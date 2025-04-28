IBM X-Force Red, 오픈 소스 메인프레임 취약성 스캐너 m-Ray 출시

메인프레임은 많은 산업 분야에서 IT 인프라의 중요한 구성 요소로, 높은 안정성과 다양한 보안 메커니즘으로 대용량 트랜잭션 처리를 지원합니다. 은행, 항공사, 호텔, 보험사는 모두 은행 송금, 신용카드 구매, 예약 생성, 보험금 청구 처리와 관련된 거래를 처리하기 위해 메인프레임에 의존하고 있습니다.
모든 컴퓨터 시스템과 마찬가지로 메인프레임도 고급 보안 기능에도 불구하고 구성 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 기계가 처리하는 정보의 중요성 때문에 메인프레임의 보안은 침투 테스터가 정기적으로 신중하게 평가해야 합니다. 각 메인프레임은 특정 사용 사례에 맞게 특별히 맞춤화되어 있으므로 침투 테스터가 평가 중인 환경을 이해하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 초기 정찰 단계가 끝나면 테스터는 메인프레임에서 실행되는 소프트웨어 및 애플리케이션의 취약점과 잘못된 구성을 검색합니다.
메인프레임용 침투 테스트 도구들이 여러 가지 있지만, 이러한 도구는 다기능 도구의 일부가 아닌 독립형 스크립트입니다. 테스터는 어떤 스크립트를 실행하기에 적합한지, 그리고 자신의 환경에서 가장 잘 작동하는 스크립트를 어디서 찾을 수 있는지 파악하는 데 시간을 투자해야 합니다. 이러한 격차를 해소하기 위해 IBM X-Force Red의 인턴이었던 엘리자베스 크리스텐슨과 저는 z/OS 운영 체제를 실행하는 IBM 메인프레임을 위한 자동화된 취약성 스캐너인 m-RAY를 개발했습니다. 이 도구는 일반적인 구성 오류와 취약점을 식별하여 침투 테스터의 초기 단계를 돕기 위한 것입니다. 이 도구를 사용하면 테스터는 수동으로 명령을 실행하고 정찰을 수행하는 데 소요되는 시간을 줄여 잠재적인 공격 경로 또는 피벗 포인트를 추적하고 공격자가 공격하기 전에 문제를 식별하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
m-RAY는 다양한 서비스 구성의 취약점을 확인하고 z/OS 환경에서 스크립트를 실행하는 프로세스를 간소화하는 쉽게 확장 가능한 프레임워크로 설계되었습니다. 메인프레임의 맞춤화 특성 때문에, 테스터들은 자신이 작업하는 환경에 가장 적합한 기능을 구성할 수 있습니다.
확인해야 할 구성 오류 목록은 z/OS RACF 보안 기술 구현 가이드(STIG)에서 작성되었습니다. STIG는 국방부에서 시스템을 보호하기 위해 사용하는 구성 요구 사항이며 NIST의 권장 사항을 기반으로 합니다. 기업이 이러한 요구 사항을 준수해야 하는지 여부에 관계없이 STIG는 다양한 소프트웨어 제품에 대한 업계 모범 사례의 소스를 제공하고 이 보안 도구의 기반을 형성합니다. 팀은 테스터에게 가장 큰 가치를 제공할 수 있고 고객이 알아야 할 가장 중요한 상위 25개의 구성 오류를 식별한 다음 이를 취약성 검사로 구현했습니다.
예를 들어, m-RAY는 Unix 및 TSO 환경에서 사용자 권한 수준이 일치하는지, SSH가 안전한 암호화 알고리즘을 사용하도록 구성되었는지, 비활성 계정이 자동으로 해지되는지 여부를 확인합니다. 현재 m-RAY는 Unix 시스템 서비스 환경과 z/OS에서 사용자 액세스 제어를 처리하는 보안 소프트웨어인 RACF의 메인프레임 구성 오류에 대한 정보를 제공합니다. 일부는 시스템에 특정 구성 오류가 있는지 여부에 대한 명확한 답변을 제공하는 반면, 다른 일부는 특정 리소스에 액세스할 수 있는 사용자 계정 목록과 같은 시스템 정보를 제공합니다. 그런 다음 침투 테스터는 클라이언트와 협력하여 액세스가 적절하게 제한되었는지 확인할 수 있습니다.
시스템 구성을 확인하는 것 외에도 m-RAY의 또 다른 목표는 기존 메인프레임 툴의 기능을 통합하는 것입니다. 이러한 열거 도구는 메인프레임 스크립팅 언어인 REXX로 작성되는 경우가 많습니다. 침투 테스트 중에 이러한 스크립트 중 하나를 사용하려면 테스터가 오픈 소스 도구를 찾아 컴퓨터에 다운로드한 다음, 메인프레임으로 업로드하고 실행한 다음 결과를 해석해야 합니다. 이 절차를 간소화하기 위해 m-RAY에는 가장 널리 사용되는 두 가지 오픈 소스 REXX 스크립트가 포함되어 있으며 스크립트 업로드 및 실행 프로세스는 물론 이후 환경 정리까지 자동화합니다. 테스터는 자신의 사용자 지정 REXX 스크립트를 도구에 추가할 수도 있습니다.
