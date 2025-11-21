Consultoría en capital privado

Acelere el crecimiento de su cartera, la eficiencia y la preparación para la salida con ayuda de la experiencia en consultoría de capital privado de IBM, impulsada por IA y nube híbrida.

Explore las soluciones de capital privado
Diferentes tonos de azul mostrados en contraste
Carteras más inteligentes, mayores rendimientos

Todos los líderes de capital privado persiguen el mismo resultado: una creación de valor más rápida en todos los holdings. Pero los periodos de retención más cortos, las crecientes expectativas de los inversionistas y los sistemas existentes pueden dificultar moverse a la velocidad de los elementos de procesamiento.

Es aquí donde entra en acción IBM, ayudando a las empresas de capital privado y a las empresas de cartera a convertir la complejidad operativa en valor medible.

Al combinar IA, automatización y nube híbrida, IBM Consulting acelera la eficiencia y el crecimiento, lo que le ayuda a usted a impulsar el EBITDA, ampliar los márgenes y crear una historia de salida más sólida.

Trabajamos como una extensión de su equipo, creando conjuntamente soluciones escalables que ofrecen resultados medibles, no simples presentaciones. Con la tecnología adecuada y un enfoque compartido respecto de los resultados, le ayudamos a ofrecer un valor que se acumula en todos los holdings.
Casos de uso
Facilitación de acuerdos y creación de valor

Desde la diligencia hasta la salida, IBM ayuda a descubrir y ofrecer valor rápidamente. Realizamos evaluaciones rápidas de tecnología y preparación para la IA que revelan eficiencias ocultas antes y después de la adquisición. Nuestros programas “value blitz” posteriores al cierre ofrecen una rápida optimización de los costos de ventas, generales y administrativos y nuestros precios de incentivos alineados aseguran que ganemos cuando usted lo hace.
Operaciones empresariales impulsadas por IA

Convierta los datos en rendimiento. IBM ayuda a las empresas de cartera a automatizar las finanzas, las adquisiciones y los RR. HH. para reducir costos, acelerar los ciclos de cierre y mejorar la precisión del forecasting. Reconsidere cómo realizar el trabajo: descubra ahorros, libere capital e impulse el crecimiento con ganancias cuantificables que se acumulan rápidamente.

 Explore nuestros servicios gestionados de operaciones empresariales
Modernización de la nube para el mercado intermedio

Escale de forma más inteligente. Las empresas de cartera necesitan una infraestructura moderna sin la complejidad ni el costo que supone una reforma empresarial. IBM ofrece una nube híbrida y una modernización de aplicaciones adecuadas para cada propósito, diseñadas para equipos reducidos, rápidas de desplegar, fáciles de administrar y con un retorno de la inversión (ROI) medible y demostrado.

 Explore las alianzas estratégicas de IBM Consulting

Rendimiento en el que puede confiar

Una persona trabajando en una computadora portátil en un entorno de oficina con el logotipo de IBM visible en el fondo.
IBM

Reducción del 40 % en los costos operativos financieros y del 70 % en los gastos de los proveedores, impulsados por los mismos playbooks de IA que ahora ofrecemos a los clientes.
Dos personas de negocios en una reunión exitosa en una oficina moderna.
Dun and Bradstreet

Los clientes de D&B ahorraron >10 % de tiempo para evaluar el  riesgo de los proveedores.
Plano cenital de aviones estacionados en una soleada pista de aeropuerto.
Riyadh Air

Damos vida a la productividad de la IA con Riyadh Air
Filas de Coca-Cola en un exhibidor en una tienda/supermercado
Coca-Cola Europacific Partners

Más de 40 millones de dólares en beneficios gracias a la optimización de las adquisiciones mediante inteligencia artificial.
Paisaje urbano con edificios modernos de gran altura y arquitectura de ladrillos más antigua
AccorInvest

Los sistemas financieros modernizados mejoraron la previsión y la presentación de informes en materia de flujos de caja, acelerando la velocidad de cierre.
Conozca a nuestros expertos Neil Dhar John Winn Manish Goyal Monica Proothi Yogi Goyal

Tendencias en capital privado

Tres empresarios comunicándose
De los proyectos de IA a los beneficios: cómo la IA agéntica mantiene los rendimientos financieros Lea el informe
Retrato de Monica Proothi
Ponga a trabajar la IA en las finanzas: aprenda a aprovechar el potencial de la IA en las finanzas
Una “C” grande con varias texturas y colores, sobre un fondo blanco
Estudio del CEO 2025
Plano cenital de tres profesionales participando en una reunión colaborativa dentro de un entorno de oficina moderno
Los directores de IA reducen la complejidad para crear nuevos caminos hacia el valor
Premios y reconocimientos Reconocida mundialmente por su impacto comercial medible, no solo por la entrega de tecnología.
Everest Group AI and Generative AI Services PEAK Matrix 2024

IBM es reconocida como líder por escalar la IA generativa desde versiones piloto hasta la producción con aceleradores específicos de cada industria y entrega basada en resultados.

 Lea el informe
Gartner Magic Quadrant for Finance & Accounting BPO 2025

IBM es reconocida por incorporar IA generativa a través de los flujos de trabajo financieros e impulsar la rentabilidad con más de 30 000 profesionales del sector financiero.

 Lea el informe
HFS Horizons: Generative Enterprise Services 2025

IBM Consulting ha sido nombrada líder del mercado por reinventar las operaciones comerciales con IA generativa para desbloquear nuevo valor comercial.

 Lea el informe
Soluciones relacionadas Servicios de operaciones empresariales

Acelere la transformación digital, obtenga más eficiencia operativa y reduzca costos con insights impulsados por IA de las soluciones de operaciones comerciales de IBM.

 Aprenda más Servicios de consultoría de datos e IA

IBM Consulting ofrece servicios de consultoría de expertos en IA y datos para ayudar a las empresas a construir una estrategia de IA responsable y escalable. 

 Aprenda más IBM watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate es una solución de IA generativa y automatización que potencia su negocio al automatizar tareas y simplificar procesos complejos.

 Aprenda más
Siguientes pasos

Descubra investigaciones de liderazgo de opinión que ofrecen datos, análisis e insights aplicables en la práctica para ayudarle a navegar el futuro de los negocios.

 Suscríbase a IdeaWatch
Conozca las oportunidades profesionales.

Únase a nuestro equipo de personas especializadas e innovadoras que están aportando un cambio positivo al trabajo y al mundo. 

Regístrese ahora Visite la página de recursos de IBM Consulting

Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.

 Aprenda más