carga de trabajo, con nuevas capacidades en IBM® Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e IBM® Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), que ahora están disponibles para el público en general.  

Estas nuevas características ofrecen estrategias y capacidades de modernización específicas para acelerar los esfuerzos para modernizar las aplicaciones empresariales Java que se ejecutan en tiempos de ejecución como WebSphere Application Server (tradicional) para ejecutarse en el tiempo de ejecución moderno de WebSphere Liberty, adoptar niveles actualizados de Java SE y Jakarta EE y más.

Capacidades clave en IBM AMA

  • Nueva planificación de destino de SaaS: con la introducción de Enterprise Application Service for Java (EASeJ), ahora puede moverse con facilidad a SaaS utilizando los planes de migración personalizados.
  • Nueva agrupación automatizada de aplicaciones: genere automáticamente agrupaciones de aplicaciones basadas en dependencias compartidas, como bases de datos o colas conectadas.
  • Nuevo objetivo de operaciones: ahora se proporciona soporte para Liberty administrado desde WebSphere (MoRE) versión 1.0.0.1
  • Visualización integral de los estados de aplicaciones: comprenda el alcance completo de su entorno de aplicaciones, como IBM® WebSphere o servidores de aplicaciones que no sean de IBM, con mapas visuales que destacan las interdependencias entre aplicaciones, bases de datos y colas de mensajería.
  • Recomendaciones de descubrimiento y modernización de Db2: identifique sus instancias de IBM® Db2 y reciba recomendaciones aplicables en la práctica para la modernización en IBM Cloud.

Capacidades clave en IBM AMA Developer Tools

  • Modernice automáticamente el código de su aplicación Java empresarial existente, reduciendo el esfuerzo manual y el tiempo necesario para ejecutar el código en el nuevo entorno de tiempo de ejecución.
  • Actualice automáticamente el código Java para utilizar los últimos niveles de Java SE.

Las herramientas AMA son una parte integral de JSphere Suite for Java

AMA se incluye con los siguientes programas SaaS, On Prem y Add On respectivamente: 

AMA Dev Tools son un conjunto de complementos IDE disponibles para los clientes de EASeJ, EAR y MoRE que utilizan Eclipse IDE o VS Code IDE. Descargue AMA Dev Tools desde su mercado IDE:

Acelere su proceso de modernización de aplicaciones

Independientemente del destino que elija, desbloquee las herramientas y los insights que necesita para impulsar la innovación: su proceso de modernización comienza aquí. Explore las últimas mejoras de AMA y el impacto de AMA Dev Tools. Capacite a su equipo para modernizarse de forma más rápida y eficiente.

Comience hoy mismo su prueba de AMA

Descargue las AMA Dev Tools

Explore la suite completa en la página de JSphere Tools

 

