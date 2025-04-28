IBM X-Force Red, 오픈 소스 메인프레임 취약성 스캐너 m-Ray 출시

현대 메인프레임과 상호작용하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 전통적인 방법은 사용자가 대화형 세션에 연결하여 명령을 실행할 수 있는 TSO입니다. 여기에는 일반적으로 IBM 3270 프로토콜을 통해 작동하는 특수 터미널 에뮬레이터를 사용합니다. 대부분의 최신 메인프레임은 모든 플랫폼에서 작동할 수 있는 원격 연결 프로토콜인 SSH도 실행합니다. 이를 통해 TSO 및 UNIX 명령을 모두 실행하고 스크립트의 일부로 작업을 자동화할 수 있습니다. m-RAY는 메인프레임에 대한 SSH 연결을 통해 작동하여 SSH가 제공하는 추가 기능을 활용하고 플랫폼별 종속성을 피합니다.

메인프레임의 SSH는 Unix 시스템용으로 작성된 프로그램을 실행할 수 있는 z/OS의 기능인 Unix System Services를 사용합니다. m-RAY는 이 프로토콜을 사용하여 메인프레임에 대한 연결을 설정하고 명령을 실행하여 잘못된 구성 검사를 수행하기 위한 정보를 수집합니다. SCP는 REXX 스크립트를 메인프레임에 안전하게 복사하는 데 사용됩니다. 다양한 시스템 구성을 수용하기 위해 비밀번호 또는 키 쌍을 통해 인증을 수행할 수 있습니다.

기본 애플리케이션은 명령줄 사용자 인터페이스를 제공하고 연결을 설정하며 취약성 검사를 시작합니다. 침투 테스터는 메인프레임의 IP 주소를 입력하고, 확인할 잘못된 구성 유형을 선택한 다음, 일련의 자격 증명을 입력합니다. 그런 다음 m-RAY와 메인프레임 간에 연결이 시작되어 시스템에서 명령을 보내고 결과를 수신할 수 있습니다.

취약성 검사는 Unix 시스템 서비스 검사, TSO를 통한 검사, 일반 정찰이라는 세 가지 범주로 나뉩니다. 테스터는 이러한 카테고리 중 하나를 선택한 후 모든 검사를 실행하거나 실행할 검사를 구성할 수 있습니다. 스캔 결과를 수집한 후 m-RAY는 결과 보고서와 침투 테스터가 참여를 진행할 때 방향을 제공할 수 있는 몇 가지 시스템 정보를 생성합니다. REXX 스크립트 실행도 유사하게 작동합니다. 스크립트 옵션을 선택한 후 테스터는 실행할 스크립트를 선택할 수 있습니다.

이 애플리케이션 디자인에서 가장 중요한 부분은 모듈성입니다. 시간이 지남에 따라 보안 모범 사례가 발전함에 따라 새로운 구성 오류에 대한 검사를 추가하고 기존 구성을 수정해야 합니다. 포함된 템플릿을 수정하여 새로운 검사와 스크립트를 추가할 수 있으며, 관련 정보를 수집하기 위해 어떤 명령을 실행해야 하는지 알기만 하면 됩니다. 침투 테스터가 TSO 명령 실행과 관련된 새로운 검사를 추가하려는 경우, 메인프레임에 대한 연결을 설정하는 방법을 알 필요 없이 TSO 명령과 선택적으로 명령의 원하는 결과만 알면 됩니다. 새 검사 추가는 10분 이내에 완료됩니다. 새로운 연결 프로토콜을 추가하는 것도 가능합니다. m-RAY는 현재 기능에 가장 적합했기 때문에 SSH를 사용했지만, 표준 인터페이스를 구현하는 연결 클래스를 통해 다른 연결 프로토콜을 추가하는 것도 간소화되었습니다.

m-RAY는 여기에서 찾을 수 있는 오픈 소스 도구입니다.