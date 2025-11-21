Consultoría en capital privado

Acelere el crecimiento de su cartera, la eficiencia y la preparación para la salida con ayuda de la experiencia en consultoría de capital privado de IBM, impulsada por IA y nube híbrida.
Todos los líderes de capital privado persiguen el mismo resultado: una creación de valor más rápida en todos los holdings. Pero los periodos de retención más cortos, las crecientes expectativas de los inversionistas y los sistemas existentes pueden dificultar moverse a la velocidad de los elementos de procesamiento.
Es aquí donde entra en acción IBM, ayudando a las empresas de capital privado y a las empresas de cartera a convertir la complejidad operativa en valor medible.
Al combinar IA, automatización y nube híbrida, IBM Consulting acelera la eficiencia y el crecimiento, lo que le ayuda a usted a impulsar el EBITDA, ampliar los márgenes y crear una historia de salida más sólida.
Trabajamos como una extensión de su equipo, creando conjuntamente soluciones escalables que ofrecen resultados medibles, no simples presentaciones. Con la tecnología adecuada y un enfoque compartido respecto de los resultados, le ayudamos a ofrecer un valor que se acumula en todos los holdings.
Desde la diligencia hasta la salida, IBM ayuda a descubrir y ofrecer valor rápidamente. Realizamos evaluaciones rápidas de tecnología y preparación para la IA que revelan eficiencias ocultas antes y después de la adquisición. Nuestros programas “value blitz” posteriores al cierre ofrecen una rápida optimización de los costos de ventas, generales y administrativos y nuestros precios de incentivos alineados aseguran que ganemos cuando usted lo hace.
Convierta los datos en rendimiento. IBM ayuda a las empresas de cartera a automatizar las finanzas, las adquisiciones y los RR. HH. para reducir costos, acelerar los ciclos de cierre y mejorar la precisión del forecasting. Reconsidere cómo realizar el trabajo: descubra ahorros, libere capital e impulse el crecimiento con ganancias cuantificables que se acumulan rápidamente.
Escale de forma más inteligente. Las empresas de cartera necesitan una infraestructura moderna sin la complejidad ni el costo que supone una reforma empresarial. IBM ofrece una nube híbrida y una modernización de aplicaciones adecuadas para cada propósito, diseñadas para equipos reducidos, rápidas de desplegar, fáciles de administrar y con un retorno de la inversión (ROI) medible y demostrado.
Reducción del 40 % en los costos operativos financieros y del 70 % en los gastos de los proveedores, impulsados por los mismos playbooks de IA que ahora ofrecemos a los clientes.
Los clientes de D&B ahorraron >10 % de tiempo para evaluar el riesgo de los proveedores.
Damos vida a la productividad de la IA con Riyadh Air
Más de 40 millones de dólares en beneficios gracias a la optimización de las adquisiciones mediante inteligencia artificial.
IBM es reconocida como líder por escalar la IA generativa desde versiones piloto hasta la producción con aceleradores específicos de cada industria y entrega basada en resultados.
IBM es reconocida por incorporar IA generativa a través de los flujos de trabajo financieros e impulsar la rentabilidad con más de 30 000 profesionales del sector financiero.
IBM Consulting ha sido nombrada líder del mercado por reinventar las operaciones comerciales con IA generativa para desbloquear nuevo valor comercial.
Acelere la transformación digital, obtenga más eficiencia operativa y reduzca costos con insights impulsados por IA de las soluciones de operaciones comerciales de IBM.
IBM Consulting ofrece servicios de consultoría de expertos en IA y datos para ayudar a las empresas a construir una estrategia de IA responsable y escalable.
IBM watsonx Orchestrate es una solución de IA generativa y automatización que potencia su negocio al automatizar tareas y simplificar procesos complejos.
Descubra investigaciones de liderazgo de opinión que ofrecen datos, análisis e insights aplicables en la práctica para ayudarle a navegar el futuro de los negocios.
Únase a nuestro equipo de personas especializadas e innovadoras que están aportando un cambio positivo al trabajo y al mundo.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.