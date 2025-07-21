Acelere la modernización de Java con automatización y herramientas integradas

Continuamos evolucionando nuestras herramientas para ayudar a los clientes a acelerar sus esfuerzos de modernización de carga de trabajo, con nuevas capacidades en IBM® Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e IBM® Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), que ahora están disponibles para el público en general.

Estas nuevas características ofrecen estrategias y capacidades de modernización específicas para acelerar los esfuerzos para modernizar las aplicaciones empresariales Java que se ejecutan en tiempos de ejecución como WebSphere Application Server (tradicional) para ejecutarse en el tiempo de ejecución moderno de WebSphere Liberty, adoptar niveles actualizados de Java SE y Jakarta EE y más.