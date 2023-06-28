느린 생산성이란 무엇인가요?

슬로우 생산성은 업무 생산성과 만족도를 높이기 위해 한 번에 적은 작업을 더 느린 속도로 수행하는 것으로 정의될 수 있습니다. 슬로우 생산성 트렌드는 기업과 직원이 생산성의 의미를 재정의하고, 업무의 양보다 질을 더 중요하게 여기는 환경을 조성하는 것을 목표로 합니다.

실리콘밸리 컨설턴트인 Alex Soojung-Kim Pang은 자신의 책 Rest: Why You Get More Done When You Work Less에서, 매우 많은 일을 성취했음에도 동시에 매우 여유로운 시간으로 느껴졌던 안식년 경험을 묘사하고 있습니다. 그는 노동 시간과 생산성에 대한 기존의 생각이 모두 틀렸다는 것을 깨달았다고 말합니다.

생산성이 저하되면 생산성을 정의하는 방식의 변화가 필요합니다. 이는 기업과 근로자가 생산성이 무엇을 의미하는지에 대해 다르게 생각하도록 장려하며, 다음과 같은 질문을 고려하게 합니다.