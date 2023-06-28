느린 생산성이란 무엇인가요?

슬로우 생산성은 업무 생산성과 만족도를 높이기 위해 한 번에 적은 작업을 더 느린 속도로 수행하는 것으로 정의될 수 있습니다. 슬로우 생산성 트렌드는 기업과 직원이 생산성의 의미를 재정의하고, 업무의 양보다 질을 더 중요하게 여기는 환경을 조성하는 것을 목표로 합니다.
실리콘밸리 컨설턴트인 Alex Soojung-Kim Pang은 자신의 책 Rest: Why You Get More Done When You Work Less에서, 매우 많은 일을 성취했음에도 동시에 매우 여유로운 시간으로 느껴졌던 안식년 경험을 묘사하고 있습니다. 그는 노동 시간과 생산성에 대한 기존의 생각이 모두 틀렸다는 것을 깨달았다고 말합니다.
생산성이 저하되면 생산성을 정의하는 방식의 변화가 필요합니다. 이는 기업과 근로자가 생산성이 무엇을 의미하는지에 대해 다르게 생각하도록 장려하며, 다음과 같은 질문을 고려하게 합니다.
“슬로우 생산성”이라는 표현은 컴퓨터 과학 교수이자 Digital Minimalism 및 A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload의 베스트셀러 저자인 Cal Newport가 만든 용어입니다. 그는 또한 Deep Questions with Cal Newport라는 팟캐스트를 진행하며, 점점 더 피상적으로 변해가는 세상에서 어떻게 깊이 있게 살고 일할 수 있는지에 대해 이야기합니다.
뉴요커에서 Newport는 주 4일제 근무에 대해 이야기하지만, 그것은 진짜 문제인 과로를 해결하는 데 일부만 기여하는 부분적 해법일 뿐이라고 말합니다. 업무량을 줄이지 않고 한 사람의 근무 시간을 줄이는 것은 상황을 악화시킬 뿐이라고 그는 말합니다. 그는 생산성은 작업의 양이 아니라 질에 관한 것이어야 한다고 주장합니다.
슬로우 생산성은 1980년대의 슬로우 푸드 운동처럼, 더 큰 마음챙김을 지향했던 다른 슬로우 무브먼트들과 비슷한 흐름입니다.
생산성 오류는 우리가 열심히 또는 충분히 빨리 일하면 우리가 가장 좋아하는 일을 할 시간을 갖게 될 것이라고 말합니다. 하지만 바쁘다고 해서 반드시 효과적인 것은 아닙니다. 업무 시간을 끝없이 많은 작업과 활동으로 채워두면, 직원들은 자신의 역량과 창의성을 탐색할 여유를 갖지 못하게 될 수 있습니다. 바쁘게 지내는 것은 목적과 의미를 찾는 데 방해가 될 수 있으며 번아웃으로 이어질 수 있습니다.
Harvard Business Review의 지원을 받아 46개 국가에서 1,500명의 응답자를 대상으로 한 설문조사에서 번아웃은 전 세계적으로 심각한 문제라는 사실이 밝혀졌습니다. 주요 결과는 다음과 같습니다.
UC 버클리 대학교와 디킨 대학교 연구원에 따르면 번아웃의 6가지 주요 원인은 업무 과부하, 통제력 부족, 보상 부족, 커뮤니티 붕괴, 공정성 부재, 가치 갈등입니다. 번아웃은 끝내 끝내지 못할 업무 목록이 끝없이 쌓여 있는 직원과 같은 다른 문제에서 비롯된 증상일 수도 있습니다.
생산성을 저해하는 또 다른 장애물은 바쁜 업무입니다. 더 많은 작업을 더 열심히 더 빠르게 수행하면 직원들이 끊임없이 바쁘게 지내고 목표 달성에서 더 멀어질 수 있습니다. 업무 팀은 달성 가능한 목표를 더 적게 설정하고, 한 번에 한 가지 일에 집중하며, 방해 요소를 제거함으로써 바쁜 업무에서 생산성 향상으로 나아갈 수 있습니다.
생산성이 느리면 쉽게 알 수 있는 몇 가지 이점이 있습니다. 한 번에 더 적은 일을 느린 속도로 처리하는 사람들은 종종 더 나은 정신적 웰빙을 경험하고 목표를 달성할 수 있는 더 많은 에너지를 갖습니다. 간소화되고 보다 의도적인 업무는 직원들이 사교 활동, 자기 성찰 또는 더 나은 일과 삶의 균형을 만들 수 있는 더 많은 시간을 제공할 수 있습니다.
슬로우 생산성은 기업에도 도움이 됩니다. 직원들이 지치지 않더라도 항상 기대만큼의 생산성을 발휘할 수 있는 것은 아닙니다. 속도를 늦추면 고객과 다른 이해관계자에게 가장 중요한 일에 더 많은 시간을 집중할 수 있어 생산성을 높이고 비즈니스 성과를 개선할 수 있습니다.