전반적으로 침투 테스터는 m-RAY를 사용하여 수동으로 수행해야 하는 많은 취약성 검사를 자동화할 수 있으며 시스템의 초기 개요를 확인하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
현대 메인프레임과 상호작용하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 전통적인 방법은 사용자가 대화형 세션에 연결하여 명령을 실행할 수 있는 TSO입니다. 여기에는 일반적으로 IBM 3270 프로토콜을 통해 작동하는 특수 터미널 에뮬레이터를 사용합니다. 대부분의 최신 메인프레임은 모든 플랫폼에서 작동할 수 있는 원격 연결 프로토콜인 SSH도 실행합니다. 이를 통해 TSO 및 UNIX 명령을 모두 실행하고 스크립트의 일부로 작업을 자동화할 수 있습니다. m-RAY는 메인프레임에 대한 SSH 연결을 통해 작동하여 SSH가 제공하는 추가 기능을 활용하고 플랫폼별 종속성을 피합니다.
메인프레임의 SSH는 Unix 시스템용으로 작성된 프로그램을 실행할 수 있는 z/OS의 기능인 Unix System Services를 사용합니다. m-RAY는 이 프로토콜을 사용하여 메인프레임에 대한 연결을 설정하고 명령을 실행하여 잘못된 구성 검사를 수행하기 위한 정보를 수집합니다. SCP는 REXX 스크립트를 메인프레임에 안전하게 복사하는 데 사용됩니다. 다양한 시스템 구성을 수용하기 위해 비밀번호 또는 키 쌍을 통해 인증을 수행할 수 있습니다.
기본 애플리케이션은 명령줄 사용자 인터페이스를 제공하고 연결을 설정하며 취약성 검사를 시작합니다. 침투 테스터는 메인프레임의 IP 주소를 입력하고, 확인할 잘못된 구성 유형을 선택한 다음, 일련의 자격 증명을 입력합니다. 그런 다음 m-RAY와 메인프레임 간에 연결이 시작되어 시스템에서 명령을 보내고 결과를 수신할 수 있습니다.
취약성 검사는 Unix 시스템 서비스 검사, TSO를 통한 검사, 일반 정찰이라는 세 가지 범주로 나뉩니다. 테스터는 이러한 카테고리 중 하나를 선택한 후 모든 검사를 실행하거나 실행할 검사를 구성할 수 있습니다. 스캔 결과를 수집한 후 m-RAY는 결과 보고서와 침투 테스터가 참여를 진행할 때 방향을 제공할 수 있는 몇 가지 시스템 정보를 생성합니다. REXX 스크립트 실행도 유사하게 작동합니다. 스크립트 옵션을 선택한 후 테스터는 실행할 스크립트를 선택할 수 있습니다.
이 애플리케이션 디자인에서 가장 중요한 부분은 모듈성입니다. 시간이 지남에 따라 보안 모범 사례가 발전함에 따라 새로운 구성 오류에 대한 검사를 추가하고 기존 구성을 수정해야 합니다. 포함된 템플릿을 수정하여 새로운 검사와 스크립트를 추가할 수 있으며, 관련 정보를 수집하기 위해 어떤 명령을 실행해야 하는지 알기만 하면 됩니다. 침투 테스터가 TSO 명령 실행과 관련된 새로운 검사를 추가하려는 경우, 메인프레임에 대한 연결을 설정하는 방법을 알 필요 없이 TSO 명령과 선택적으로 명령의 원하는 결과만 알면 됩니다. 새 검사 추가는 10분 이내에 완료됩니다. 새로운 연결 프로토콜을 추가하는 것도 가능합니다. m-RAY는 현재 기능에 가장 적합했기 때문에 SSH를 사용했지만, 표준 인터페이스를 구현하는 연결 클래스를 통해 다른 연결 프로토콜을 추가하는 것도 간소화되었습니다.
m-RAY는 여기에서 찾을 수 있는 오픈 소스 도구입니다.
이 프로젝트의 희망은 현재 구현된 25개 이상의 새로운 잘못된 구성 및 취약성 검사를 통해 계속 확장되는 것입니다. 현재 선택된 제품은 모의 침투 테스터와 시스템을 평가하는 고객 모두에게 최고의 가치를 제공할 수 있도록 엄선되었습니다. 여기에 기존 오픈 소스 도구의 기능을 결합하면 가장 포괄적인 메인프레임 침투 테스트 도구가 탄생합니다.
