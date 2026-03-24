Modernización de la integración de pagos a escala

FTM on App Connect Enterprise potencia la orquestación segura y escalable en pagos masivos, instantáneos y de alto valor
Las instituciones financieras operan múltiples vías de pago (masiva/ACH, instantáneo/tiempo real, alto valor/RTGS), cada una con esquemas, reglas y formatos de mensajes distintos (por ejemplo, ISO 20022, SWIFT MT/MX, EDI/NACHA). Históricamente, el middleware fragmentado y las integraciones punto a punto ralentizaban el cambio, aumentaban el riesgo operativo y complicaban el cumplimiento. Para crear una plataforma de clase mundial, el equipo de IBM® Financial Transaction Manager (FTM) necesitaba un motor de integración preparado para el futuro para orquestar ciclos de vida de transacciones complejos con flujos de trabajo configurables. Necesitaba una herramienta para normalizar diversos formatos externos en un formato estándar interno canónico (ISF) para reducir la complejidad del mapeo y reutilizar los activos de integración. Además, necesitaba escalar horizontal y verticalmente para manejar volúmenes variables de forma segura.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) aprovecha IBM App Connect Enterprise (ACE) como su motor central de integración y orquestación. El equipo define los flujos de trabajo como máquinas de estados finitos (FSM), que se cargan en la memoria en tiempo de ejecución para avanzar en las transacciones a lo largo de su ciclo de vida. Los eventos se generan y las acciones se ejecutan utilizando las capacidades de ACE, y los proyectos de FTM se despliegan como archivos BAR en ACE. Las solicitudes entrantes se enrutan a través de la capa API de FTM a ACE, que actúa como punto de integración central para transformar y orquestar los datos antes de enviarlos en sentido descendente. Al asignar formatos de mensajes externos al formato estándar interno (ISF) mediante ESQL dentro de ACE, el equipo garantizó una lógica de transformación coherente y redujo la complejidad en diversos esquemas de pago.
Al realizar la incorporación de IBM App Connect Enterprise (ACE) dentro de FTM, las instituciones financieras ahora operan en una plataforma de integración unificada que orquesta pagos masivos, instantáneos y de alto valor de manera congruente en todos los canales. El procesamiento canónico a través del formato interno estándar reduce la complejidad del mapeo y acelera la incorporación de nuevos esquemas y servicios externos. El despliegue en contenedores permite el escalado horizontal y vertical para mantener los volúmenes máximos con resiliencia y seguridad. Ahora, las instituciones pueden gestionar de forma centralizada el ciclo de vida de las transacciones, adaptarse más rápidamente a la evolución de la normativa y respaldar el crecimiento sin tener que ampliar capas de integración fragmentadas. IBM continúa apoyando esta evolución como socio tecnológico estratégico para la futura innovación en pagos.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) es una plataforma de integración de pagos de IBM que permite a las instituciones financieras orquestar, procesar y monitorear pagos masivos, instantáneos y de alto valor. Con presencia a nivel mundial, FTM ayuda a bancos y proveedores de pagos a garantizar un procesamiento seguro de las transacciones, el cumplimiento normativo y una integración escalable en diversos esquemas y sistemas de pago.
IBM App Connect Enterprise es una plataforma de integración impulsada por IA que unifica aplicaciones, API y datos en entornos híbridos. Proporciona capacidades sin código, código bajo y pro-code que permiten a los usuarios empresariales y a los especialistas en integración diseñar, desplegar y gestionar integraciones con velocidad y control. Al admitir patrones de mensajería, basados en eventos y API, IBM App Connect Enterprise ayuda a las organizaciones a acelerar la automatización, modernizar los sistemas heredados y conectar aplicaciones de forma segura en despliegues on premises, en la nube y en contenedores.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
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