"끝없는 과제에 직면했을 때 우리가 할 수 있는 또 다른 것은 무엇일까요?" 과학 및 비즈니스 작가이자 교육자인 Karla Starr는 묻습니다. “할 일 목록이 절대 짧아지지 않을 것이라는 걸 알고 있는데, 일들이 끝없이 계속되면 우리의 전체 상황이 달라지지 않을 것이라는 사실도 뻔히 아는데, 왜 순진하게 더 많은 동기를 짜내려 해야 할까요?”
일부 유럽 국가는 벨기에의 새로운 "연결 해제 권리" 법과 같이 근무 시간 외에 이메일을 사용하는 것을 불법으로 규정하고 있습니다. 고용주는 직원들에게 이메일, Slack 및 기타 소셜 미디어에 대한 알림을 끄도록 조언할 수도 있습니다. 회사 정책에 따라 직원들은 대신 “집중 작업(deep work)” 모드에 있다는 공지를 게시하도록 권장될 수도 있습니다.
뉴요커 기사에서 Newport는 주 4일제가 연방 표준으로 자리 잡는다면, 적게 일하는 것이 더 이상 “몇몇 스타트업만 시도하는 파격적인 실험”이 아닐 것이라고 주장합니다. 대신 그는 고용주가 제안하지 않는 것을 정당화해야 하는 옵션이 될 것이라고 썼습니다. 그리고 이러한 정당성은 시간이 지나면서 주당 근무 시간 단축의 이점이 더욱 분명해짐에 따라 유지하기가 더 어려워질 수 있습니다.
관리자는 적지만 영향력이 큰 프로젝트의 우선순위를 정함으로써 직원의 업무량을 지속 가능한 수준으로 유지하고 생산성 저하를 장려할 수 있습니다.
직장에서는 속도를 늦추는 것에 반대하는 목소리도 있습니다. 지식 노동자들 사이의 “허슬 문화(hustle culture)”는 세계보건기구(WHO)가 과로는 위험하다고 밝히고 있음에도 불구하고, 장시간 근무와 강도 높은 업무를 강조하는 직장 문화를 의미합니다.
직장 내 경쟁은 생산성 저하를 초래할 수도 있습니다. 예를 들어, Starr는 미국을 자본주의적이며 승자독식 구조를 가진 사회로, 깊이 뿌리내린 사회적 규범이 존재하는 곳이라고 설명합니다. 이러한 규범은 생산성 저하와 상반됩니다.
Newport는 생산성 저하의 또 다른 과제인 "아직 할당되지 않은 작업"을 관리하는 문제에 대해 설명합니다. 즉, 일부 관리자는 직원에게 수행해야 할 작업에 대해 즉시 이메일을 보내는 대신 작업의 우선순위를 정하고 할당해야 하기 때문에 슬로우 생산성에 저항할 수 있습니다.
Newport에 따르면 컴퓨터 작업자의 과도한 작업량은 시스템에 내장되어 있으며 주당 근무 시간을 단축하거나 단순히 근무 시간을 제한하는 것만으로는 문제가 해결되지 않습니다. 조직은 업무일의 속도 자체를 늦추고, 중요하지 않은 일에 전반적으로 더 적은 시간을 할애하는 방안을 고려해야 합니다.
생산성 저하에는 비용이 많이 들기 때문에 슬로우 생산성은 실험해 볼 가치가 있습니다. 예를 들어, HubSpot가 생산성 손실로 인해 미국 기업에서만 매년 1조 8,000억 달러의 비용이 발생한다는 사실을 발견했습니다.
기술은 생산성에 있어 문제이자 해결책이 될 수 있습니다. 직원들이 일을 처리하기 위해 여러 앱을 동시에 다루느라 과부하에 시달릴 때는 문제가 됩니다. 반대로, 직원들이 반복적인 작업을 자동화하고 성과를 내는 일에 더 많은 시간을 쓸 수 있을 때는 해결책이 됩니다. 그리고 더 높은 품질의 작업에 더 많은 시간을 할애하는 것이 슬로우 생산성 움직임의 핵심입니다.
인공 지능(AI)과 자동화를 올바른 방식으로 적용하면 바쁜 업무의 부담과 직원들이 업무를 완료하기 위해 관리하는 툴의 수를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 복잡하거나 일상적인 프로세스에 AI를 도입하면 직원들이 반복적인 업무에서 벗어나 더 나은 결과를 제공하고 데이터에 기반한 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이는 더 높은 수준의 직무 만족도로 이어질 수 있으며, 이는 감소율을 낮출 수 있고, 더 행복한 직원은 더 행복한 고객을 창출할 가능성이 더 높습니다.
생산성은 투입한 것보다 더 많은 것을 얻는 것입니다. 생산성 저하란 작업의 질보다 양에 관한 것입니다. 지능형 자동화는 직원들이 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 가장 중요한 작업을 완료하는 데 필요한 정보와 작업 자동화에 대한 대화형 액세스를 제공하는 것입니다.
